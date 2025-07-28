保护数据。保障应用程序安全。信任身份。守护混合云
IBM CyberDefend 是一项综合性网络安全服务，助力企业在不断演变的威胁面前守护其数字资产。我们将 AI 赋能的咨询与前沿技术相结合，全面保障混合云中的数据、身份、工作负载与平台安全，从而：
IBM CyberDefend 是您值得信赖的合作伙伴，确保企业持续创新时抵御新型风险。该工具处理多项任务，包括保护 AI 系统、密码学转型、身份运维 (IdOPS)、应用程序安全 (AppSec) 及云安全。
提升客户数据的安全性、隐私性和合规性，并通过数据安全与量子计算服务获取混合云数据存储。
实现应用程序开发流程转型，及早集成安全措施，并通过 SAP Security 集成安全扩展管道。
助力员工与消费者身份和访问管理计划成功实施。
借助持续的可见性、管理和修复，保护您的混合云和多云环境。
借助行业顶尖专家的支持，让您的业务具备未来适应性，在后量子密码时代蓬勃发展。
携手合作，保护您的 Microsoft Azure 环境，并简化向 Microsoft Entra ID 平台的迁移策略。
IBM Consulting 网络安全服务是 AWS 一级托管安全服务能力合作伙伴 (MSSP)。加入我们，加速提升您的 AWS 安全防护能力，无论工作负载位于何处，皆可确保其安全。
此项合作提供 Palo Alto Networks 的云原生应用保护平台 (CNAPP) 解决方案 Prisma Cloud，结合 IBM Consulting 的全球系统集成与托管安全服务。