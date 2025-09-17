IBM 旗下公司 HashiCorp

通过统一生命周期自动化正确开展云业务 — 为规模化扩展、提高弹性和普及 AI 而构建的安全混合基础设施

统一混合运营，实现 AI 就绪

当今的混合环境横跨云端、数据中心和边缘，带来了新的复杂性。HashiCorp 借助统一的基础设施生命周期管理 (ILM) 和安全生命周期管理 (SLM)，帮助企业简化流程。
这有助于企业通过以下方式最大限度提高其云投资回报： 加速交付和创新

更快捷、更智能地迁移。利用标准化自动化技术加速交付，消除摩擦、增强协作并支持混合与多云环境中的安全工作流。

 加强安全和治理

别让风险扰得您夜不能寐。借助统一方法规模化保障混合基础设施安全，以此保护敏感数据、实施最小权限访问并满足合规要求。

 优化云运营和投资回报率

充分利用您的投资。构建优化云平台，最大限度提高投资回报率、减少云浪费并缩小技能差距。

现已推出：HCP Vault Radar

HCP Vault Radar 现已正式面向公众开放，通过查找并修复未托管的机密，提高组织对其混合资产的可视化程度和管控力度。

基础设施生命周期管理

94% 的企业存在云支出超额问题1，但您完全可以避免。通过标准化基础设施管理方式和创建共享工作流，简化应用程序交付。这一集中化举措可帮助组织加速进入市场、降低安全风险并优化云成本。

优势
构建

快速建立基础设施生命周期管理的坚实基础，实现环境的一致性协作、复用与自动化。
部署

通过策略护栏提供标准化基础设施，确保符合安全与组织要求。
管理

建立集中化记录系统，用于管理基础设施资源的生命周期、监控其运行状态，并及时清理闲置或使用率过低的资源。
HashiCorp 平台仪表板上的工作区模块
跨环境自动化的基础设施即代码

Terraform 支持您借助系统化平台方案，自动执行基础设施配置和管理。从云服务到本地数据中心，在所有基础设施中以标准化、一致的持续工作流对基础设施和策略进行编码、共享、版本控制和执行。

HashiCorp 平台仪表板上的 HashiCorp Packer
标准化云供应商的图像工作流程

HashiCorp Packer 为企业提供了统一的工作流，用以构建适用于云端及私有数据中心的镜像，并在整个生命周期内持续进行管理。

HashiCorp 平台仪表板上的职位模块
面向各类软件的现代应用程序调度

在云端、本地和跨边缘环境中高效管理容器、二进制文件和虚拟机。

HashiCorp 平台仪表板上的应用程序模块
规模化提升基础设施的易访问性

Waypoint 支持平台团队定义黄金模式和工作流，以便开发人员大规模自主管理应用程序。

安全生命周期管理

云端的扩展规模越大，您的攻击面就越大。HashiCorp 建立于零信任基础之上，可为您的全部数字资产提供基于身份的安全性，并帮助企业：

  • 持续保护机密、证书和其他凭据
  • 检查其数字资产是否存在不安全的凭据
  • 连接已授权的机器、服务和人员
优势
检查

清晰了解谁有权访问哪些资源、机密信息存储在何处，以及配置错误可能隐藏在哪里。这一可见性可帮助您确定差距、尽早检测风险并在风险演变为问题之前加以解决。
Protect

部署适当的防护措施，以保护您的基础设施。通过基于身份的访问、机密管理和自动化策略执行，您可以保障系统与数据的安全，又不会拖慢团队的工作效率。
治理

持续监控访问情况、审计活动并跨所有环境执行策略，确保组织始终领先于合规要求。该策略可为团队提供所需的可见性与控制力，确保无论环境如何快速增长或变化，都能满足监管标准。
HashiCorp + Red Hat：发挥基础设施和安全自动化的协同优势

深入了解 HashiCorp 和 Red Hat 如何在 Terraform、Vault、Red Hat Ansible 和 Red Hat OpenShift 之间建立更紧密的整合，以简化基础设施和安全生命周期管理。

采取后续步骤

是否已准备好进入下一步？只需几分钟，即可在 HashiCorp 云平台上启用。

