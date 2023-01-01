X-Force 助您建立并管理一整套综合安全计划，以保护您的组织免受全球威胁。我们的团队深谙威胁实施者的思维方式、策略和攻击方式，知道如何预防、检测、应对事件并迅速恢复，以便您能够专注于优先级更高的业务活动。X-Force 进攻型和防御型服务均以威胁研究、情报和修复服务为基础。
我们的团队由黑客、响应人员、研究人员和分析人员组成，其中有许多是全球知名的安全思想领袖。由于 X-Force 在 170 个国家或地区开展业务，因此我们的团队能够随时随地为您提供支持。
X-Force 让您的安全团队高枕无忧，因为我们竭尽全力预防、应对和遏制泄露事件，以便您能够抵御网络攻击并继续业务运营。
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通过渗透测试、漏洞管理和对手模拟服务，X-Force Red 黑客将自己想象成威胁实施者，用以找到安全漏洞。
通过事件准备、检测和响应以及危机管理服务，X-Force 事件响应团队可获悉威胁的藏身之处并实施阻止其侵害的方法。
X-Force 研究人员创造进攻型技术，以检测和预防威胁。X-Force 分析人员收集威胁数据并将其转换成可付诸行动的信息，以减少风险。
识别、优先处理和修复那些会将您最重要资产暴露给网络攻击者，让其可加以利用的漏洞。
通过事件响应 (IR) 准备和 24x7 全天候紧急 IR 服务来检测、遏制攻击并从攻击事件中恢复，以减少泄露造成的影响。
全球安全情报专家会提供行业领先的分析，根据这些专家的威胁研究成果，做出明智的安全决策。
确保各业务职能团队已做好应对攻击的准备。
通过模拟攻击，对风险检测和事件响应进行测试、衡量和改进。
采用漏洞管理计划来识别可能暴露最脆弱资产的漏洞，划定其优先级并揭示缺陷修复措施。
公共部门的数字信息是一个很有吸引力的攻击目标。洛杉矶市与 IBM 合作，创建了洛杉矶网络实验室，这是一个通过共享威胁情报来提供支持的安全在线社区。
在 IBM X-Force 的帮助下，Doosan Digital Innovation (DDI) 转向更主动、更具全球意识的安全状况。
Unisys 利用 X-Force Red 的渗透测试服务帮助降低入侵风险，先发制人，防范攻击者。
详细了解 X-Force 可以提供哪些功能来保护您的组织免受网络攻击。
了解有关网络靶场产品的更多信息，以及您的组织该如何进行全业务危机响应方面的培训。
深入了解这些全面调查结果，并通过了解数据泄露原因以及导致成本增加或减少的因素，为应对泄露事件做好更充分的准备。