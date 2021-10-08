我们提供的服务将 IBM 的集成技术与 Promontory 深厚的监管专业知识和托管服务相结合。我们利用可扩展的运营和智能工作流程，帮助客户实现优先事项、管理风险、打击金融犯罪和欺诈，并在满足监管要求的同时满足不断变化的客户需求。
通过简化的运营模型、流程优化和重新设计、自动化和智能工作流程，提高合规计划的有效性。
识别和评估风险，制定事件响应计划，快速有效地应对不断变化的监管法规，进一步加强组织转型工作。
优化风险和合规运营，以提高效率和效益、降低成本并满足监管要求。
我们对流程和运营进行评估、设计和优化，以便在反洗钱、了解客户和反欺诈计划方面提供持续价值、扩展能力并实现节约。
针对外部风险事件可能造成的财务、经济和社会影响制定战略。根据新兴趋势、最佳实践和监管要求评估风险管理框架。
利用技术、数据和专业知识的力量来管理风险暴露，减少意外损失，并确保合规性贯穿整个企业。
为了提高效率和改进风险检测，许多机构已将机器学习等先进解决方案集成到其金融犯罪合规计划中。
加之信贷质量的恶化、欺诈和金融犯罪的增加以及其他金融影响，组织必须更加高效、具有前瞻性思维和应变能力，才能在竞争中立于不败之地。
在全球范围内，来自 IBM 旗下 Promontory 公司的专家曾担任风险与合规领域的业务领导者、高级政策制定者和思想领袖。