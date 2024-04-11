主页 存储 Software Suite Scale IBM Storage Scale
支持构建全局 AI/HPC/分析数据平台的软件定义的存储
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人员访问安全云数据存储平台的数据的等距图

IBM Storage Scale 是软件定义的文件和对象存储器，帮助组织构建面向人工智能 (AI)、高性能计算 (HPC)、高级分析等要求严格的工作负载的全局数据平台。

与处理结构化数据的传统应用程序不同，当今的性能密集型 AI 和分析工作负载需要处理大量非结构化数据，例如文档、音频、图像、视频等对象。

IBM Storage Scale 软件提供全局数据抽象服务，可无缝连接多个地点的多个数据源，包括非 IBM 存储环境。它基于大规模并行文件系统，可以部署在多个硬件平台上，包括 x86、IBM Power、IBM zSystem 大型机、基于 ARM 的 POSIX 客户端、虚拟机和 Kubernetes。

Storage Scale 广泛应用于高性能计算、数据密集型技术计算、大数据和分析，最近还补充了许多新的机器学习和 AI 工作负载等应用。

Storage Scale 还为 IBM Fusion 和 IBM Fusion HCI 设备奠定了基础，帮助企业快速灵活地部署 OpenShift 应用和 IBM watsonx。
Gartner 已将 IBM 评为分布式文件和对象存储领域的领导者。
咨询热线：400-810-1818 转 6255（工作日 9:00-17:00）

Gartner 已连续7年将 IBM 评为分布式文件和对象存储领域的领导者

点播网络研讨会：利用 NVIDIA GPU 访问和混合云的设计加速 AI 和 IBM watsonx
优势 提高 AI 工作负载的性能

构建可灵活用于多个并发工作负载的全局互联高性能基础架构。

 降低业务风险

保护数据，增强应对攻击或意外停机的恢复能力，保持系统正常运行且可访问。

 连接并优化您的所有数据

创建一个开放的混合云与互联数据平台，通过全局数据统一化实现基础架构现代化。
功能
高性能的 Object Storage

通过用于文件和对象数据的高性能 S3 接口，为企业应用提供可选接口来连接所需数据。
即插即用数据服务

利用易于配置和管理的软件服务，同时提供 AI、HPC 和企业工作负载功能。
NVIDIA 与 IBM Storage Scale

通过三种易于安装的配置，获取针对 GPU 直接存储 (GDS)、NVIDIA SuperPOD 和 NVIDIA AI 解决方案的支持。
Kubernetes 与 IBM Storage Scale

获取高性能接口以及易于部署和扩展的容器存储解决方案。
Cloudera 与 IBM Storage Scale

充分利用支持 Cloudera Analytics 和 Apache Spark 的 IBM Storage Scale Hadoop 连接器。

 Cloudera Data Platform Private Cloud Base with IBM Storage Scale
网络弹性数据

利用全面的弹性能力，同时使用 IBM SafeGuarded Copy 保护企业数据，并整合可选的 IBM CyberVault 组件。

 利用 IBM Storage Scale 实现数据弹性 (57:25)
定价计划
IBM Storage Scale 开发者版 免费版

免费使用 IBM Storage Scale 进行学习、开发和测试。

 

 试用免费版 IBM Storage Scale 数据管理月度许可证 每 TB 19.10 美元* 起

获取 IBM Storage Scale 数据管理版月度许可证。

 IBM Storage Scale 数据管理永久许可证 每 TB 656.00 美元* 起

获取 IBM Storage Scale 数据管理版的永久许可证。

定价选项

免费用于非生产用途，最高提供 12TB 的空间

灵活的按月定价选项

灵活的按月定价选项

使用全新或当前存储，为高性能或分层数据创建单个全局命名空间

完整的安装工具包，可将 IBM Storage Scale 部署到 x86 或 Power 服务器上

包括用于 NFS、SMB、对象、协议节点和 HDFS 接口支持的安装软件包

包含集群计算、AI 或企业数据湖的基础。

*显示的价格不包括任何适用税费

*所示价格仅供参考，可能会因国家或地区而异，不含任何适用税款和关税，并视当地产品供应情况而定。
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 利用 IBM Storage Scale 实现数据弹性

本视频介绍了 IBM Storage Scale 的功能，并演示了基于 Storage Scale 功能的网络弹性架构。
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了解如何利用 IBM Storage Scale 加速 AI 运行并从数据中释放价值。安排与 IBM Storage 代表进行 30 分钟的免费会议。

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