许多组织无法抵御当今的网络威胁，因为他们缺乏经验丰富的安全专业人员的技能来处理复杂和高级的威胁。常见的挑战包括：



充分缩短平均修复时间 (MTTR)

警报过载

耗时的调查

分析人员疲劳

IBM QRadar MDR 采用 AI 驱动的自动化和机器学习技术，结合以人为主导的分析，可加快威胁响应速度并提供 24x7 全天候威胁检测。它能够提供运营透明度和协作，确保在发现威胁时立即进行遏制和补救。所有这些优势可以最大限度地降低业务风险，同时减少损害和服务中断。

QRadar MDR 由 IBM Managed Security Services (MSS) 管理和交付，这是一个由值得信赖的安全专家组成的全球网络。