主页 Partner Plus 销售 利用创新的解决方案，共同解决客户最复杂的问题。
通过销售 IBM 技术，探索实现成长和成功的旅程
蓝色和灰色背景
释放创新潜能，开启增长空间

IBM 与我们的合作伙伴合作，在适当的时间提供适当的专业知识，帮助他们在数据和 AI、安全性、可持续性发展、成本管理、风险、合规性解决方案等方面保持领先地位。

与 IBM 合作销售的优势

磨练专业知识，扩大影响力并发展业务。
充分利用与 IBM 合作销售时成为协作生态系统一部分的优势 立即注册
销售重要的技术

通过优先产品的优化技术解决方案体验来创造市场拉动，补充您带来的价值。

访问全面的销售、技术和营销资源

我们致力于通过为您提供所需的专业知识、工具和资源来支持您的 IBM 合作伙伴之旅。

 了解更多，赚取更多

在升级时获得熟练度徽章和奖励。您获得的专业知识和产生的销售越多，您收获的投资和释放的收益就越多。

主要产品 通过新的企业解决方案解决问题。 现代化

有效地运行和管理运营工作负载和数据。

 了解更多信息 由生成式人工智能提供洞察

自动执行工作流程、业务流程和 IT 基础架构管理。

 了解更多信息 安全

保护资源并简化合规性。

 了解更多信息 数据与 AI

在使用 IBM AI 或构建自己的机器学习模型时存储、查询和分析结构化数据。

 了解更多信息 可持续性发展

优化运营和成本，同时减少浪费和排放。

 了解更多信息

客户与合作伙伴案例

Sagicor Bank Jamaica

Sagicor Bank Jamaica 借助 IBM LinuxONE 技术并携手 IBM 商业伙伴 Temenos AG 加快其核心流程，并为推出新服务做好准备。

 Spendrups

Spendrups 借助 IBM IBM Maximo 并携手 IBM 商业伙伴 Enfo 简化其酿造运营，以确保一致性、质量和客户满意度。

 Novolex

如果餐馆、杂货店或食品供应商突然改变计划，食品包装领导者 Novolex 必须做好因应的准备。IBM 合作伙伴 Converge 借助 IBM Planning Analytics 帮助 Novolex 将其愿景变为现实。

 提供更加个性化的银行服务

Capital Bank of Jordan 通过与 Netezza® Performance Server 和 IBM Cloud Pak 以及 IBM 合作伙伴 Jordan Business Systems 合作，借助统一的数据中心和强大的分析功能，为快速增长做好准备。

 Antonello Produce

Antonello Produce 与 IBM 业务合作伙伴 Archisage 合作，构建由 IBM Food Trust 解决方案提供技术支持的集中式食品可追溯性平台。

 New Mexico Mutual Bank

保险公司 New Mexico Mutual 携手 IBM 业务合作伙伴 PMsquare，使用 IBM Robotic Process Automation (RPA) 实现续保流程自动化。
携手同行，行以致远

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