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黑客驱动型攻击、研究驱动型防御、Intel 驱动型保护。
阅读《数据泄露的代价》报告 认识 IBM X-Force® 领导团队
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概述


X-Force 助您建立并管理一整套综合安全计划，以保护您的组织免受全球威胁。我们的团队深谙威胁实施者的思维方式、策略和攻击方式，知道如何预防、检测、应对事件并迅速恢复，以便您能够专注于优先级更高的业务活动。X-Force 进攻型和防御型服务均以威胁研究、情报和修复服务为基础。

我们的团队由黑客、响应人员、研究人员和分析人员组成，其中有许多是全球知名的安全思想领袖。由于 X-Force 在 170 个国家或地区开展业务，因此我们的团队能够随时随地为您提供支持。

X-Force 让您的安全团队高枕无忧，因为我们竭尽全力预防、应对和遏制泄露事件，以便您能够抵御网络攻击并继续业务运营。

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美国热线 1-888-241-9812

全球热线 (+001) 312-212-8034
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了解 IBM X-Force 的黑客、响应人员、研究人员和分析人员团队如何助力防御和防范网络攻击。
优势 提前预防全球威胁

通过渗透测试、漏洞管理和对手模拟服务，X-Force Red 黑客将自己想象成威胁实施者，用以找到安全漏洞。

 减少攻击者影响

通过事件准备、检测和响应以及危机管理服务，X-Force 事件响应团队可获悉威胁的藏身之处并实施阻止其侵害的方法。

 做出情报驱动型决策

X-Force 研究人员创造进攻型技术，以检测和预防威胁。X-Force 分析人员收集威胁数据并将其转换成可付诸行动的信息，以减少风险。
功能 由黑客、响应人员、研究人员和分析人员组成的团队，专注于应对威胁 X-Force Red 进攻型安全服务

识别、优先处理和修复那些会将您最重要资产暴露给网络攻击者，让其可加以利用的漏洞。

 了解 X-Force Red X-Force 事件响应防御型安全服务

通过事件响应 (IR) 准备和 24x7 全天候紧急 IR 服务来检测、遏制攻击并从攻击事件中恢复，以减少泄露造成的影响。

 了解 X-Force IR X-Force Threat Intelligence 服务

全球安全情报专家会提供行业领先的分析，根据这些专家的威胁研究成果，做出明智的安全决策。

 了解 X-Force Threat Intelligence 服务 X-Force Cyber Range

确保各业务职能团队已做好应对攻击的准备。

 参与模拟泄露 X-Force 对手模拟

通过模拟攻击，对风险检测和事件响应进行测试、衡量和改进。

了解有关 X-Force 对手模拟服务的更多信息 X-Force Red 漏洞管理服务

采用漏洞管理计划来识别可能暴露最脆弱资产的漏洞，划定其优先级并揭示缺陷修复措施。

 深入了解 X-Force Red 漏洞管理服务
我们的安全状况发生了变化。我们检测和响应潜在威胁的能力发生了变化。我们的文化发生了变化。随着全球 DDI 和 IBM 团队的加入，我们为应对数字化转型而做的准备工作也发生了变化。 Robert Oh 企业数字执行副总裁兼首席运营官 Doosan Digital Innovation
成功案例 市民越安全，社区越强大

公共部门的数字信息是一个很有吸引力的攻击目标。洛杉矶市与 IBM 合作，创建了洛杉矶网络实验室，这是一个通过共享威胁情报来提供支持的安全在线社区。

 新的网络威胁需要 Doosan 采用新的应对方法

在 IBM X-Force 的帮助下，Doosan Digital Innovation (DDI) 转向更主动、更具全球意识的安全状况。

 Unisys 降低风险

Unisys 利用 X-Force Red 的渗透测试服务帮助降低入侵风险，先发制人，防范攻击者。

洞察

X-Force 最新研究集合，每周都有新的博客 访问研究中心
2023 年勒索软件权威指南

了解勒索软件的最新趋势和相关研究。

 2023 年威胁情报指数

了解威胁参与者如何实施攻击，以及如何主动保护您的组织。

 2023 年云威胁态势

了解最新的威胁情报和云安全趋势。
资源 IBM X-Force 解决方案简介

详细了解 X-Force 可以提供哪些功能来保护您的组织免受网络攻击。

 针对网络事件进行团队培训

了解有关网络靶场产品的更多信息，以及您的组织该如何进行全业务危机响应方面的培训。

 2023 年《数据泄露的代价》报告

深入了解这些全面调查结果，并通过了解数据泄露原因以及导致成本增加或减少的因素，为应对泄露事件做好更充分的准备。
相关解决方案 IBM 威胁管理服务

采用更智能的安全框架，管理整个威胁生命周期。

 

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 深入了解 IBM X-Force Exchange 托管安全服务

了解当今混合云领域的最新托管安全服务。

 

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