面向 Oracle SAP HANA 和 Epic 的勒索软件检测与恢复
IBM Storage Sentinel 是一款特定于工作负载的软件，面向 Oracle、SAP HANA 和 Epic Healthcare 系统，能检测、诊断、识别勒索软件攻击的来源并提供自动恢复编排。该软件属于 IBM Storage 系列。
IBM Storage Sentinel 现在支持 Oracle SAP HANA 和 Epic Healthcare 系统。
使用网络安全永续评估工具 (CRAT) 免费评估数据保护策略。
强大的机器学习模型在检测到数据损坏时生成警报，并提供快速恢复所需的攻击后报告。
IBM Storage Sentinel 的预测模型经过优化，可最大限度地减少误报。
发生勒索软件攻击后，IBM Storage Sentinel 自动生成报告，确认受影响的文件。
IBM Storage Sentinel 使用机器学习来检测勒索软件攻击并实施恢复。
详细的报告有助于用户了解恶意软件的传播方式、加强恢复能力并制定未来的网络安全战略。
无论勒索软件的入侵时间，都可以利用我们的知识库和其他功能自动恢复所有服务器，缩短缓解风险的时间。
快速高效地恢复组织的数据。
了解 IBM Storage Sentinel 如何通过特定于工作负载的支持，推动组织实现数据弹性目标。
数据弹性至关重要。学习保持业务正常运行所需的工具和专业知识。