如何检测并修补 Log4J 漏洞

Log4j 漏洞或“Log4Shell”被视为是有史以来最具灾难性的软件缺陷之一。Apache 于 2021 年 12 月修补了该漏洞，但它仍然是安全团队关注的问题。事实上，它仍然是最容易遭到利用的安全漏洞之一。