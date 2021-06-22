当今许多组织正在对其数据存储基础架构进行现代化改造，以利用人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和高级分析带来的商机。他们也面临着重重挑战：数据和工作负载分散在全球各地，AI 训练和推理工作负载所需的时间不断增加，资源（尤其是图形处理单元 (GPU)）稀缺且成本高昂。

为了解决这些挑战，他们需要高速访问存储在分布式文件和对象存储系统中的大量非结构化数据。为满足他们的需求，IBM Storage 提供了三种解决方案：

