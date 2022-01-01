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Active Governance Services (AGS) 是一种网络安全解决方案，可提供跨人员、流程和技术的服务
一个人手拿文件夹，靠在桌子旁
自动化并管理您的 GRC 工具

IBM Active Governance Services (AGS) 将关键网络安全和组织数据点集成到跨云、本地部署和混合环境的集中式解决方案中。AGS 将为组织提供人员、流程和技术方面的关键功能，包括：

  • 协作开展对网络风险、行业和成熟度的自动化评估，以支持制定网络战略和弹性计划，促成企业的业务目标。
  • 部署网络风险缓解战略，通过自动化和分析报告对战略进行监控和管理，包括策略、合规性和审计支持。
  • 有效管理整个企业中的网络风险、弹性和合规性要求，这些要求经过量身定制，可供执行管理层、监管机构和审计机构进行监测。
  • 提供网络意识、转型和模拟培训的多重方法，提升组织内的网络意识文化。
  • 建立治理结构，以综合治理、风险和合规 (GRC) 方法提高网络安全成熟度。

 
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优势 数据集成

从各种 IT、安全系统和本地部署云中抽取和更新与控制性能相关的报告。将数据发送到其他系统以触发主动任务。
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控制内容管理和映射

维护控制内容，并将控制映射到各种安全框架和标准，用于：控制日志记录、控制映射和控制差距识别。
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评分、警报和洞察报告

计算收集的指标/数据，并以汇总和图形形式呈现，以及时向报告功能和仪表板提供丰富信息。

 
功能 IBM Active Governance Services (AGS) 可在整个企业中有效管理网络安全合规性和监管风险 网络战略和弹性

了解内外部威胁的当前状态进程及技术，通过 IBM Garage 研讨会向客户提供战略方面的建议。这种协作式实践方法有助于针对业务影响分析 (BIA)、灾难恢复、业务连续性和治理制定网络弹性计划。

 网络风险管理

对业务影响进行分类和识别，开展任务管理。提供跨职能可视性，以识别、划分优先级并做出响应；还提供定性和定量方法以及风险注册表故障。

 

 网络政策与合规管理

通过实时自动扫描和智能工作流程主动跟踪监管范围，以便敏捷规划关键监管变更，同时自动将合规性遥测和漏洞扫描摄取到单一可信信息源中。

 网络审计支持

主动评估控制和缓解计划以改进审计。将问题从观察结果中明确区分出来，以确定并传达各个层面的优先事项。通过问题管理自动收集证据。

 

 

 网络 AI 和分析

与 Business Intelligence Software 集成，以提供增强的数据可视化、报告和分析，即 PowerBI 和 Tableau，并提供可扩展的 Document Generation 和在线仪表板供企业查看。

 

 人员风险

对组织的各个层级开展网络安全教育，包括意识培训、体验式学习/技能提升，以及执行级别的危机模拟培训。

 

 
每个组织都必须遵守合规性、法规、合同和隐私义务（……）。但是，各个组织有不同的风险偏好、容忍度、使命和目标。AGS 有助于消除管理网络安全风险和合规性方面的臆测成分。 Dimple Ahluwalia 副总裁兼全球管理合伙人 IBM
专家团队 Evelyn Anderson

Evelyn 在 IT 安全领域拥有 30 多年的经验，是 IBM 的一名杰出工程师。她曾担任身份和访问管理、安全性、监管、风险管理、Physical Security、系统货币和基础架构保护领域的全球负责人，主导设计了一个全球框架，以实现标准化交付、自动化控制，并降低 IBM 及其客户的安全风险。

Ruby Li

Ruby 是一位经验丰富的网络安全专业人士，专门从事网络战略和风险管理。凭借在安全和隐私咨询方面的丰富经验，她始终展现出强大的领导能力。Ruby 在成功实施澳大利亚大型企业的安全计划方面发挥了举足轻重的作用。
资源 Xacta 风险管理演示

观看 IT 和网络风险管理平台 Xacta® 的演示，了解其主要功能如何为您的业务带来价值

 管理网络安全合规性挑战

了解 IBM Active Governance Services (AGS) 如何帮助消除管理网络安全风险和合规性方面的臆测成分。

 有效管理第三方供应链风险

本文将深入探讨有效管理第三方风险的方法，以便您可以放心地与供应商合作。

有效的企业 IT 风险管理战略的关键

了解为何网络安全风险和合规性已成为董事会的优先考虑事项。
相关解决方案 托管安全服务

了解当今混合云领域的最新托管安全服务。

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在整个企业中自动化和集中化 ITRM 运营。

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通过从财务角度量化安全风险，将安全风险管理与整体业务联系起来。

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