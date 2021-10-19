变革并不局限于商业或工业。每天的每一刻它都在世界各地发生。对于企业领导者来说，决策的复杂性从未像现在这样大。要竞争并赢得胜利，需要一个具有经验和技能且值得信赖的合作伙伴，能够聚焦机遇并迅速实施积极的变革，并且能够做出自信的决策，让您在市场上保持领先地位。