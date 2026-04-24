越来越多的攻击者开始利用前沿模型来加速整个攻击生命周期，现有和新兴模型减少了发起破坏性攻击所需的时间和专业知识。随着攻击能力的自动化和智能化水平日益提升，组织需要制定同样自主、协调且持续的安全计划。

IBM® Autonomous Security 是一项由多智能体驱动的服务，具备如同机器般高效的智能、决策和响应能力。通过在治理、风险、身份和威胁运营层面协调可互操作的数字工作者，它能随威胁自动化、适应性和 AI 驱动能力的提升，逐步重构安全计划的运作方式。

IBM Autonomous Security 可持续分析漏洞和运行时环境，强制执行策略，并协调检测和遏制措施，从而最大限度减少人工干预。这一过程可缩小风险敞口，更快遏制加速攻击，并持续洞察分析治理和风险系统，以提升安全和合规态势。