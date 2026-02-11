您需要一个统一、适应混合环境的方法，既能保护人员与机器的身份，又不会拖慢 用户速度。

全面的身份与访问管理解决方案，无论部署在本地还是 混合环境，都能帮助您洞察并控制每一种身份。这些解决方案实时执行 访问策略，自动化治理，并加强合规性，在 提升信任和用户体验的同时降低风险。