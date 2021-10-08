我们提供的服务将 IBM 的集成技术与 Promontory 深厚的监管专业知识和托管服务相结合。我们利用可扩展的运营和智能工作流程，帮助客户实现优先事项、管理风险、打击金融犯罪和欺诈，并在满足监管要求的同时满足不断变化的客户需求。