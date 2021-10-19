变革并不局限于商业或工业。每天的每一刻它都在世界各地发生。对于企业领导者来说，决策的复杂性从未像现在这样大。要竞争并赢得胜利，需要一个具有经验和技能且值得信赖的合作伙伴，能够聚焦机遇并迅速实施积极的变革，并且能够做出自信的决策，让您在市场上保持领先地位。
释放企业数据的战略价值，构建洞察驱动型组织
转变应用程序管理方式，充分发掘云投资价值。
创建使用 AI、数据和分析的各类智能工作流程，将 AI 愿景转化为实实在在的业务成果。
还需利用经验证的设计方法和可组合的功能，加速取得积极的业务结果。
在多个高度安全的云环境中利用混合、开放和托管云服务。
加速业务敏捷性和增长 – 使用混合云方法不断对任何平台上的应用程序进行现代化改造。
在网络安全咨询、云端和安全托管服务方面的全球行业领导者的帮助下，推动业务转型并有效管控风险。
基于无缝的行业特定电子商务平台，设计个性化的客户体验。
企业面临着无数的挑战 – 从竞争对手到不断的变化。也许最大的挑战是利用不断扩大、有潜力创新的技术。
快速、大规模地实现业务运营转型，以实现业务增长、弹性和竞争优势。
构想、设计和提供更智能的客户体验，赢得客户忠诚度与信任。
实施端到端的营销策略，以推动整个客户旅程中的行动，从而加深客户的参与度、增强忠诚度，并提升整体消费力度。
通过正确组合人员、流程和技术，充分发挥各自优势，彻底实现财务职能转型，并探索全新的工作方式。
积极运用创新技术来激励员工，并在在人才管理方法中坚持以人为本的理念。
构建富有弹性和可持续的供应链，让企业为迎接未来做好准备。
我们提供定制的 S/4HANA 路线图，以降低成本、提高敏捷性并改善结果。
我们通过为客户、合作伙伴和员工创造推动创新的体验来为 Salesforce 增加价值。
无论您身处哪个行业，我们都可帮助您加快在 AWS Cloud 的设计、迁移和运营。
Adobe 向 IBM 授予了四项 2022 年“年度最佳数字化体验合作伙伴奖”，其中包括“年度最佳解决方案和交付质量合作伙伴奖”。
使用多云战略进行应用程序开发和管理，从而加速增长、提升效率和创新。
Oracle 云基础架构 (OCI) 支持传统工作负载，同时提供现代云开发工具。
我们帮助您在 Workday 实施中应用云和 AI 技术，成功实现财务和人力资源转型。