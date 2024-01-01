了解攻击者的策略对于保护您的员工、数据和基础架构至关重要。深入了解 2024 年 IBM® X-Force Threat Intelligence 指数，这是基于对 130 多个国家或地区每天监控超过 1,500 亿个安全事件所获得的洞察分析和观察结果。
了解世界各地安全团队面临的挑战和取得的成功，强化增强自身能力。通过强化您的组织，同时更好地保护其商业利益，实现未来的发展。
使用被盗或泄露凭证的网络攻击逐年增加。
涉及数据盗窃和泄露的网络事件的占比，表明更多的攻击者倾向于窃取和出售数据，而不是对其进行加密以达到勒索目的。
AI 市场具有里程碑意义，这将激励网络罪犯投资开发具有成本效益的工具，以攻击 AI 技术。
网络罪犯越来越多地通过有效帐户进行登录而不是侵入网络，而这成为 2023 年受害者环境中最常见的切入点，占 X-Force 响应的所有事件的 30%。
IBM® Security Verify 等人工智能驱动技术可提供身份和访问管理 (IAM) 解决方案，帮助企业保护其混合和多云网络。此外，身份和访问管理服务可帮助您定义和管理解决方案、实现治理方式转型并证明合规性。
试用 IBM Security Verify
IBM® Security QRadar SIEM 用户行为分析 (UBA) 等 AI 技术可帮助您检测和调查凭证泄漏、水平运动和其他恶意行为，从而最大限度地利用团队的时间和人才。
此外，IBM® Security QRadar EDR（端点检测和响应）有助于保护端点免受攻击。此类解决方案还可以检测异常行为，例如数据泄露或在敏感系统上创建新账户或文件夹。
如果资源或专业知识匮乏，您可以通过 IBM 威胁检测和响应服务来扩展团队的工作，使用 AI 驱动的解决方案来处理高达 85% 的警报，并获得 24x7 全天候的保护。您还可以利用 IBM X-Force Threat Intelligence 服务来帮助您了解并减轻试图窃取数据的攻击者造成的新威胁。
申请 QRadar SIEM 演示
认识 IBM X-Force 专家
攻击者正从勒索软件转向旨在窃取信息的恶意软件—去年，这种转变与数据盗窃和泄露同时发生，且是组织最常见的影响因素。
随着公司继续通过开放式混合多云方法加速业务发展，您应该寻找能在这些环境中提供可见性并保护数据的解决方案。IBM Security Guardium 可支持您发现、加密、监控和保护超过 19 个混合云环境的敏感数据。数据和 AI 安全服务可支持组织进行创新、适应并保持竞争力。
如果您已遭到黑客攻击，IBM X-Force 事件响应服务可降低漏洞对业务的影响，并通过规划和测试提高针对攻击的弹性。
预约 Guardium 实时演示
迄今为止，针对企业 AI 训练数据、模型和接口的攻击仍然有限。这只是因为犯罪分子倾向于等待大量技术采用，以证明他们在攻击这些技术方面的投资是否合理。
X-Force 分析估计，一旦生成式 AI 市场围绕三项或更少的技术进行融合，或者当其中一项技术达到 50% 的市场份额，则该市场份额里程碑将引发可升级的网络攻击。
网络安全领导者应该立即采取行动，保护其 AI 数据、模型和相关使用。IBM 用于保护生成式 AI 的框架可以提供帮助。该框架可以提供解决这类新兴问题的整体方法，并为选择可信、有针对性、开放和赋能的 AI 奠定基础。
下载：生成式 AI 时代的网络安全