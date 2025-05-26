AI 驱动的自动化：重新定义工作效率，提高弹性，推动增长。
是时候通过 AI 驱动的自动化实现业务转型了。加速增长并推动应用程序和基础设施实现结果，以提高安全性和运营敏捷度。
借助人工智能驱动、基于 API 的自动化技术，突破复杂性的壁垒，无缝连接应用程序与系统，通过统一的体验实现动态、可扩展的智能集成。
利用 AI 辅助工具和云原生运行时服务，快速提高开发人员的工作效率、加速创新并实现企业应用程序的现代化。
利用人工智能驱动的可观测性，确定并优化混合云环境中的资源分配，以提升性能、生产力和弹性。
实施智能成本管理、预测和治理，以匹配财务和运营目标，并确保每项 AI、IT 和 OT 投资都能优化技术支出。
利用集成资产管理解决方案套件中 AI 和 IoT 驱动的洞察分析，最大限度地提高资产在从规划到运营的整个生命周期中的性能和价值。
SIXT 与 IBM Instana 合作，将问题检测和解决时间缩短了 70%。
伦敦交通局预计，借助 IBM Maximo，伦敦地铁将在 10 年内节省 2,100 万英镑。
Komatsu Australia 使用 IBM iPaaS 解决方案，将开发速度提升了 30%，并将单个文件源的整合时间从五天缩短至一天。
Alinma Bank 通过全新的银行业务超级应用程序，将常见服务交付速度提升了 2 倍。