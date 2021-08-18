了解 QRadar EDR 如何在最新的 MITRE Engenuity ATT&CK 评估中彰显其开箱即用的实时端点检测功能。
ESG 评估了 QRadar EDR 使用 AI 和机器学习 (ML) 检测和减轻端点威胁的能力。
水管理设施使用 Reaqta（现称为 qRadar EDR）来追踪高度复杂的供应链攻击。
一家国际运输公司在卫星连接有限的船上部署自动化端点安全机制。
一家大型国际机场使用 Reaqta（现称为 qRadar EDR）在气隙式网络中搜寻恶意软件。
了解 IBM QRadar EDR 如何防范现实世界中的勒索软件和下一代网络攻击。
Log4j 漏洞或“Log4Shell”被视为是有史以来最具灾难性的软件缺陷之一。Apache 于 2021 年 12 月修补了该漏洞，但它仍然是安全团队关注的问题。事实上，它仍然是最容易遭到利用的安全漏洞之一。
有效的端点安全解决方案可以帮助网络安全团队识别薄弱环节。
部署勒索软件攻击的平均时间从 2019 年的超过 2 个月缩短至 2021 年的不到 4 天。
了解 IBM QRadar EDR（前身为 ReaQta）如何帮助客户免受 LockBit 3.0 等已知和未知勒索软件的威胁。
随着攻击速度的加快，在各组织的响应和补救计划中引入自动化技术变得至关重要。
了解为什么需要使用 AI 和自动化功能的更主动的网络安全方法。