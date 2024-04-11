IBM Storage 产品服务组合中的 IBM Storage Archive 软件提供图形界面，用于使用 Linear Tape File System (LTFS) 格式标准，管理 IBM 磁带驱动器和库中的数据，以便在格式化的磁带盒上读取、写入和交换描述性元数据。
IBM Storage Archive 支持用户以直接、直观、图形化的方式访问存储于磁带上的数据，无需额外的磁带管理和软件来访问数据。Storage Archive 为 LTFS 格式数字文件的管理提供三种软件解决方案：单驱动器版、磁带库版、企业版。
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无需设备特定软件即可访问和管理文件，在磁带间拖放文件，还可在多个平台间共享文件数据。
无需专有备份软件即可显示目录和文件。
可以在不同操作系统和软件之间轻松交换磁带。
对于无需主磁盘高访问性能的数据，降低了这些数据的存储费用。
支持容量扩展，同时不会影响数据可用性。
缩短恢复时间，充分利用磁带资源。
使用操作系统文件管理器，通过基于图标的磁带数据视图降低复杂性。
通过 IBM Storage Scale 和 Storage Scale System 整合，获得可扩展的企业级管理以及更快的 I/O 和事务性能。
创建操作存储层，减少无需主存储访问性能的数据的存储开支。
扩展归档容量，同时不影响数据可用性。
从任何操作系统访问文件数据，轻松跨平台共享数据。
无需专有软件，在无数据库的情况下访问数据。还可随时随地从单一全局命名空间访问数据。
使用智能软件层改变存储的经济性，减少数据占地面积，以最佳成本动态存储所有数据，最大限度提高性能并确保安全性。
使用磁带盒的应用程序基本读写接口，无需插件或服务包等其他操作系统增强功能。
无需外部数据库即可访问或创建文件。LTFS 格式支持不同操作系统、不同软件和不同位置的用户轻松交换文件。
访问和管理独立磁带环境中的所有数据，就像使用 IBM Storage Archive 单驱动器版在磁盘上操作一样简单。
借助 IBM Storage Archive 磁带库版，轻松访问磁带库中的单个或多个磁带盒。
使用 IBM Storage Archive 企业版，提高长期分层存储的效率并降低成本。