获取创新技术解决方案、激励措施和资源，与 IBM 一同发展您的业务。
IBM Partner Plus 计划旨在帮助像您这样的企业获得顶尖技术，支持企业成长 - 无论是初创公司还是成熟企业。
作为 IBM 合作伙伴，您将能够：
我们经简化的入门流程让您在短短两天内便能开始运行，从而快速开始盈利。
联系我们，深入了解成为 IBM 业务合作伙伴的优势
合作伙伴支持
提高收入能力。实时了解收入和交易资格，这样您就可以随时知道自己能赚多少钱。
参加与 IBM 员工相同的教育计划和实践培训。获取有竞争力的定价、交易保护和特别报价权限，以获得知识和信心。
利用我们的全球技术资源，实现差异化并加速完成交易。利用 IBM 技术加速构建和销售解决方案的旅程。
作为独立软件供应商，通过使用 AI 和混合云技术来构建您的解决方案，从而创新并加速您的业务增长。
与 IBM 合作，利用领先的技术解决方案和需求创造资源解决复杂问题，从而吸引市场关注。
利用 IBM 技术和服务解决方案支持，为您的客户提供最新技术。
生成式 AI 的这一时刻是确定您现有的合作关系是否能够帮助您为未来开展创新的最佳时机。定义由其带来的竞争优势，以及该技术将如何从相关的合作关系中获取价值，可以帮助您决定何时何地与生态系统合作伙伴分享信息，以推动创新。
Sport Clips Haircuts 请 IBM 合作伙伴 ThisWay Global 帮助其利用负责任的 AI 和智能自动化技术来提高员工的工作效率和敬业度。通过 IBM watsonx Orchestrate，Sport Clips 现已能够减少手动任务，并减轻其团队的工作量。
IBM 合作伙伴 Movius 提供移动应用程序 MultiLine，为语音、文本和 WhatsApp 会话提供第二个安全的商业号码。借助 QRadar，Movius 能够检测和调查潜在威胁，并快速确定这类威胁是否真实。快速缓解措施有助于确保其能够保护客户服务和数据。
BanFast 邀请可持续发展专家兼 IBM 合作伙伴 Edsvärd Hållbarhet，通过实施 IBM® Envizi ESG Suite，重新奠定其可持续发展战略的基础，从而支持 BanFast 通过对可持续发展绩效的新洞察分析来节约能源、降低成本。
加入 IBM 合作伙伴增强版以开始使用，或联系 IBM 代表讨论您的旅程需求。
该计划为所有 IBM 合作伙伴提供强化支持和优势、内部人员访问权限和竞争激励措施，无论您是否与 IBM 开展销售、构建或相关服务。
我们将挖掘能够帮助您的业务蓬勃发展的具体方法，然后利用这些洞察分析，为您提供定制的工具、资源和战略。无论是与 IBM 工程团队共同创造，培养以强大的技术倡导为基础的群体，还是开发展现 IBM 技术的通用方法。
针对构建下一代应用程序的合作伙伴，我们可提供 AI 和混合云技术，帮助您将解决方案提升到新的水平。随着您的业务增长，以及与 IBM 关系的拓展，您将解锁其他优势，帮助您打入邻近市场，并挖掘新客户。
简而言之，我们会像对待 IBM 员工一样对待您。作为我们的合作伙伴，您可以免费获得与 IBM 员工相同的教育计划和实践培训。
合作伙伴门户把所有 IBM 工具和资源都放到了您触手可及的地方。您可以轻松浏览一站式服务点，以便管理机会、激活和监控优势、培养专业知识，并与致力于您的成长的 IBM 员工互动。
我们的技术产品服务系列中，价值低于 25 万美元的机会，除少数例外情况，都会通过合作伙伴门户自动传递给符合条件的合作伙伴。
合作伙伴共分为四个等级：白银、黄金、白金和蓝色。每个等级都可以为您的组织提供量身定制的独特级别的支持。随着您提升专业知识、创造收入并将经验证的解决方案推向市场，您可以逐步提升并解锁额外的优势。
新合作伙伴将加入 New Partner Accelerator，这将帮助您加速实现价值，以便我们从第一天就开始共同成长。所有新合作伙伴都将自动接到使用 IBM New Partner Accelerator 六个月的邀请。这项体验旨在从一开始就帮助加速创收。这项体验可为您提供实际帮助、入门培训以及达成第一笔交易所需的所有营销和销售材料。注册获批之后，我们鼓励新合作伙伴选择一名入门分销商或技术经纪人，这些人员将指导他们完成整个流程。
我们在软件和基础设施方面建立了单一的可预测激励架构，最大限度地提高了透明度。这可以为您提供清晰的路线，让您了解如何能最大程度地提高收入，并让您稳坐指挥官的位置。
IBM Partner Plus 鼓励提升熟练程度和技能。我们为您提供所需的所有资源，以便我们携手一致进入市场，共同定位、展示并取胜。您可以获得与 IBM 员工相同的教育资源和支持。这可以支持您实现自己的教育目标。
是的。我们投资于合作伙伴需求创造计划。我们的合作伙伴可以使用我们具有三个关键功能的需求引擎。可随时执行的新合作伙伴营销工具包，可赢得增量营销预算的机会，以及针对共同创造联合营销活动的支持。这些交钥匙工具将加速您的需求创造工作。
已接受《IBM Partner Plus 计划优势》和《了解您的 IBM 附件》中的条款，并满足获得白银级状态所需条件的 IBM 合作伙伴，目前已获得使用 IBM 软件访问目录的权限。这些合作伙伴可在不超过 90 天的时间内，在客户所在地向其提供 IBM 软件产品（“计划”），供评估使用。
通过创建采用嵌入式 IBM 软件、硬件或云技术构建且经验证的解决方案，展示 Build Track 专业知识。针对黄金和白金级别，合作伙伴在 Red Hat Marketplace 或 IBM Cloud 目录上列出其解决方案，即可体现其专业知识。