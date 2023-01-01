根据 2023 年数据泄露成本，与没有 IR 团队或测试的组织相比，拥有事件响应团队和主动 IR 测试的组织平均可节省 150 万美元的成本。
IBM X-Force 事件响应团队由经验丰富的威胁搜寻者、响应者和调查员组成，专门从事事件准备、检测、响应和恢复。
我们的目标是通过规划和测试减少数据泄露对业务的影响并提高抵御攻击的弹性。
美国热线 1-888-241-9812
全球热线 (+001) 312-212-8034
基于年度订阅的 IR 预付费用服务可以帮助您通过我们的全天候全球热线和现场支持快速应对网络安全事件。
为组织提供一系列主动服务，以增强事件响应计划、管理和恢复。
通过威胁情报和取证分析，深入了解事件发生的方式和原因，实现敏捷响应，满足执法或监管要求。
通过我们的评估、构建和测试能力以及我们的流程、计划和运行手册来加强准备，最大限度地减少网络安全事件的影响。获得紧急事件响应支持，例如取证分析、事件指挥、深网/暗网分析以及来自 IBM 和我们战略一致的业务合作伙伴的绝对支持。
万物互联，包括您的工厂、办公室和车队。确保您的事件响应计划和操作手册考虑到 OT 和 IoT。评估、构建、培训和测试 — IBM 为您提供完整而全面的事件响应计划，帮助您的网络安全和运营人员做好准备。 强大的 OT/IoT 事件响应不仅是必要的，而且是最重要的。
您现有的安全工具无法发出哪些警报？主动威胁评估（也称为损害评估）可以发现环境中未检测到的威胁，同时通过数据驱动的分析暴露网络的未知区域。通过识别未经授权的活动、错误配置、漏洞和潜在不需要的应用程序，了解组织的攻击面。
该 X-Force 事件响应服务使您的组织能够评估其应对勒索软件攻击的准备情况，以及从攻击中恢复的能力；找出控制漏洞和不足；并提供可行的建议以提高事件响应能力。
各组织可以通过从桌面到键盘上的 IR 调查等练习，或基于真实事件的高度沉浸式危机级执行体验来培训、验证和/或测试其事件响应或执行/网络危机管理功能。
在 IBM 自身运营 X-Force Cyber Ranges 的经验基础上，了解 IBM 如何为您的组织设计和构建真实、身临其境的培训环境，通过模拟真实场景和挑战，有效防范和应对网络威胁和危机。
IBM X-Force Cyber Range 解决方案可创建沉浸式模拟，指导您的团队应对现实的入侵场景，帮助确保您能够响应企业级网络安全事件并从中恢复，并在组织中建立更强大的安全文化。
X-Force® Red 全球黑客团队，受雇入侵组织并发掘攻击者可能用来谋取私利的风险漏洞。该团队的进攻型安全服务可帮助识别、优先处理和修复覆盖整个数字和物理生态系统的安全缺陷。
我们的团队由黑客、响应者、研究人员和情报分析人员组成，聚焦于网络威胁并提供各种进攻型和防御型产品和服务，帮助您预防、响应相关事件并从中恢复，从而在安全策略中构建真正的网络弹性。