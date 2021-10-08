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管理不断变化的市场条件、不断变化的法规或受限运营带来的风险，同时提高效能和效率
IBM 被 IDC 评为业务流程外包领导者 探索面向金融服务的云
三位登山者站在白雪覆盖的山峰上
概述
转变您的风险管理方法

我们提供的服务将 IBM 的集成技术与 Promontory 深厚的监管专业知识和托管服务相结合。我们利用可扩展的运营和智能工作流程，帮助客户实现优先事项、管理风险、打击金融犯罪和欺诈，并在满足监管要求的同时满足不断变化的客户需求。
了解 IBM Promontory 何以在 2021 年金融犯罪合规 (FCC) 服务提供商 Everest Group PEAK Matrix® 中被评为领导者。
优势
devops
优化合规性

通过简化的运营模型、流程优化和重新设计、自动化和智能工作流程，提高合规计划的有效性。
progress
解决复杂问题
以最高水平的监管和领域专业知识为基础，为业务战略、风险管理和合规挑战提供实用的创新解决方案。
connect
浏览更改

识别和评估风险，制定事件响应计划，快速有效地应对不断变化的监管法规，进一步加强组织转型工作。
功能 风险和合规咨询及托管服务

优化风险和合规运营，以提高效率和效益、降低成本并满足监管要求。

 刑事风险管理

我们对流程和运营进行评估、设计和优化，以便在反洗钱、了解客户和反欺诈计划方面提供持续价值、扩展能力并实现节约。

 企业风险管理

针对外部风险事件可能造成的财务、经济和社会影响制定战略。根据新兴趋势、最佳实践和监管要求评估风险管理框架。

 合规风险管理

利用技术、数据和专业知识的力量来管理风险暴露，减少意外损失，并确保合规性贯穿整个企业。
利用 IBM Garage 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
成功案例
全球金融机构金融犯罪防范部门的转型 一家全球领先的金融机构委托 IBM 旗下公司 Promontory，通过我们的管理服务模式和技术解决方案改造其全球金融犯罪防范部门，使一个地区的生产力大幅提高了 40%。
资源 在金融犯罪合规方面部署机器学习

为了提高效率和改进风险检测，许多机构已将机器学习等先进解决方案集成到其金融犯罪合规计划中。

 探索金融犯罪计划的转型

加之信贷质量的恶化、欺诈和金融犯罪的增加以及其他金融影响，组织必须更加高效、具有前瞻性思维和应变能力，才能在竞争中立于不败之地。

 与领先的风险管理和合规专家合作

在全球范围内，来自 IBM 旗下 Promontory 公司的专家曾担任风险与合规领域的业务领导者、高级政策制定者和思想领袖。
相关解决方案 财务咨询服务

革新端到端财务流程。

 分析咨询服务

通过分析发现洞察和机会。

 安全策略、风险和合规服务

根据业务目标评估 IT 安全治理。

 采购咨询服务

重塑从寻找货源到付款的采购运营。
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