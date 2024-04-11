主页 存储 Sentinel IBM Storage Sentinel

面向 Oracle SAP HANA 和 Epic 的勒索软件检测与恢复

IBM Storage Sentinel 是一款特定于工作负载的软件，面向 Oracle、SAP HANA 和 Epic Healthcare 系统，能检测、诊断、识别勒索软件攻击的来源并提供自动恢复编排。该软件属于 IBM Storage 系列。

IBM Storage Sentinel 现在支持 Oracle SAP HANA 和 Epic Healthcare 系统。
评估风险

使用网络安全永续评估工具 (CRAT) 免费评估数据保护策略。

优势

高级勒索软件检测 使用 200 余种基于内容的分析和机器学习技术，分析快照数据
防范数据损坏 生成经编排的、具有应用程序感知的快照。无需解除冻结数据，实现损坏检测。
快速恢复 协助用户实施攻击后损坏控制和修复
功能 持续向好

强大的机器学习模型在检测到数据损坏时生成警报，并提供快速恢复所需的攻击后报告。

 可靠的异常检测

IBM Storage Sentinel 的预测模型经过优化，可最大限度地减少误报。

 加速攻击后恢复

发生勒索软件攻击后，IBM Storage Sentinel 自动生成报告，确认受影响的文件。

 人工智能 (AI)

IBM Storage Sentinel 使用机器学习来检测勒索软件攻击并实施恢复。

 准确评估

详细的报告有助于用户了解恶意软件的传播方式、加强恢复能力并制定未来的网络安全战略。

 自动恢复

无论勒索软件的入侵时间，都可以利用我们的知识库和其他功能自动恢复所有服务器，缩短缓解风险的时间。
资源 IBM Storage Sentinel 解决方案简介

快速高效地恢复组织的数据。

 了解数据弹性

了解 IBM Storage Sentinel 如何通过特定于工作负载的支持，推动组织实现数据弹性目标。

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数据弹性至关重要。学习保持业务正常运行所需的工具和专业知识。
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采取下一步行动

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