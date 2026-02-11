无死角、无入侵，唯有坚不可摧的身份保护。
您需要一个统一、适应混合环境的方法，既能保护人员与机器的身份，又不会拖慢 用户速度。
全面的身份与访问管理解决方案，无论部署在本地还是 混合环境，都能帮助您洞察并控制每一种身份。这些解决方案实时执行 访问策略，自动化治理，并加强合规性，在 提升信任和用户体验的同时降低风险。
获得对每种身份的单一视图，从而消除盲点、简化合规，并让 您的团队对“何人有权访问何物”充满信心。
将控制范围延伸至 API、机器人、服务账户和其他 NHI，从而降低 混合环境中的潜在风险并保障身份安全。
通过启用情境感知 身份验证，在强大保护与流畅体验间取得平衡，确保用户安全无忧，无需减缓速度。
通过自动化身份工作流，消除手动配置和无效账户，从而降低成本， 降低组织整体风险。
在云端和本地系统间集成身份管理，避免厂商锁定，在现代化改造遗留应用和基础设施时更 安全地扩展。
实时检测异常和凭据攻击，让您的团队能够快速响应， 在入侵发生前保护好敏感资产。
IAM 软件解决方案协同工作，为您的防护需求提供统一的身份架构。更快地管理和保护人员身份与 NHI， 并可轻松集成到您所有现有系统中。
通过采用一款能保护 用户隐私并提升客户转化率的解决方案，简化 IAM 工具与合规工作流。IBM Verify 为您的 组织提供所需的安全支持，涵盖所有已验证身份的访问、融入 AI 的 ITDR 和 ISPM 监控等更多功能。
获取一个能够构建、部署和管理基础设施需求的工具，同时提供无限制的 生命周期自动化。HashiCorp Vault 对敏感数据进行加密，并根据 身份控制访问。最终实现您的组织自动对 密钥、证书、密钥等进行身份验证和授权。
体验旨在通过提供主动智能体来重新定义企业访问 工作流的 AI 驱动 IAM 服务。
想要一个能处理几乎任何身份、生态系统、厂商和系统 集成，且对您的系统几乎无需更改的 IAM 解决方案吗？联系我们，了解更多 关于 IBM Verify 与 HashiCorp Vault 如何满足这些需求的信息。