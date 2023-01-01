主页 Services 事件响应 IBM X-Force® Incident Response Services
改进组织的事件响应计划，最大限度地减少漏洞的影响，体验对网络安全事件的快速响应
阅读《2023 年数据泄露成本》报告
在网络安全环境中使用计算机的女性图示
概述

根据 2023 年数据泄露成本，与没有 IR 团队或测试的组织相比，拥有事件响应团队和主动 IR 测试的组织平均可节省 150 万美元的成本。

IBM X-Force 事件响应团队由经验丰富的威胁搜寻者、响应者和调查员组成，专门从事事件准备、检测、响应和恢复。

我们的目标是通过规划和测试减少数据泄露对业务的影响并提高抵御攻击的弹性。
如果您遇到网络安全事件，请联系 X-Force 团队寻求帮助。

美国热线 1-888-241-9812

全球热线 (+001) 312-212-8034
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如果发生攻击，您是否做好了准备？
  IBM X-Force® Incident Response Retainer 是一项基于订阅的服务，可让您访问受过培训的值得信赖的专家团队，帮助您有效应对威胁和潜在攻击。 下载产品简介
优势 全天候支持

基于年度订阅的 IR 预付费用服务可以帮助您通过我们的全天候全球热线和现场支持快速应对网络安全事件。

 攻击准备

为组织提供一系列主动服务，以增强事件响应计划、管理和恢复。
ICON-3
敏捷响应

通过威胁情报和取证分析，深入了解事件发生的方式和原因，实现敏捷响应，满足执法或监管要求。
功能 事件响应和网络危机管理

通过我们的评估、构建和测试能力以及我们的流程、计划和运行手册来加强准备，最大限度地减少网络安全事件的影响。获得紧急事件响应支持，例如取证分析、事件指挥、深网/暗网分析以及来自 IBM 和我们战略一致的业务合作伙伴的绝对支持。

 运营技术 (OT) IR

万物互联，包括您的工厂、办公室和车队。确保您的事件响应计划和操作手册考虑到 OT 和 IoT。评估、构建、培训和测试 — IBM 为您提供完整而全面的事件响应计划，帮助您的网络安全和运营人员做好准备。 强大的 OT/IoT 事件响应不仅是必要的，而且是最重要的。

 主动威胁评估 

您现有的安全工具无法发出哪些警报？主动威胁评估（也称为损害评估）可以发现环境中未检测到的威胁，同时通过数据驱动的分析暴露网络的未知区域。通过识别未经授权的活动、错误配置、漏洞和潜在不需要的应用程序，了解组织的攻击面。

 勒索软件准备情况评估

该 X-Force 事件响应服务使您的组织能够评估其应对勒索软件攻击的准备情况，以及从攻击中恢复的能力；找出控制漏洞和不足；并提供可行的建议以提高事件响应能力。

 Cyber Range 演练

各组织可以通过从桌面到键盘上的 IR 调查等练习，或基于真实事件的高度沉浸式危机级执行体验来培训、验证和/或测试其事件响应或执行/网络危机管理功能。

 Cyber Range 设计和构建咨询

在 IBM 自身运营 X-Force Cyber Ranges 的经验基础上，了解 IBM 如何为您的组织设计和构建真实、身临其境的培训环境，通过模拟真实场景和挑战，有效防范和应对网络威胁和危机。

洞察

X-Force 最新研究集中在此研究中心，这里每周都有新的博客 访问研究中心
2023 年威胁情报指数

了解威胁参与者如何实施攻击，以及如何主动保护您的组织

 2023 年勒索软件权威指南

了解勒索软件的最新趋势和研究成果

 2023 年云威胁态势

了解最新的威胁情报和云安全趋势

相关解决方案 IBM X-Force Cyber Range

IBM X-Force Cyber Range 解决方案可创建沉浸式模拟，指导您的团队应对现实的入侵场景，帮助确保您能够响应企业级网络安全事件并从中恢复，并在组织中建立更强大的安全文化。

 了解有关 IBM X-Force Cyber Range 的更多信息 IBM X-Force Red Offensive Security Services

X-Force® Red 全球黑客团队，受雇入侵组织并发掘攻击者可能用来谋取私利的风险漏洞。该团队的进攻型安全服务可帮助识别、优先处理和修复覆盖整个数字和物理生态系统的安全缺陷。

 了解有关 X-Force Red Offensive Security 的更多信息 IBM X-Force

我们的团队由黑客、响应者、研究人员和情报分析人员组成，聚焦于网络威胁并提供各种进攻型和防御型产品和服务，帮助您预防、响应相关事件并从中恢复，从而在安全策略中构建真正的网络弹性。

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