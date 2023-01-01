各组织正纷纷追求创新和业务转型，以推动增长和竞争优势，但也面临着在混合云环境中保护身份、数据和工作负载的挑战。成功的企业将安全作为其业务转型议程的核心。

IBM 网络安全服务是值得信赖的合作伙伴，提供咨询、集成和托管安全服务，以提高进攻和防御能力，我们将全球专家团队、专有技术及合作伙伴技术相结合，共创量身定制的安全计划，以提供漏洞管理能力，并将安全性转变为业务推动力。

IBM® Consulting Cybersecurity Services 有何独特之处？



我们将数千名专家的领域和行业知识、行业领先的合作伙伴生态系统以及全球、区域和本地交付模式与我们专有的 AI、自动化、威胁情报和交付加速器相结合，并形成集成解决方案。我们与客户无缝合作，提供安全成果，从而加速实现价值，保护现有投资，并建立网络弹性，以满足业务需求。