许多组织无法抵御当今的网络威胁，因为他们缺乏经验丰富的安全专业人员的技能来处理复杂和高级的威胁。常见的挑战包括：
IBM QRadar MDR 采用 AI 驱动的自动化和机器学习技术，结合以人为主导的分析，可加快威胁响应速度并提供 24x7 全天候威胁检测。它能够提供运营透明度和协作，确保在发现威胁时立即进行遏制和补救。所有这些优势可以最大限度地降低业务风险，同时减少损害和服务中断。
QRadar MDR 由 IBM Managed Security Services (MSS) 管理和交付，这是一个由值得信赖的安全专家组成的全球网络。
调查、分析和管理所有检测（严重程度为低、中、高），而不会增加本地安全团队的额外工作。
分析师将通过终止和删除恶意文件或进程、创建阻止策略或隔离端点等措施来应对活跃的威胁。
需要注意的事件将被上报，并辅以相关威胁信息和建议，以加强安全态势。
主动威胁追踪由 X-Force 威胁情报提供支持，由搜寻潜在攻击和泄露指标的 QRadar EDR 控制台持续执行。
您的安全能力可以得到增强，而不会产生与雇用和留存网络安全专业人员相关的额外成本。
安全管理的大量时间和资源可以重新分配到其他的日常运营和重要项目。