IBM Automation 解决方案

AI 驱动的自动化：重新定义工作效率，提高弹性，推动增长。
看看它会是什么样 (00:52)

加速自动化。利用 AI 进行扩展。

是时候通过 AI 驱动的自动化实现业务转型了。加速增长并推动应用程序和基础设施实现结果，以提高安全性和运营敏捷度。

 探索 AI 自动化指南

助力混合云部署迈上新台阶

通过自动配置、网络和访问控制（从基础设施即代码到身份治理），加快应用程序交付、提高合规性并优化混合运营。
HashiCorp overview leadspace illustration showing user interface
正确执行云部署
实现工作流标准化、简化运营并管理基础设施和安全资源的整个生命周期，从而加速交付、推进现代化并最大限度地利用云投资。
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Hybrid UI leadspace illustration of infrastructure monitoring on IBM Instana Observability platform
高性能网络，自动化
借助以应用程序为中心的网络解决方案，实现跨分布式环境的配置、控制与可观测性的自动化，确保网络性能、运营效率以及新服务的规模化部署。
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Flat-style advanced authentication illustration for IBM Verify
安全访问，简化

通过与供应商无关、AI 驱动的身份结构实现安全、无摩擦的访问，该身份结构与您现有的工具配合使用，可提供无缝混合 IAM，而不会加重管理员的负担。

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HashiCorp overview leadspace illustration showing user interface
正确执行云部署
实现工作流标准化、简化运营并管理基础设施和安全资源的整个生命周期，从而加速交付、推进现代化并最大限度地利用云投资。
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Hybrid UI leadspace illustration of infrastructure monitoring on IBM Instana Observability platform
高性能网络，自动化
借助以应用程序为中心的网络解决方案，实现跨分布式环境的配置、控制与可观测性的自动化，确保网络性能、运营效率以及新服务的规模化部署。
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Flat-style advanced authentication illustration for IBM Verify
安全访问，简化

通过与供应商无关、AI 驱动的身份结构实现安全、无摩擦的访问，该身份结构与您现有的工具配合使用，可提供无缝混合 IAM，而不会加重管理员的负担。

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加快应用程序速度，提升效率

对应用程序生命周期的每个阶段进行集成、自动化、现代化和编排，以加速混合环境中的创新、现代化和交付。
A 3D illustration to visualize the IBM webMethods Hybrid Integration solution. The main object is a circle that connects four entrances. Each one of the entrances has an icon. In the center, we see different translucent cubes interconnected.

集成应用程序

借助人工智能驱动、基于 API 的自动化技术，突破复杂性的壁垒，无缝连接应用程序与系统，通过统一的体验实现动态、可扩展的智能集成。
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A 3D illustration visualizes the IBM Concert solution. The main object in the illustration is a machine with an x-ray scanner conveyor belt. On the belt, it is possible to see boxes with illustrations on them, waiting to be scanned.

实现应用程序开发现代化

利用 AI 辅助工具和云原生运行时服务，快速提高开发人员的工作效率、加速创新并实现企业应用程序的现代化。
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掌控您的技术和资产

了解资产和应用程序的健康状况，主动解决系统问题，以增强弹性、延长 IT 和 OT 资产的使用寿命并最大限度地利用技术投资。
A vector illustration of groups of connected and stacked clusters representing the IBM Instana network. The main group, in yellow, is titled “Robot shop”. The other one, in pink, is titled “Alpha test zone”.
全面了解，掌握情报，立即行动。

利用人工智能驱动的可观测性，确定并优化混合云环境中的资源分配，以提升性能、生产力和弹性。

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A 3D illustration of a metrics’ dashboard. Each part of the solution is connected to the other, demonstrating a flow of data. The metrics that are highlighted are the “Workload Mapping” and “Cumulative Investments”.
FinOps，适用于一切。

实施智能成本管理、预测和治理，以匹配财务和运营目标，并确保每项 AI、IT 和 OT 投资都能优化技术支出。

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IBM Maximo Application Suite hybrid UI dashboard overview illustration
完整生命周期，获得全部价值。

利用集成资产管理解决方案套件中 AI 和 IoT 驱动的洞察分析，最大限度地提高资产在从规划到运营的整个生命周期中的性能和价值。

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真实案例、真实影响。

SIXT logo
SIXT

SIXT 与 IBM Instana 合作，将问题检测和解决时间缩短了 70%。

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Blue circle with horizontal line through middle and "TRANSPORT FOR LONDON" in caps stacked to left.
伦敦交通局

伦敦交通局预计，借助 IBM Maximo，伦敦地铁将在 10 年内节省 2,100 万英镑。

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Komatsu 徽标
小松集团

Komatsu Australia 使用 IBM iPaaS 解决方案，将开发速度提升了 30%，并将单个文件源的整合时间从五天缩短至一天。

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Alinma Bank 徽标
Alinma Bank

Alinma Bank 通过全新的银行业务超级应用程序，将常见服务交付速度提升了 2 倍。

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采取下一步行动

了解如何通过人工智能驱动的自动化提高生产力并发挥增长潜力。
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