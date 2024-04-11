保护端点免受网络攻击，几近实时地检测异常行为，并立即采取补救措施
端点检测和响应 (EDR) 解决方案比以往任何时候都更加重要，因为端点仍然是任何网络中最容易暴露和遭到利用的部分。由于针对端点的恶意自动网络活动的兴起，组织难以应付攻击者，毕竟攻击者可以轻松利用零日漏洞进行大量的串勒索软件攻击。
IBM QRadar EDR 可提供一种更全面的 EDR 方法：
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EDR 购买指南
通过提高整个环境的可见性，重新获得对所有端点和威胁活动的完全控制。NanoOS 技术旨在让对手无法检测，可深度了解端点上运行的进程和应用程序。
我们的持续学习 AI 可几近实时地检测以前未知的威胁，并及时自动响应，即使是最欠缺经验的分析师，也可通过指导补救措施和自动警报处理获得帮助。
易于构建的检测和响应用例可在几秒钟内返回结果，让休眠威胁无处可藏，从而比攻击者抢先一步。在整个组织部署易于构建的用例，而不中断端点的正常运行时间。
调查、分析和管理所有检测（严重程度为低、中、高），而不会增加本地安全团队的额外工作。
分析师将通过终止和删除恶意文件或进程、创建阻止策略或隔离端点等措施来应对活跃的威胁。
主动威胁追踪由 X-Force 威胁情报提供支持，由搜寻潜在攻击和泄露指标的 QRadar EDR 控制台持续执行。