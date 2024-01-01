主页 reports 威胁情报 2024 年 IBM X-Force Threat Intelligence Index
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指纹插图，红色、蓝色和紫色的漩涡表示潜在的网络威胁
借助威胁情报增强您对企业安全的信心

了解攻击者的策略对于保护您的员工、数据和基础架构至关重要。深入了解 2024 年 IBM® X-Force Threat Intelligence 指数，这是基于对 130 多个国家或地区每天监控超过 1,500 亿个安全事件所获得的洞察分析和观察结果。

了解世界各地安全团队面临的挑战和取得的成功，强化增强自身能力。通过强化您的组织，同时更好地保护其商业利益，实现未来的发展。

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了解您面临的威胁 71%

使用被盗或泄露凭证的网络攻击逐年增加。

 32%

涉及数据盗窃和泄露的网络事件的占比，表明更多的攻击者倾向于窃取和出售数据，而不是对其进行加密以达到勒索目的。

 

 50%

AI 市场具有里程碑意义，这将激励网络罪犯投资开发具有成本效益的工具，以攻击 AI 技术。

 

 

与威胁猎手一起深入研究

加入 X-Force 分析师的行列，获取有关网络罪犯团体的最新威胁情报。
了解最新动态以及如何维护企业的声誉和利润。
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2024 年网络安全：利用人为攻击面和不断变化的网络威胁趋势。 观看网络研讨会

关键主题的视频分解

网络安全专家 Jeff Crume 将讲解为获得此保护并了解新威胁的来源而可采取的步骤。
观看讲解视频 (15:01)
采取行动识别和缓解威胁

利用基于 2024 年 IBM X-Force Threat Intelligence 指数的相关建议，
保护您的员工和数据。
跨多云环境实现身份信息现代化

网络罪犯越来越多地通过有效帐户进行登录而不是侵入网络，而这成为 2023 年受害者环境中最常见的切入点，占 X-Force 响应的所有事件的 30%。

IBM® Security Verify 等人工智能驱动技术可提供身份和访问管理 (IAM) 解决方案，帮助企业保护其混合和多云网络。此外，身份和访问管理服务可帮助您定义和管理解决方案、实现治理方式转型并证明合规性。

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借助 AI 最大限度地利用您的时间和人才

IBM® Security QRadar SIEM 用户行为分析 (UBA) 等 AI 技术可帮助您检测和调查凭证泄漏、水平运动和其他恶意行为，从而最大限度地利用团队的时间和人才。

此外，IBM® Security QRadar EDR（端点检测和响应）有助于保护端点免受攻击。此类解决方案还可以检测异常行为，例如数据泄露或在敏感系统上创建新账户或文件夹。

如果资源或专业知识匮乏，您可以通过 IBM 威胁检测和响应服务来扩展团队的工作，使用 AI 驱动的解决方案来处理高达 85% 的警报，并获得 24x7 全天候的保护。您还可以利用 IBM X-Force Threat Intelligence 服务来帮助您了解并减轻试图窃取数据的攻击者造成的新威胁。

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监控和保护混合云数据的安全


攻击者正从勒索软件转向旨在窃取信息的恶意软件—去年，这种转变与数据盗窃和泄露同时发生，且是组织最常见的影响因素。

随着公司继续通过开放式混合多云方法加速业务发展，您应该寻找能在这些环境中提供可见性并保护数据的解决方案。IBM Security Guardium 可支持您发现、加密、监控和保护超过 19 个混合云环境的敏感数据。数据和 AI 安全服务可支持组织进行创新、适应并保持竞争力。

如果您已遭到黑客攻击，IBM X-Force 事件响应服务可降低漏洞对业务的影响，并通过规划和测试提高针对攻击的弹性。

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建立安全的商用 AI 模式

迄今为止，针对企业 AI 训练数据、模型和接口的攻击仍然有限。这只是因为犯罪分子倾向于等待大量技术采用，以证明他们在攻击这些技术方面的投资是否合理。

X-Force 分析估计，一旦生成式 AI 市场围绕三项或更少的技术进行融合，或者当其中一项技术达到 50% 的市场份额，则该市场份额里程碑将引发可升级的网络攻击。

网络安全领导者应该立即采取行动，保护其 AI 数据、模型和相关使用。IBM 用于保护生成式 AI 的框架可以提供帮助。该框架可以提供解决这类新兴问题的整体方法，并为选择可信、有针对性、开放和赋能的 AI 奠定基础。

下载：生成式 AI 时代的网络安全
了解安全产品和服务

IBM Security 通过融入安全 AI 和自动化功能的集成产品服务组合帮助保护企业。该产品服务组合可支持企业预测威胁，保护移动数据，并快速准确地做出响应，同时实现创新。

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