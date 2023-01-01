根据 2023 年数据泄露成本，与没有 IR 团队或测试的组织相比，拥有事件响应团队和主动 IR 测试的组织平均可节省 150 万美元的成本。



IBM X-Force 事件响应团队由经验丰富的威胁搜寻者、响应者和调查员组成，专门从事事件准备、检测、响应和恢复。

我们的目标是通过规划和测试减少数据泄露对业务的影响并提高抵御攻击的弹性。