生成式 AI 的这一时刻是确定您现有的合作关系是否能够帮助您为未来开展创新的最佳时机。定义由其带来的竞争优势，以及该技术将如何从相关的合作关系中获取价值，可以帮助您决定何时何地与生态系统合作伙伴分享信息，以推动创新。