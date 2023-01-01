数据、应用程序和 AI 在当今的数字经济中发挥着至关重要的作用，使组织能够开拓创新、适应变化并保持竞争力。因此我们务必要确保这些基本要素的安全性并满足合规要求。
我们的数据和应用程序安全服务可提供具有全面保护功能的前瞻性战略解决方案，以保护敏感信息和知识产权，确保遵守法规和数据隐私条例，并减少网络安全威胁的影响。
咨询、系统整合和托管式安全服务有助于保护本地部署环境或混合云环境中的关键数据。
跨云环境的集中可视化和持续的威胁监控可帮助您为审计和报告做好准备。
持续数据发现、分类和基线化，访问策略控制以及持续的网络安全服务和漏洞管理。
从招聘和培训安全人员转变为聘请 IBM 数据安全专家，以构建强大且经济有效的数据安全路线图。
支持组织保护多个云和本地部署数据中心的数据，防止出现数据泄露和声誉受损情况，并准备好遵守合规性要求和隐私法相关要求。
全面的安全解决方案套件，包括安全的 DevOps、应用程序安全测试和合规性，以及安全编码最佳实践。借助该服务，组织得以自信地开发、管理和部署安全应用程序。
应对各种各样的挑战，包括多云加密和密钥管理、数据掩码和标记化、量子安全准备等，服务范围从利基市场、详细评估和策略建模一直延伸到核心加密服务的完整设计、实施和管理。
在数据安全服务团队的支持下，组织各个层级的隐私和数据管理人员都能够发现、分析并监测与数据相关的业务风险，并采取纠正措施。借助该解决方案，公司能够监测成千上万个应用程序中的数据风险，响应审计，向高管报告，并避免因不遵守 GDPR 和其他法规而导致罚款。
在数据安全服务专家的协助下，这家电信公司对其敏感数据进行了加密，降低了数据泄露的风险和监管风险，同时让自动化得以广泛运用，轻松扩大了加密功能的使用范围。客户现在可以将密钥管理与其他云供应商（特别是 AWS 和 GCP）的功能进行整合。
通过与数据安全服务专家合作，该航空公司更快实现了成熟稳健的安全运营，最大限度增强了原生云安全管控，并提升了其 500 多款应用程序和大量数据的安全态势和合规性。业务运营实现了现代化，提高了云环境中的网络弹性，并减少了可能导致财务损失的缺陷和风险。
Jim Lessard 在数据安全解决方案领域拥有超过 37 年的专业经验。 在 IBM Consulting 的网络安全服务部门，他负责北美地区的数据和应用程序 安全实践，包括战略领导、 功能开发和项目交付，其中涵盖加密、密钥 管理、DAM、DLP、CASB 和 DAP/DCAP。在加入 IBM 之前，Jim 负责为 美国最大的券商银行管理全面的数据保护计划。
Blossom Pinheiro 是 IBM Consulting 网络安全服务部的高级产品经理，在产品战略、开发和管理方面拥有超过 18 年的经验。自加入 IBM 以来，她在成功开发和推出应用程序、数据和网络安全服务产品方面发挥了举足轻重的作用。Blossom 拥有马德拉斯大学的计算机工程学士学位、天普大学的电气和计算机工程硕士学位，以及马萨诸塞大学阿默斯特分校艾森伯格管理学院的工商管理硕士学位。
Dinesh 是 IBM Consulting 网络安全服务的全球合伙人，在网络安全咨询和转型领域 拥有超过 20 年的经验。他经常为 数据安全、DevSecOps、量子安全服务以及密码策略领域的 首席高管们出谋划策。Dinesh 为客户提供咨询服务，范围涵盖从解决方案交付 到推进运营安全的各项活动。
Antti 在网络安全行业拥有超过 18 年的经验，是一位经验丰富的网络安全专家，他积极投身于敏感数据和应用程序的保护工作，使此类内容免遭网络威胁。作为 IBM Consulting 网络安全服务部的数据和应用程序安全执行合伙人兼全球负责人，他对数据和应用安全最佳实践有着深刻的理解，并对各种新兴威胁和漏洞了如指掌。他擅长的领域包括数据安全、量子安全密码学、应用程序安全、安全 DevOps、云安全和安全策略。
从遵守 CCPA 和 GDPR 等法规到通过加密保护资产，了解有关数据保护和隐私的最新信息。
深入了解应用程序安全基础知识以及云迁移和保护移动应用程序等深度主题。
量子安全加密技术在数字经济中的重要性——根据 IBM 量子安全路线图进行了更新