IBM 网络战略杰出工程师

Evelyn Anderson

Evelyn 在 IT 安全领域拥有 30 多年的经验，是 IBM 的一名杰出工程师。她曾担任身份和访问管理、安全性、监管、风险管理、Physical Security、系统货币和基础架构保护领域的全球负责人，主导设计了一个全球框架，以实现标准化交付、自动化控制，并降低 IBM 及其客户的安全风险。