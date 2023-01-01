

X-Force 助您建立并管理一整套综合安全计划，以保护您的组织免受全球威胁。我们的团队深谙威胁实施者的思维方式、策略和攻击方式，知道如何预防、检测、应对事件并迅速恢复，以便您能够专注于优先级更高的业务活动。X-Force 进攻型和防御型服务均以威胁研究、情报和修复服务为基础。

我们的团队由黑客、响应人员、研究人员和分析人员组成，其中有许多是全球知名的安全思想领袖。由于 X-Force 在 170 个国家或地区开展业务，因此我们的团队能够随时随地为您提供支持。

X-Force 让您的安全团队高枕无忧，因为我们竭尽全力预防、应对和遏制泄露事件，以便您能够抵御网络攻击并继续业务运营。