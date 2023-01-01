主页 Services 威胁管理 IBM 网络威胁管理服务
预测、预防并应对现代威胁，提高业务弹性
阅读《2023 年数据泄露成本》报告
被潜在威胁（红色感叹号表示）包围的高层建筑的插图
概述

贵组织需要保护关键资产，管理从主动防御到检测和响应的整个威胁生命周期。智能、集成的统一网络威胁管理解决方案可以帮助您保持卓越的防御能力，检测高级威胁，快速准确地做出响应并在中断后恢复。

IBM 网络威胁管理服务由 IBM X-Force 旗下的精英团队（包括黑客、研究人员、分析人员和事件响应人员）以及我们的威胁检测和响应服务组成，我们的全球安全分析人员团队 24/7 全天候监视、分析和响应客户混合云环境中所有相关技术的安全警告。

这些服务通过 IBM 一流的安全服务平台 X-Force Protection Platform 提供，该平台应用多层 AI 和 IBM 庞大的全球安全网络提供的上下文威胁情报，帮助自动消除噪音，同时快速应对最重要的威胁。

 

 
IBM MDR 获评为市场领导者

KuppingerCole 将 IBM 评为托管检测和响应 (MDR) 服务领域的领导者。

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阅读《2023 年数据泄露成本报告》中最常见的攻击
威胁管理
体验 CISO 一天的工作 在网络安全领域，每一天都会面临意想不到的挑战。对首席信息安全官 (CISO) 而言，这是家常便饭。尽管您可以尝试做价值更高的工作，或与爱人共度美好时光，但攻击会突然来袭，毫无预警，使您的企业面临数据泄露的风险。体验 CISO 一天的工作，以及他们在保护组织免受网络攻击方面面临的挑战。 了解 CISO 的工作旅程
优势
安全的基础架构和应用程序

实现端到端威胁管理，应对运营技术 (OT)、物联网 (IoT) 和医疗物联网 (IoMT) 领域不断增加的威胁载体。

 主动网络安全技术，提前预防威胁

致力于实施主动安全技术，利用 AI 和自动化驱动的专业知识，智能地预测和应对威胁。

 

 缩小风险敞口

利用专家洞察分析和 AI，执行日常测试，确定漏洞修复工作的优先级。

 

 
功能 威胁检测和响应 (TDR) 服务

通过 24x7 全天候预防、AI 驱动的检测和快速响应，专注于重要的威胁。

 了解 IBM TDR 服务 事件响应 (IR) 服务

帮助组织改进事件响应 (IR) 计划，并将泄露的影响降至最低。

 了解有关 X-Force IR 的更多信息 威胁情报服务

全球安全情报专家提供行业领先的分析，帮助您识别和预测最新威胁。

 了解有关 X-Force 威胁情报的更多信息 漏洞管理服务

采用漏洞管理计划来识别可能暴露最关键资产的漏洞，划定其优先级并进行修复管理。

 了解 X-Force Red 漏洞管理 对手模拟服务

模拟攻击，测试、评估和改进检测和响应。

 了解 X-Force Red 对手模拟 渗透测试服务

针对应用程序、网络、硬件和人员的渗透测试，发现和修复漏洞，保护最重要的资产免受攻击。

 了解 X-Force 渗透测试
IBM Security 为我们提供 100% 可见性和透明度的坚实基础，这有助于我们在非常短的时间内解决威胁 Klaus Glatz 首席数字官 Andritz
战略合作伙伴关系 Amazon Web Services

IBM 网络威胁管理服务无缝集成 Amazon Security Lake 平台提供的数据和分析，支持将不同来源的数据整合到一个专用数据湖中，以检测和应对混合云中的威胁。

 深入了解我们的 AWS 功能 Palo Alto Networks

IBM 和 Palo Alto Networks 利用集成安全性创新技术，发现并阻止攻击，帮助组织保持领先地位。

 了解我们与 Palo Alto Networks 的关系
成功案例 应对网络威胁攻击的统一防御战线

借助 IBM 网络威胁管理服务和技术，ANDRITZ 可在威胁影响业务之前，主动检测和了解威胁的严重程度、范围和根本原因。

 新的网络威胁需要 Doosan 采用新的应对方法

在 IBM 网络威胁管理服务的帮助下，Doosan Digital Innovation (DDI) 转向更主动、更具全球意识的安全状态。

 Unisys 降低风险

Unisys 利用 X-Force Red 的渗透测试服务帮助降低入侵风险，先发制人，防范攻击者。

洞察

X-Force 最新研究集合，每周都有新的博客
2023 年勒索软件权威指南

发现勒索软件的最新趋势和研究

 2023 年威胁情报指数

了解威胁参与者如何实施攻击，以及如何主动保护您的组织

 2023 年云威胁态势

了解最新的威胁情报和云安全趋势
资源 IBM X-Force 解决方案简介

详细了解 X-Force 可以提供哪些功能来保护您的组织免受网络攻击。

 IBM 威胁检测和响应服务

利用供应商无关的端到端威胁解决方案降低网络风险，并将事件成本降低 65%。

 安全运营中心 (SOC) 地点

查看我们在世界各地的全球和区域交付中心。
相关解决方案 IBM Security QRadar Suite

威胁检测和响应套件旨在帮助您的安全团队快速、准确、高效地战胜威胁

 IBM 托管安全服务

我们的网络安全专家可帮助您解决从最简单到最复杂的安全需求，全天候 (24/7 x 365) 监视和管理安全事件。

IBM X-Force Exchange

利用可操作的威胁情报，做出明智的安全决策，助力企业应对最新攻击。
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