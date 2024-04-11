产品功能

网络助手 人工智能驱动警报管理系统可通过自主处理警报来帮助减轻分析人员的工作量，平均可减少 90% 的误报数量。此系统会从分析人员的决策中学习，然后保留知识资本和习得行为，以提供建议并加速响应。

自定义检测策略 通过检测策略 (DeStra) 脚本，用户可超越预配置模式，构建自定义检测策略，以应对合规要求或公司特定需求，而无需重启端点设备。

勒索软件防护 勒索软件攻击呈上升趋势，并且其攻击频率和复杂程度愈演愈烈。防病毒方法已不足以应对。QRadar EDR 可以帮助组织近乎实时地检测和阻止勒索软件。