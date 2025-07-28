IBM CyberDefend 是一项综合性网络安全服务，助力企业在不断演变的威胁面前守护其数字资产。我们将 AI 赋能的咨询与前沿技术相结合，全面保障混合云中的数据、身份、工作负载与平台安全，从而： ​

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加速云应用 ​

提高安全投资回报率 (ROI)​

消除技术债 ​

构建适应不断演变的威胁与技术发展的安全态势

将安全体系转变为运营推动力 ​

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IBM CyberDefend 是您值得信赖的合作伙伴，确保企业持续创新时抵御新型风险。该工具处理多项任务，包括保护 AI 系统、密码学转型、身份运维 (IdOPS)、应用程序安全 (AppSec) 及云安全。