主页 安全性 QRadar EDR 资源
保护端点免受网络攻击，几近实时地检测异常行为，并立即采取补救措施
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在服务器机房使用门卡的工作人员
特色服务 QRadar EDR 应对 Turla 挑战

了解 QRadar EDR 如何在最新的 MITRE Engenuity ATT&CK 评估中彰显其开箱即用的实时端点检测功能。

 IBM QRadar EDR 的 ESG 技术验证

ESG 评估了 QRadar EDR 使用 AI 和机器学习 (ML) 检测和减轻端点威胁的能力。
客户案例 关键基础设施

水管理设施使用 Reaqta（现称为 qRadar EDR）来追踪高度复杂的供应链攻击。

发送

一家国际运输公司在卫星连接有限的船上部署自动化端点安全机制。

 航空业

一家大型国际机场使用 Reaqta（现称为 qRadar EDR）在气隙式网络中搜寻恶意软件。

博客帖子 IBM QRadar EDR 与 BackMyData 勒索软件

了解 IBM QRadar EDR 如何防范现实世界中的勒索软件和下一代网络攻击。

 如何检测并修补 Log4J 漏洞

Log4j 漏洞或“Log4Shell”被视为是有史以来最具灾难性的软件缺陷之一。Apache 于 2021 年 12 月修补了该漏洞，但它仍然是安全团队关注的问题。事实上，它仍然是最容易遭到利用的安全漏洞之一。

 四大原因解释为什么 IBM QRadar EDR 是理想的 EDR 解决方案

有效的端点安全解决方案可以帮助网络安全团队识别薄弱环节。

 如何防范勒索软件并保护您的业务

部署勒索软件攻击的平均时间从 2019 年的超过 2 个月缩短至 2021 年的不到 4 天。

 IBM QRadar EDR 与 LockBit 3.0 勒索软件

了解 IBM QRadar EDR（前身为 ReaQta）如何帮助客户免受 LockBit 3.0 等已知和未知勒索软件的威胁。

 IBM QRadar EDR 与 Quantum Locker 勒索软件

随着攻击速度的加快，在各组织的响应和补救计划中引入自动化技术变得至关重要。

 AI 可以更快地遏制数据泄露并节省大量成本

了解为什么需要使用 AI 和自动化功能的更主动的网络安全方法。
评论
视频 IBM QRadar EDR 说明

QRadar EDR 是一种端点检测与响应 (EDR) 解决方案，它结合了自动化和易用仪表板，可最大限度地减少分析人员的工作量，检测异常终端行为，并近乎实时地修复威胁。

什么是 EDR？

对于希望加强黑客防御能力的企业来说，终端检测和响应等网络安全工具越来越重要。

 IBM QRadar EDR 演示

了解 QRadar EDR 如何通过 AI 和自动化技术来检测异常情况并近乎实时地对攻击作出响应，保护终端免受网络攻击。
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