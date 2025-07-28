IBM CyberDefend 服务

保护数据。保障应用程序安全。信任身份。守护混合云

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一幅盾牌与一系列深浅不一蓝色矩形的 3D 插图
全面保障混合云中的数据、身份、工作负载与平台安全

IBM CyberDefend 是一项综合性网络安全服务，助力企业在不断演变的威胁面前守护其数字资产。我们将 AI 赋能的咨询与前沿技术相结合，全面保障混合云中的数据、身份、工作负载与平台安全，从而： ​

  • 加速云应用 ​
  • 提高安全投资回报率 (ROI)​
  • 消除技术债 ​
  • 构建适应不断演变的威胁与技术发展的安全态势
  • 将安全体系转变为运营推动力 ​

IBM CyberDefend 是您值得信赖的合作伙伴，确保企业持续创新时抵御新型风险。该工具处理多项任务，包括保护 AI 系统、密码学转型、身份运维 (IdOPS)、应用程序安全 (AppSec) 及云安全。

功能

数据和 AI 安全性 应用程序安全 身份和访问管理 云与基础设施安全 量子安全转型
合作伙伴
Microsoft 徽标
Microsoft

 

携手合作，保护您的 Microsoft Azure 环境，并简化向 Microsoft Entra ID 平台的迁移策略。

 深入了解我们与 Microsoft 的合作关系
Amazon Web Services (AWS) 集成应用程序图标 PNG
Amazon Web Services

 

IBM Consulting 网络安全服务是 AWS 一级托管安全服务能力合作伙伴 (MSSP)。加入我们，加速提升您的 AWS 安全防护能力，无论工作负载位于何处，皆可确保其安全。

 深入了解我们与 AWS 的合作
Palo Alto 徽标
Palo Alto Networks

 

此项合作提供 Palo Alto Networks 的云原生应用保护平台 (CNAPP) 解决方案 Prisma Cloud，结合 IBM Consulting 的全球系统集成与托管安全服务。 

 深入了解我们与 Palo Alto 的合作
专家团队简介 Dimple Ahluwalia
CyberDefend 全球产品服务总监
Naveen Kaul
全球身份和访问管理负责人
Abhijit Chakravorty
CyberDefend 执行合伙人兼全球能力负责人
Dinesh Nagarajan
网络安全服务全球合伙人
Jayesh Kamat
CyberDefend 全球产品管理总监
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我们团队深谙威胁实施者的思维模式、策略与攻击手段，精通如何预防、检测、响应事件并快速恢复，助您专注核心业务。

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