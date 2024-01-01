主页 Services 身份访问管理 身份和访问管理 (IAM) 服务
为现代企业提供全面、安全、合规的身份和访问管理
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手、云、视觉拼贴画
通过 IAM 服务，保证安全、合规和高效

身份和访问管理对于数据和系统的保护至关重要，而海量的技术、情况以及人机场景进一步加剧其复杂性。

携手身份和安全专家，简化身份和访问管理，跨混合云环境定义并管理解决方案，转变管理工作流程并实现合规。
阅读《2024 年威胁情报指数报告》。
功能 企业身份和访问管理服务

企业 IAM 服务包括评估和策略制定以及项目优先级列表，前者旨在优化组织的身份和访问计划，后者为保证在预算要求内按时执行项目。通过优化的计划，组织可以管理最终用户对热门应用程序和工具的访问，保护敏感信息并管理法规需求。

 消费者身份和访问管理

消费者 IAM 服务范围广阔，包括战略和评估、实施、整合、受管服务以及完全按需运营，推动组织执行现代消费者身份访问管理计划。
与 X-Force 一起挖掘 2024 年的新威胁
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用例 控制北美某公用事业公司的成本

IBM IAM 安全团队利用企业云 IAM 解决方案帮助公用事业公司转型，推动他们采用性价比更高的业务模型以及更高效、更简化的 IAM 流程。

重构大型食品饮料制造商

IBM 安全服务团队实现该公司 95% 用户访问请求的自动化，从而改善安全状况，缩小审计与合规差距，降低管理 IAM 解决方案的软件和运营成本。

为南美某金融机构实现应用程序现代化

该机构拥有 25 个独立的 IAM 解决方案，管理 95,000 个身份，携手 IBM IAM 服务专家，简化入职流程，并加强对关键职能的控制。
专家团队 Dinesh Nagarajan

Dinesh 是一位经验丰富的网络安全专家，在咨询和转型方面拥有 20 多年的经验。作为 IBM® Consulting 的全球合作伙伴，他为高管提供数据安全、DevSecOps、量子安全和密码学策略方面的建议。凭借在交付大型安全项目方面的亮眼履历，Dinesh 还曾担任一家领先的全球金融市场公用事业公司的 CISO，带领安全从业人员团队提供全天候安全服务。

 Anna Fernezian

Anna 是一位拥有 20 多年从业经验的身份管理专家。她曾任职于金融、医疗保健与政府部门，且非常擅长提供超越客户期望的解决方案。结合她在云与平台安全方面的专业知识，Anna 为全球客户提供了卓越的服务。

 Matt Cass

Matt 在 IBM Consulting 网络安全服务部门负责身份和访问管理、数据和应用程序安全以及云和平台安全实践。他在通过创新解决方案和高效运营，帮助全球组织加强各自的网络安全计划方面拥有超过 25 年的经验。

 Jayesh Kamat

Jayesh 是 IBM Consulting 网络安全服务部门网络信任产品服务组合的全球产品管理主管。他在为全球客户设计和提供网络安全服务方面拥有超过 22 年的经验，在行业和安全领域积攒了广泛的技术知识。
资源 什么是身份访问管理？

了解为什么身份访问管理是企业安全计划的关键组成，探索包括法规一致性在内的多种原因。

 有关身份访问管理的最新资讯

依托顶级网络安全专家的洞察，该博客可为全球专业人士提供支持。

 X-Force Threat Intelligence Index

从全球威胁态势的角度了解您的网络攻击风险。
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引入 Cloud Identity Service 和技术，实现云平台数字化转型，加速企业创新和业务增长。

 深入了解 Cloud Identity Service 身份治理、风险与合规性

遵守法规控制，同时保持创新，满足客户需求。

 深入了解身份治理服务 IBM Verify

覆盖多个数字接触点保护消费者隐私，同时提供支持移动设备的无缝全渠道体验。

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