有效地运行和管理运营工作负载和数据。
自动执行工作流程、业务流程和 IT 基础架构管理。
保护资源并简化合规性。
在使用 IBM AI 或构建自己的机器学习模型时存储、查询和分析结构化数据。
优化运营和成本，同时减少浪费和排放。
Sagicor Bank Jamaica 借助 IBM LinuxONE 技术并携手 IBM 商业伙伴 Temenos AG 加快其核心流程，并为推出新服务做好准备。
Spendrups 借助 IBM IBM Maximo 并携手 IBM 商业伙伴 Enfo 简化其酿造运营，以确保一致性、质量和客户满意度。
如果餐馆、杂货店或食品供应商突然改变计划，食品包装领导者 Novolex 必须做好因应的准备。IBM 合作伙伴 Converge 借助 IBM Planning Analytics 帮助 Novolex 将其愿景变为现实。
Capital Bank of Jordan 通过与 Netezza® Performance Server 和 IBM Cloud Pak 以及 IBM 合作伙伴 Jordan Business Systems 合作，借助统一的数据中心和强大的分析功能，为快速增长做好准备。
Antonello Produce 与 IBM 业务合作伙伴 Archisage 合作，构建由 IBM Food Trust 解决方案提供技术支持的集中式食品可追溯性平台。
保险公司 New Mexico Mutual 携手 IBM 业务合作伙伴 PMsquare，使用 IBM Robotic Process Automation (RPA) 实现续保流程自动化。