与处理存储在数据库中的结构化数据的传统应用程序不同，当今的性能密集型 AI 和分析工作负载需要处理海量非结构化数据。这包括文档、音频、图像、视频等对象。

IBM Storage Scale System 旨在以最快、最灵活的方式帮助组织围绕其文件和对象数据构建全局数据平台。它利用 IBM Storage Scale 软件与 NVMe 闪存技术结合提供的强大功能，提供面向 AI、数据分析等要求严格的工作负载的高性能存储。

Storage Scale System 基于大规模并行文件系统，可以部署在多个硬件平台上。这些平台包括 x86、IBM Power、IBM zSystem 大型机、基于 ARM 的 POSIX 客户端、虚拟机和 Kubernetes。它为 GPU 基础架构（包括 NVIDIA GPUDirect Storage 支持）提供卓越的性能。