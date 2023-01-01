贵组织需要保护关键资产，管理从主动防御到检测和响应的整个威胁生命周期。智能、集成的统一网络威胁管理解决方案可以帮助您保持卓越的防御能力，检测高级威胁，快速准确地做出响应并在中断后恢复。

IBM 网络威胁管理服务由 IBM X-Force 旗下的精英团队（包括黑客、研究人员、分析人员和事件响应人员）以及我们的威胁检测和响应服务组成，我们的全球安全分析人员团队 24/7 全天候监视、分析和响应客户混合云环境中所有相关技术的安全警告。

这些服务通过 IBM 一流的安全服务平台 X-Force Protection Platform 提供，该平台应用多层 AI 和 IBM 庞大的全球安全网络提供的上下文威胁情报，帮助自动消除噪音，同时快速应对最重要的威胁。