IBM Autonomous Security

大规模应对智能体驱动的网络安全攻击

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两位同事在显示器上分析数据

通过 AI 驱动的自主运营实现主动防御

越来越多的攻击者开始利用前沿模型来加速整个攻击生命周期，现有和新兴模型减少了发起破坏性攻击所需的时间和专业知识。随着攻击能力的自动化和智能化水平日益提升，组织需要制定同样自主、协调且持续的安全计划。

IBM® Autonomous Security 是一项由多智能体驱动的服务，具备如同机器般高效的智能、决策和响应能力。通过在治理、风险、身份和威胁运营层面协调可互操作的数字工作者，它能随威胁自动化、适应性和 AI 驱动能力的提升，逐步重构安全计划的运作方式。

IBM Autonomous Security 可持续分析漏洞和运行时环境，强制执行策略，并协调检测和遏制措施，从而最大限度减少人工干预。这一过程可缩小风险敞口，更快遏制加速攻击，并持续洞察分析治理和风险系统，以提升安全和合规态势。
功能
自主风险治理编排器 (ARGO)

ARGO 是一名 AI 驱动的数字工作者，它通过协调实时网络风险管理和监管合规管理来自主评估并推进组织转型。通过智能自动化和自适应治理功能，ARGO 可将网络风险漏洞与业务目标相匹配，并借助持续控制管理功能强制执行修复，从而制定端到端的网络安全治理计划，积极实施网络战略、缩小风险敞口并增强组织弹性。

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自主防御智能体 (ADA)

ADA 利用 AI 数字工作者持续保护应用程序、身份、数据、网络和云环境。该工具通过对现有 IT 和安全工具进行全天候监控、自动执行策略和快速修复，取代人工检查流程。ADA 会自我调整安全基础，以加强防御、支持合规管理并降低运营风险，而不会增加安全团队的负担。

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自主威胁作战机器 (ATOM)

ATOM 是一款智能体式 AI 系统，通过协调多个 AI 智能体在威胁全生命周期中的交互协作，构建超越单一 AI 智能体的自主安全运营体系。它能自动执行威胁搜寻、加速威胁检测、创建并执行调查方案，以及实施修复步骤。ATOM 负责全局协调，使安全团队能够专注于高风险威胁，而非误报或低风险警报。

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专家团队

Srinivas Tummalapenta 头像
网络安全服务杰出工程师兼首席技术官
Dave McGinnis 肖像
网络威胁管理全球合伙人
Dimple Ahluwalia 头像
CyberDefend 全球产品服务总监
Fabio Campos 头像
网络战略与风险全球产品负责人

洞察分析

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