各组织正纷纷追求创新和业务转型，以推动增长和竞争优势，但也面临着在混合云环境中保护身份、数据和工作负载的挑战。成功的企业将安全作为其业务转型议程的核心。
IBM 网络安全服务是值得信赖的合作伙伴，提供咨询、集成和托管安全服务，以提高进攻和防御能力，我们将全球专家团队、专有技术及合作伙伴技术相结合，共创量身定制的安全计划，以提供漏洞管理能力，并将安全性转变为业务推动力。
IBM® Consulting Cybersecurity Services 有何独特之处？
我们将数千名专家的领域和行业知识、行业领先的合作伙伴生态系统以及全球、区域和本地交付模式与我们专有的 AI、自动化、威胁情报和交付加速器相结合，并形成集成解决方案。我们与客户无缝合作，提供安全成果，从而加速实现价值，保护现有投资，并建立网络弹性，以满足业务需求。
了解《IDC MarketScape：2024 年网络安全咨询服务全球系统集成商/咨询公司供应商评估》为何将 IBM 评为该领域的主要参与者。
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扩展描述我们的安全服务能力，例如：在网络安全咨询、云端和安全托管服务方面的全球行业领导者的帮助下，推动业务转型并有效管控风险（摘自 Leadspace）....
一支由黑客、响应者、研究人员和情报分析人员组成的团队，聚焦于网络威胁。我们提供各种进攻型和防御型产品和服务，帮助您预防、响应相关事件并从中恢复，从而在安全策略中构建真正的网络弹性。
借助 24/7 全天候防御和更快的 AI 驱动的检测和响应，支持合作伙伴抵御网络威胁。一种与供应商无关的全球端到端威胁解决方案，可随时管理任何警报，并提供可见性和集成能力，以优化您的安全计划。
在迁移至混合云环境的过程中保持可见性、控制力和安全性。
确保成功实施员工队伍及消费者身份和访问权管理计划。
全面保护最关键的企业数据。
实施优化的投资策略，深入了解网络风险，强化企业的网络安全状态。
运用自动化持续管理工具主动监控网络风险和合规性。
通过威胁和漏洞管理保护 SAP 基础架构。
一支由黑客、响应者、研究人员和情报分析人员组成的团队，聚焦于网络威胁。我们提供各种进攻型和防御型产品和服务，帮助您预防、响应相关事件并从中恢复，从而在安全策略中构建真正的网络弹性。
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在迁移至混合云环境的过程中保持可见性、控制力和安全性。
确保成功实施员工队伍及消费者身份和访问权管理计划。
全面保护最关键的企业数据。
实施优化的投资策略，深入了解网络风险，强化企业的网络安全状态。
运用自动化持续管理工具主动监控网络风险和合规性。
通过威胁和漏洞管理保护 SAP 基础架构。
通过我们的分阶段迭代方法，IBM 网络安全服务可以帮助组织启动、优先考虑和实施根据业务环境量身定制的量子安全转型工作，其中包括组织风险、IT 战略、供应链依赖关系和生态系统运营。
作为量子计算领域的领导者，我们的端到端服务由我们拥有 20 多年的密码学和公钥基础设施转型专业知识的安全专家团队提供支持。我们可以帮助您评估、实施和维护量子安全解决方案，以完全掌控贵组织的敏感数据和加密部署。
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通过我们的分阶段迭代方法，IBM 网络安全服务可以帮助组织启动、优先考虑和实施根据业务环境量身定制的量子安全及敏捷加密转型工作，其中包括组织风险、IT 战略、供应链依赖关系和生态系统运营。通过我们久经验证的方法、资产和加速器，我们在应对量子安全和敏捷加密转型的复杂性方面能够提供独特的能力。
我们的端到端服务非常重视后量子加密的真实专业知识，并由我们拥有 20 多年密码学和公钥基础设施转型专业知识的安全专家团队提供支持。我们可以协助您评估、实施和维护量子安全和敏捷加密解决方案，以完全掌控贵组织的敏感数据和加密部署。
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IBM® Security 是 AWS 一级 MSSP 能力合作伙伴。与我们合作，保护位于任何位置的工作负载。
IBM 网络安全服务和 Microsoft 可以帮助组织实现全面的企业范围威胁管理。
IBM 和 Palo Alto Networks 利用集成安全性创新技术，发现并阻止攻击，帮助组织保持领先地位。
落实威胁情报，实时应对网络威胁。
更安全的公民、更强大的社区：洛杉矶与 IBM Security 合作创建了同类首个网络威胁共享小组。
为提供更好的患者护理，提升应对能力和网恢复能力，确保网络安全。