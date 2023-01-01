数据安全初级合伙人 Jim Lessard Jim Lessard 在数据安全解决方案领域拥有超过 37 年的专业经验。 在 IBM Consulting 的网络安全服务部门，他负责北美地区的数据和应用程序 安全实践，包括战略领导、 功能开发和项目交付，其中涵盖加密、密钥 管理、DAM、DLP、CASB 和 DAP/DCAP。在加入 IBM 之前，Jim 负责为 美国最大的券商银行管理全面的数据保护计划。

网络安全服务高级产品经理 Blossom Pinheiro Blossom Pinheiro 是 IBM Consulting 网络安全服务部的高级产品经理，在产品战略、开发和管理方面拥有超过 18 年的经验。自加入 IBM 以来，她在成功开发和推出应用程序、数据和网络安全服务产品方面发挥了举足轻重的作用。Blossom 拥有马德拉斯大学的计算机工程学士学位、天普大学的电气和计算机工程硕士学位，以及马萨诸塞大学阿默斯特分校艾森伯格管理学院的工商管理硕士学位。

网络安全服务全球合伙人 Dinesh Nagarajan Dinesh 是 IBM Consulting 网络安全服务的全球合伙人，在网络安全咨询和转型领域 拥有超过 20 年的经验。他经常为 数据安全、DevSecOps、量子安全服务以及密码策略领域的 首席高管们出谋划策。Dinesh 为客户提供咨询服务，范围涵盖从解决方案交付 到推进运营安全的各项活动。