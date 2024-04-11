IBM Storage Archive 支持用户以直接、直观、图形化的方式访问存储于磁带上的数据，无需额外的磁带管理和软件来访问数据。Storage Archive 为 LTFS 格式数字文件的管理提供三种软件解决方案：单驱动器版、磁带库版、企业版。

