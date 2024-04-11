面向 AI、分析和高性能计算的加速基础架构
IBM Storage Scale System 是一个运行 IBM Storage Scale 软件的高性能硬件平台。它旨在帮助组织构建面向 AI、HPC、分析和混合云等要求最严格的工作负载的全局数据平台。
与处理存储在数据库中的结构化数据的传统应用程序不同，当今的性能密集型 AI 和分析工作负载需要处理海量非结构化数据。这包括文档、音频、图像、视频等对象。
IBM Storage Scale System 旨在以最快、最灵活的方式帮助组织围绕其文件和对象数据构建全局数据平台。它利用 IBM Storage Scale 软件与 NVMe 闪存技术结合提供的强大功能，提供面向 AI、数据分析等要求严格的工作负载的高性能存储。
Storage Scale System 基于大规模并行文件系统，可以部署在多个硬件平台上。这些平台包括 x86、IBM Power、IBM zSystem 大型机、基于 ARM 的 POSIX 客户端、虚拟机和 Kubernetes。它为 GPU 基础架构（包括 NVIDIA GPUDirect Storage 支持）提供卓越的性能。
构建全局数据平台
大规模挖掘数据价值，加速 AI
Storage Scale System 6000 专为实现极致性能而设计。它具有以下特点：
Storage Scale System 6000 可扩展至数千个节点和 PB 级容量。它运行 IBM Storage Scale RAID 擦除编码，可提高数据效率，提供一致的高性能，减少存储硬件故障，对 IBM Storage Scale System 和 IBM Storage Scale 数据进行智能监控和动态调整。安装和更新由容器化软件交付，加快并简化维护过程。
为了加速处理全球分布式数据，Storage Scale System 6000 支持 NVIDIA GPUdirect Storage 协议，该协议支持在 GPU 内存和本地或远程存储器（例如 NVMe 或 NVMe over Fabric (NVMe-oF)）之间搭建直接数据路径。
Storage Scale System 6000 使用简单的构建块方法，可线性扩展性能，也就是说，一个由 10 个 Storage Scale System 6000 系统组成的集群吞吐量将超过 3 TB/秒。最多可支持九个 SAS 硬盘驱动器扩展机箱。
IBM Storage Scale System 3500 适用于需要入门级或中级系统、面向不太极端的产品环境的客户。它的许多功能与 Storage Scale System 6000 相同，主要区别在于大小和容量。
Storage Scale System 3500 产品简介
部署高性能基础架构，支持运行多个并发工作负载。
构建面向性能密集型应用程序的全局数据平台。
利用全局数据抽象服务连接不同的数据源和地点。
通过以 TB/s 级速度并行访问大文件，实现数据优化。利用新的加速层功能，以每秒数千万次的速度更快访问小文件。
无需等待数小时，仅需数分钟即可完成数据恢复，且占用空间小于数据复制。IBM Storage Scale Erasure Code Edition 是面向商用服务器的高性能横向扩展存储。
访问系统内与数据或报告相关的每项操作或活动的详细日志。
使用 IBM Storage Scale Safeguarded Copy 保护文件数据，在遭遇网络攻击时快速恢复数据。
在不同存储层之间移动数据，并通过释放主存储器的空间来提高性能。
使用 AFM 分布式路由和高级缓存技术，可实现从世界上任何地方对数据的低延迟读写访问。
IBM Storage Scale System 在包括运营、设计和技术应用的各项业务活动中始终坚守环境领导力承诺，助力您达成可持续发展目标。
丹麦气象研究所 (Danish Meteorological Institute) 与 IBM 合作，采用更加可持续的现代化存储系统。
伯明翰大学 (University of Birmingham) 与 IBM 携手合作，以低廉的成本遵守数据保护规则，同时维持数据的可用性。
大陆汽车公司 (Continental Automotive AG) 与 IBM 携手合作，开发自动驾驶解决方案，支持更快、更灵活的数据存储以及简化的 AI 管理。
了解 IBM Unified Data Foundation 基础架构如何通过 IBM Storage Scale Container Native Storage Access 在向容器化应用程序提供持久存储方面发挥重要作用。
了解 IBM Storage Scale 和 IBM Storage Scale System 的五个主要用例。
详细了解支持全局数据平台的软件存储。