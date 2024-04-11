与处理结构化数据的传统应用程序不同，当今的性能密集型 AI 和分析工作负载需要处理大量非结构化数据，例如文档、音频、图像、视频等对象。

IBM Storage Scale 软件提供全局数据抽象服务，可无缝连接多个地点的多个数据源，包括非 IBM 存储环境。它基于大规模并行文件系统，可以部署在多个硬件平台上，包括 x86、IBM Power、IBM zSystem 大型机、基于 ARM 的 POSIX 客户端、虚拟机和 Kubernetes。

Storage Scale 广泛应用于高性能计算、数据密集型技术计算、大数据和分析，最近还补充了许多新的机器学习和 AI 工作负载等应用。

Storage Scale 还为 IBM Fusion 和 IBM Fusion HCI 设备奠定了基础，帮助企业快速灵活地部署 OpenShift 应用和 IBM watsonx。

