当谈到网络威胁时，您无法始终预测威胁何时发生，但您可以做好准备。应对网络事件是整个企业的责任。整个组织应该准备好快速、敏捷地应对，并且具有共同的目标和正确的安全服务。

IBM X-Force Cyber Range 解决方案创建沉浸式模拟，以指导团队应对真实的泄露场景，帮助确保您能够响应企业级网络安全事件并从中恢复、管理漏洞并在组织中建立更强大的安全文化。

自 2016 年推出以来，已有 17000 多名企业领导者接受了我们的沉浸式培训，他们采用行业最佳实践和真实的数据泄露案例，在安全的环境中找到了应对计划的发展思路。

