IBM QRadar MDR
受管端点检测和响应（由 AI 提供技术支持，由 IBM 托管安全服务提供）
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概述

许多组织无法抵御当今的网络威胁，因为他们缺乏经验丰富的安全专业人员的技能来处理复杂和高级的威胁。常见的挑战包括：

  • 充分缩短平均修复时间 (MTTR)
  • 警报过载
  • 耗时的调查
  • 分析人员疲劳

IBM QRadar MDR 采用 AI 驱动的自动化和机器学习技术，结合以人为主导的分析，可加快威胁响应速度并提供 24x7 全天候威胁检测。它能够提供运营透明度和协作，确保在发现威胁时立即进行遏制和补救。所有这些优势可以最大限度地降低业务风险，同时减少损害和服务中断。

QRadar MDR 由 IBM Managed Security Services (MSS) 管理和交付，这是一个由值得信赖的安全专家组成的全球网络。
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服务

24x7 全天候监控和响应 获取端点的 24x7 全天候警报调查、响应和安全事件报告。 所有警报均由分析人员处理，并附有响应建议。 IBM QRadar EDR 和 MSS 建立了每个全局策略集的集中策略管理。
快速、彻底的补救 入侵遏制由自动化和经认证的安全专业人员完成。 只有在重要时才通知客户；误判警报会在不通知客户的情况下关闭。
主动威胁搜寻 通过丰富的威胁情报，不断搜索攻击和入侵指标。IBM 分析师提供事件报告，其中包含相关威胁信息、切实可行的洞察和建议，以加强当前的安全态势。
无缝协作 IBM 团队提供深入的能见度，并通过提供运营透明度和协作来充当客户团队的延伸。清晰的事件管理工作流程消除了威胁调查中存在的任何延迟，同时根据客户要求调整运行手册。
优势 全面警报管理

调查、分析和管理所有检测（严重程度为低、中、高），而不会增加本地安全团队的额外工作。

 快速遏制威胁

分析师将通过终止和删除恶意文件或进程、创建阻止策略或隔离端点等措施来应对活跃的威胁。

 及时、可行的响应

需要注意的事件将被上报，并辅以相关威胁信息和建议，以加强安全态势。

 主动威胁搜寻

主动威胁追踪由 X-Force 威胁情报提供支持，由搜寻潜在攻击和泄露指标的 QRadar EDR 控制台持续执行。

 降低总体安全成本

您的安全能力可以得到增强，而不会产生与雇用和留存网络安全专业人员相关的额外成本。

 无缝扩展团队

安全管理的大量时间和资源可以重新分配到其他的日常运营和重要项目。
相关产品和服务 威胁检测和响应 (TDR) 服务

通过由 AI 提供技术支持的 24x7 全天候受管预防、检测和响应，实现更快的威胁防御。

 了解更多 IBM QRadar XDR

运用这种威胁检测和响应工具的模块化套件，更快消除高级威胁。

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