IBM Storage Scale 是软件定义的文件和对象存储器，帮助组织构建面向人工智能 (AI)、高性能计算 (HPC)、高级分析等要求严格的工作负载的全局数据平台。
与处理结构化数据的传统应用程序不同，当今的性能密集型 AI 和分析工作负载需要处理大量非结构化数据，例如文档、音频、图像、视频等对象。
IBM Storage Scale 软件提供全局数据抽象服务，可无缝连接多个地点的多个数据源，包括非 IBM 存储环境。它基于大规模并行文件系统，可以部署在多个硬件平台上，包括 x86、IBM Power、IBM zSystem 大型机、基于 ARM 的 POSIX 客户端、虚拟机和 Kubernetes。
Storage Scale 广泛应用于高性能计算、数据密集型技术计算、大数据和分析，最近还补充了许多新的机器学习和 AI 工作负载等应用。
Storage Scale 还为 IBM Fusion 和 IBM Fusion HCI 设备奠定了基础，帮助企业快速灵活地部署 OpenShift 应用和 IBM watsonx。
Gartner 已连续7年将 IBM 评为分布式文件和对象存储领域的领导者
点播网络研讨会：利用 NVIDIA GPU 访问和混合云的设计加速 AI 和 IBM watsonx
构建可灵活用于多个并发工作负载的全局互联高性能基础架构。
保护数据，增强应对攻击或意外停机的恢复能力，保持系统正常运行且可访问。
创建一个开放的混合云与互联数据平台，通过全局数据统一化实现基础架构现代化。
通过用于文件和对象数据的高性能 S3 接口，为企业应用提供可选接口来连接所需数据。
利用易于配置和管理的软件服务，同时提供 AI、HPC 和企业工作负载功能。
通过三种易于安装的配置，获取针对 GPU 直接存储 (GDS)、NVIDIA SuperPOD 和 NVIDIA AI 解决方案的支持。
获取高性能接口以及易于部署和扩展的容器存储解决方案。
充分利用支持 Cloudera Analytics 和 Apache Spark 的 IBM Storage Scale Hadoop 连接器。
利用全面的弹性能力，同时使用 IBM SafeGuarded Copy 保护企业数据，并整合可选的 IBM CyberVault 组件。
免费使用 IBM Storage Scale 进行学习、开发和测试。
获取 IBM Storage Scale 数据管理版月度许可证。
获取 IBM Storage Scale 数据管理版的永久许可证。
定价选项
免费用于非生产用途，最高提供 12TB 的空间
灵活的按月定价选项
灵活的按月定价选项
使用全新或当前存储，为高性能或分层数据创建单个全局命名空间
完整的安装工具包，可将 IBM Storage Scale 部署到 x86 或 Power 服务器上
包括用于 NFS、SMB、对象、协议节点和 HDFS 接口支持的安装软件包
包含集群计算、AI 或企业数据湖的基础。
*显示的价格不包括任何适用税费
*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
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本视频介绍了 IBM Storage Scale 的功能，并演示了基于 Storage Scale 功能的网络弹性架构。