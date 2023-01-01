贵组织需要保护关键资产，管理从主动防御到检测和响应的整个威胁生命周期。智能、集成的统一网络威胁管理解决方案可以帮助您保持卓越的防御能力，检测高级威胁，快速准确地做出响应并在中断后恢复。
IBM 网络威胁管理服务由 IBM X-Force 旗下的精英团队（包括黑客、研究人员、分析人员和事件响应人员）以及我们的威胁检测和响应服务组成，我们的全球安全分析人员团队 24/7 全天候监视、分析和响应客户混合云环境中所有相关技术的安全警告。
这些服务通过 IBM 一流的安全服务平台 X-Force Protection Platform 提供，该平台应用多层 AI 和 IBM 庞大的全球安全网络提供的上下文威胁情报，帮助自动消除噪音，同时快速应对最重要的威胁。
KuppingerCole 将 IBM 评为托管检测和响应 (MDR) 服务领域的领导者。
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实现端到端威胁管理，应对运营技术 (OT)、物联网 (IoT) 和医疗物联网 (IoMT) 领域不断增加的威胁载体。
致力于实施主动安全技术，利用 AI 和自动化驱动的专业知识，智能地预测和应对威胁。
利用专家洞察分析和 AI，执行日常测试，确定漏洞修复工作的优先级。
通过 24x7 全天候预防、AI 驱动的检测和快速响应，专注于重要的威胁。
帮助组织改进事件响应 (IR) 计划，并将泄露的影响降至最低。
全球安全情报专家提供行业领先的分析，帮助您识别和预测最新威胁。
采用漏洞管理计划来识别可能暴露最关键资产的漏洞，划定其优先级并进行修复管理。
模拟攻击，测试、评估和改进检测和响应。
针对应用程序、网络、硬件和人员的渗透测试，发现和修复漏洞，保护最重要的资产免受攻击。
IBM 网络威胁管理服务无缝集成 Amazon Security Lake 平台提供的数据和分析，支持将不同来源的数据整合到一个专用数据湖中，以检测和应对混合云中的威胁。
IBM 和 Palo Alto Networks 利用集成安全性创新技术，发现并阻止攻击，帮助组织保持领先地位。
借助 IBM 网络威胁管理服务和技术，ANDRITZ 可在威胁影响业务之前，主动检测和了解威胁的严重程度、范围和根本原因。
在 IBM 网络威胁管理服务的帮助下，Doosan Digital Innovation (DDI) 转向更主动、更具全球意识的安全状态。
Unisys 利用 X-Force Red 的渗透测试服务帮助降低入侵风险，先发制人，防范攻击者。
详细了解 X-Force 可以提供哪些功能来保护您的组织免受网络攻击。
利用供应商无关的端到端威胁解决方案降低网络风险，并将事件成本降低 65%。
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