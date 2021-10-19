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看看一流的首席执行官 (CEO) 如何采用可持续性发展来改善环境和企业盈利能力
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俯视图：农民在菜园里用软管给整齐排列的蔬菜浇水
帮助企业加速云之旅

变革并不局限于商业或工业。每天的每一刻它都在世界各地发生。对于企业领导者来说，决策的复杂性从未像现在这样大。要竞争并赢得胜利，需要一个具有经验和技能且值得信赖的合作伙伴，能够聚焦机遇并迅速实施积极的变革，并且能够做出自信的决策，让您在市场上保持领先地位。
IBM 宣布计划从 Rego Consulting Corporation 收购 Adobe Workfront 咨询部门和资产，以进一步推进其混合云和 AI 战略。
功能 按技术划分的能力 分析

释放企业数据的战略价值，构建洞察驱动型组织

 深入了解分析 应用程序服务

转变应用程序管理方式，充分发掘云投资价值。

 了解应用程序服务 人工智能 (AI)

创建使用 AI、数据和分析的各类智能工作流程，将 AI 愿景转化为实实在在的业务成果。

 了解有关 AI 的更多信息 区块链

还需利用经验证的设计方法和可组合的功能，加速取得积极的业务结果。

 了解区块链服务 云计算

在多个高度安全的云环境中利用混合、开放和托管云服务。

 深入了解云服务 混合云

加速业务敏捷性和增长 – 使用混合云方法不断对任何平台上的应用程序进行现代化改造。

 了解混合云 网络安全

在网络安全咨询、云端和安全托管服务方面的全球行业领导者的帮助下，推动业务转型并有效管控风险。

 了解网络安全服务 电子商务

基于无缝的行业特定电子商务平台，设计个性化的客户体验。

 了解电子商务服务 IT 基础架构

企业面临着无数的挑战 – 从竞争对手到不断的变化。也许最大的挑战是利用不断扩大、有潜力创新的技术。

 探索 IT 基础架构
按业务需求划分的能力 运营

快速、大规模地实现业务运营转型，以实现业务增长、弹性和竞争优势。

 了解业务运营 客户体验

构想、设计和提供更智能的客户体验，赢得客户忠诚度与信任。

 了解客户体验咨询 市场营销

实施端到端的营销策略，以推动整个客户旅程中的行动，从而加深客户的参与度、增强忠诚度，并提升整体消费力度。

 深入了解营销咨询服务 财务

通过正确组合人员、流程和技术，充分发挥各自优势，彻底实现财务职能转型，并探索全新的工作方式。

 了解财务咨询 人才管理

积极运用创新技术来激励员工，并在在人才管理方法中坚持以人为本的理念。

 了解有关人才管理的更多信息 供应链

构建富有弹性和可持续的供应链，让企业为迎接未来做好准备。

 了解供应链服务
利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们包含设计思维、敏捷性和开发运维实践的端到端框架，顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
战略合作伙伴关系 高效的 SAP 迁移

我们提供定制的 S/4HANA 路线图，以降低成本、提高敏捷性并改善结果。

 浏览我们的 SAP 服务 阅读超市成功案例 Salesforce 体验

我们通过为客户、合作伙伴和员工创造推动创新的体验来为 Salesforce 增加价值。

 浏览我们的 Salesforce 服务 了解 Salesforce 的现状 AWS Cloud 服务

无论您身处哪个行业，我们都可帮助您加快在 AWS Cloud 的设计、迁移和运营。

 深入了解我们的 AWS 功能 详细了解 Japan Airlines 与 IBM Consulting 建立合作关系的原因 Adobe 奖项

Adobe 向 IBM 授予了四项 2022 年“年度最佳数字化体验合作伙伴奖”，其中包括“年度最佳解决方案和交付质量合作伙伴奖”。

 了解有关奖项的更多信息 提供更加个性化的客户体验 Microsoft Azure 迁移

使用多云战略进行应用程序开发和管理，从而加速增长、提升效率和创新。

 深入了解我们在 Microsoft 产品方面的能力 阅读文章，详细了解 Siemens Gamesa 与 IBM Consulting 建立合作关系的原因 Oracle 应用程序解决方案

Oracle 云基础架构 (OCI) 支持传统工作负载，同时提供现代云开发工具。

 探索 Oracle 服务 阅读 IBM OCI 宣传材料 Workday 转型

我们帮助您在 Workday 实施中应用云和 AI 技术，成功实现财务和人力资源转型。

 深入了解我们的 Workday 服务 阅读如何最大限度地利用财务和人力资源

洞察

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