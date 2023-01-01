作为您信任的咨询顾问，IBM Security™ 专家助您解决从最简单到最复杂的安全需求，全年无休 (24x7x365) 监测和管理安全事件。我们的员工、技术、设备和流程均拥有领先全球的卓越地位。
您的企业可能已具备有效的工具和流程，但仍可从值得信赖的安全顾问那里获益良多。IBM® 托管安全服务可通过定制服务增强您的安全计划，包括管理威胁、云、基础架构、数据、身份和响应等要素。
帮助所需企业制定持续改进的流程，在为期数年的项目中始终确保企业推进安全防护。IBM MSS 专家帮助企业优化、微调和完善安全计划，确保实现长期高效的目标。
保护关键资产免受漏洞侵扰，检测高级威胁，快速响应并从中断或损失中恢复。
提供威胁情报，主动展开威胁搜寻，实现全天候防护、预防、检测和应对各种端点威胁。
通过托管和咨询服务确保企业整个混合云的安全。
在当前分布式和远程优先的环境中，采用反病毒、数据丢失预防和加密等方式保护企业终端设备。
运行并持续改进和优化企业的身份和访问管理计划。
构建和测试成熟的事件响应 (IR) 团队和运行手册，确保企业团队为应对安全漏洞做好万全准备。
携手 IBM Security 和 AWS，可以加快混合云业务发展并进行风险管理，确保安全无虞。
了解 IBM 托管安全服务如何通过各种管理技术，汲取全球专业知识的支持，简化安全和风险管理机制。
请按照以下八项标准来选择您的下一个 MSSP。
获取源自真实泄露事件的洞察分析，助您管理企业的网络安全和网络风险。
从全球威胁态势的角度了解网络攻击风险。
从容自信地迁移至混合多云环境，将安全功能融入云之旅的每一个阶段。
通过自动化、流程标准化和与现有安全工具的集成，加快事件响应速度。
确保每位用户安全连接，并赋予正确的访问级别。
当前，许多企业寻求将其部分或全部网络安全功能外包给可信赖的安全服务提供商。托管安全服务 (MSS) 是由网络安全服务提供商提供的一种服务模式或能力，用以监控和管理安全设备、系统，甚至软件即服务 (SaaS) 类应用程序等。
托管安全服务提供商 (MSSP) 提供全天候（通常是 24x7 或 8x5 支持模式）的信息安全监控和管理服务。全局式主动保护交付模式有助于对恶意安全事件进行检测和分类。
随着企业规模扩大，竞争加剧，保护各种终端、资产和数据免受渗透、泄露或其他网络安全事件的侵袭变得至关重要。过去几年里，安全环境的复杂态势发生了巨大变化，企业需要在快速变化的威胁环境中保持领先一步，做好安全防范。
它可为您的团队增加重要的网络安全技能，如云安全、身份或合规知识，而无需自行搭建昂贵的安全运营中心。MSS 合作关系还可以通过自动事件响应帮助预防漏洞，消除安全保障的复杂性，降低企业内部资源的警报疲劳，并提供正确的合规治理途径。
像 IBM Security 这样的 MSSP 可以在 IT 和信息安全系统上提供安全服务：威胁监控、基础架构管理、可用性、容量管理、主动保护和响应能力。
托管服务提供商 (MSP) 通常只提供运营支持，确保系统和应用程序运行维持在商定的服务级别协议 (SLA) 基准之上。
安全信息和事件管理 (SIEM) 工具、端点检测和响应解决方案，以及传统的网络安全工具等。安全访问服务边缘 (SASE)、云访问安全代理 (CASB)、容器安全软件，甚至涉及 AWS、Azure、GCP 和 IBM Cloud 内的云原生网络安全解决方案等。
像 IBM 这样的现代化 MSSP 可以监控和管理公共云平台、多云平台、IaaS 提供商平台的安全状况。借助 MSSP 的服务，企业可提高对整体安全计划的可视化管理，更好地了解环境信息，并减少因错误配置云资源而产生的风险。
监管机构的政策在不断发展演变。像 IBM 这样的全球化 MSSP 能够深入洞察各个地区和行业框架以及相关的监管要求。安全服务提供商可帮助企业评估当前安全状态，并提供合规状况的实时可视化管理。
托管安全服务的客户通常可以登录特定的安全门户提交相应请求。然后，网络安全服务提供商可以改变策略，对安全事件进行分类，发送警报，甚至对事件采取自动响应策略。客户还可使用 MSSP 仪表板生成关于安全设备状态、安全事件及漏洞数量、SLA 活动等的各类报告。
MSSP 可以提供一系列掌握熟练技能的专业人员，如新用户引导专家、安全分析师或服务交付专家、工程与支持专家、项目管理与客户服务专家等。根据所需的参与范围，可以增加更多的专业职能，例如事件响应、威胁情报和威胁搜寻等均可纳入服务方案之中。