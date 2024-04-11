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保护端点免受网络攻击，几近实时地检测异常行为，并立即采取补救措施

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概述

端点检测和响应 (EDR) 解决方案比以往任何时候都更加重要，因为端点仍然是任何网络中最容易暴露和遭到利用的部分。由于针对端点的恶意自动网络活动的兴起，组织难以应付攻击者，毕竟攻击者可以轻松利用零日漏洞进行大量的串勒索软件攻击。

IBM QRadar EDR 可提供一种更全面的 EDR 方法：

  • 通过智能自动化近乎实时地修复已知和未知的端点威胁
  • 利用攻击可视化故事板制定明智的决策
  • 自动管理警报以缓解分析人员的疲劳并专注于重要的威胁
  • 利用高级的持续学习 AI 功能和用户友好型界面，为员工赋能并帮助保障业务连续性
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使用高精确度端点警报丰富 QRadar SIEM 日志

阅读 IDC 信息简报：整体 EDR

EDR 购买指南
IBM 和 ASUS 联手开展由 AI 支持的端点安全试点计划
优势 清晰可见

通过提高整个环境的可见性，重新获得对所有端点和威胁活动的完全控制。NanoOS 技术旨在让对手无法检测，可深度了解端点上运行的进程和应用程序。

 自动响应

我们的持续学习 AI 可几近实时地检测以前未知的威胁，并及时自动响应，即使是最欠缺经验的分析师，也可通过指导补救措施和自动警报处理获得帮助。

 化被动为主动

易于构建的检测和响应用例可在几秒钟内返回结果，让休眠威胁无处可藏，从而比攻击者抢先一步。在整个组织部署易于构建的用例，而不中断端点的正常运行时间。
互动式导览
产品功能
网络助手 人工智能驱动警报管理系统可通过自主处理警报来帮助减轻分析人员的工作量，平均可减少 90% 的误报数量。此系统会从分析人员的决策中学习，然后保留知识资本和习得行为，以提供建议并加速响应。
自定义检测策略 通过检测策略 (DeStra) 脚本，用户可超越预配置模式，构建自定义检测策略，以应对合规要求或公司特定需求，而无需重启端点设备。
勒索软件防护 勒索软件攻击呈上升趋势，并且其攻击频率和复杂程度愈演愈烈。防病毒方法已不足以应对。QRadar EDR 可以帮助组织近乎实时地检测和阻止勒索软件。
行为树 行为树提供全面的警报和攻击可见性。用户友好的可视化故事线可帮助分析师加快调查和响应速度。从这里，分析师还可以访问包容控件和事件响应的三个阶段：分类、响应和保护策略。
产品评论
IBM QRadar EDR On-Premises
管理一组端点通常会是一项挑战。 特别是以安全目标或要求、监管法律或数据主权问题为导向的组织，可能无法使用以 SaaS 形式交付的安全解决方案。QRadar EDR（现已推出本地部署版本）可让您自由选择适合企业环境的部署选项，并有助于实现合规目标。这对于气隙环境中的客户端特别有帮助。 了解更多
QRadar MDR 让 IBM 专家管理您的端点检测和响应。24x7 全天候托管的端点检测和响应（由 AI 提供支持，由 IBM 托管安全服务提供）。 探索 QRadar NDR 全面警报管理

调查、分析和管理所有检测（严重程度为低、中、高），而不会增加本地安全团队的额外工作。

 快速遏制威胁

分析师将通过终止和删除恶意文件或进程、创建阻止策略或隔离端点等措施来应对活跃的威胁。

 主动威胁搜寻

主动威胁追踪由 X-Force 威胁情报提供支持，由搜寻潜在攻击和泄露指标的 QRadar EDR 控制台持续执行。
相关服务 IBM Security 情报运营和咨询服务

评估威胁策略，整合网络安全运营和响应，改善安全状况，从容自信地迁移至云端。

 X-Force 事件响应团队

通过做好团队、流程和控制措施的准备，帮助安全分析人员提高威胁搜寻技能，并最大限度地减少违规行为的影响。

 X-Force Red 进攻型安全服务

一支受聘全球黑客团队尝试侵入组织，藉此发现风险漏洞。
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