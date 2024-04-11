主页 存储 磁带 Storage Archive IBM® Storage Archive
获享物理气隙保护和来自单一全局命名空间的直观图形界面，优化归档成本
计算磁带成本节约
专业人员坐在办公桌前看着电脑显示器

IBM Storage 产品服务组合中的 IBM Storage Archive 软件提供图形界面，用于使用 Linear Tape File System (LTFS) 格式标准，管理 IBM 磁带驱动器和库中的数据，以便在格式化的磁带盒上读取、写入和交换描述性元数据。

IBM Storage Archive 支持用户以直接、直观、图形化的方式访问存储于磁带上的数据，无需额外的磁带管理和软件来访问数据。Storage Archive 为 LTFS 格式数字文件的管理提供三种软件解决方案：单驱动器版、磁带库版、企业版。
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优势 通过磁带自动化提高效率

无需设备特定软件即可访问和管理文件，在磁带间拖放文件，还可在多个平台间共享文件数据。

 快速访问数据

无需专有备份软件即可显示目录和文件。

 简单的文件可移植性

可以在不同操作系统和软件之间轻松交换磁带。

 降低成本

对于无需主磁盘高访问性能的数据，降低了这些数据的存储费用。

 实现高可用性

支持容量扩展，同时不会影响数据可用性。

 优化磁带资源

缩短恢复时间，充分利用磁带资源。
功能
图形用户界面

使用操作系统文件管理器，通过基于图标的磁带数据视图降低复杂性。
IBM Storage Scale 与 Storage Scale System 整合

通过 IBM Storage Scale 和 Storage Scale System 整合，获得可扩展的企业级管理以及更快的 I/O 和事务性能。
数据湖分层存储

创建操作存储层，减少无需主存储访问性能的数据的存储开支。
基于策略的迁移

扩展归档容量，同时不影响数据可用性。
灵活的数据共享

从任何操作系统访问文件数据，轻松跨平台共享数据。
轻松的数据访问

无需专有软件，在无数据库的情况下访问数据。还可随时随地从单一全局命名空间访问数据。
高效的数据存储

使用智能软件层改变存储的经济性，减少数据占地面积，以最佳成本动态存储所有数据，最大限度提高性能并确保安全性。
应用程序接口利用率

使用磁带盒的应用程序基本读写接口，无需插件或服务包等其他操作系统增强功能。
LTFS 格式

无需外部数据库即可访问或创建文件。LTFS 格式支持不同操作系统、不同软件和不同位置的用户轻松交换文件。
访问简单

访问和管理独立磁带环境中的所有数据，就像使用 IBM Storage Archive 单驱动器版在磁盘上操作一样简单。
单个或多个磁带盒访问

借助 IBM Storage Archive 磁带库版，轻松访问磁带库中的单个或多个磁带盒。
提高效率

使用 IBM Storage Archive 企业版，提高长期分层存储的效率并降低成本。
深入了解其他产品 IBM S3 Deep Archive

IBM 的下一代长期归档解决方案，针对“深度但可访问”数据进行了优化。

IBM Storage Scale

利用具备全球联合容量的高性能向外扩展型存储软件及企业数据服务。

 IBM Cloud Object Storage

通过行业领先的对象存储技术，启用 AI 工作负载并整合主要和次要大数据存储。

 LTO 9 Tape Drive

支持数据加密，快速访问数据，提高长期数据保留基础架构的安全性并降低总体拥有成本。引入 Open Retrieval Access Order (oRAO)，加快数据访问。
后续步骤

首先，阅读 Active Archives 或预约专家咨询以了解有关 IBM Storage Archive 的更多信息

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