通过统一生命周期自动化正确开展云业务 — 为规模化扩展、提高弹性和普及 AI 而构建的安全混合基础设施
当今的混合环境横跨云端、数据中心和边缘，带来了新的复杂性。HashiCorp 借助统一的基础设施生命周期管理 (ILM) 和安全生命周期管理 (SLM)，帮助企业简化流程。
更快捷、更智能地迁移。利用标准化自动化技术加速交付，消除摩擦、增强协作并支持混合与多云环境中的安全工作流。
别让风险扰得您夜不能寐。借助统一方法规模化保障混合基础设施安全，以此保护敏感数据、实施最小权限访问并满足合规要求。
充分利用您的投资。构建优化云平台，最大限度提高投资回报率、减少云浪费并缩小技能差距。
快速建立基础设施生命周期管理的坚实基础，实现环境的一致性协作、复用与自动化。
通过策略护栏提供标准化基础设施，确保符合安全与组织要求。
建立集中化记录系统，用于管理基础设施资源的生命周期、监控其运行状态，并及时清理闲置或使用率过低的资源。
云端的扩展规模越大，您的攻击面就越大。HashiCorp 建立于零信任基础之上，可为您的全部数字资产提供基于身份的安全性，并帮助企业：
清晰了解谁有权访问哪些资源、机密信息存储在何处，以及配置错误可能隐藏在哪里。这一可见性可帮助您确定差距、尽早检测风险并在风险演变为问题之前加以解决。
部署适当的防护措施，以保护您的基础设施。通过基于身份的访问、机密管理和自动化策略执行，您可以保障系统与数据的安全，又不会拖慢团队的工作效率。
持续监控访问情况、审计活动并跨所有环境执行策略，确保组织始终领先于合规要求。该策略可为团队提供所需的可见性与控制力，确保无论环境如何快速增长或变化，都能满足监管标准。
深入了解 HashiCorp 和 Red Hat 如何在 Terraform、Vault、Red Hat Ansible 和 Red Hat OpenShift 之间建立更紧密的整合，以简化基础设施和安全生命周期管理。