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业务领导者需要进行精英培训，以提高有效应对泄露事件的准备程度
Cyber Range 相关咨询 2024 年威胁情报指数
数据仪表板和已连接资产的等距图示
概述

当谈到网络威胁时，您无法始终预测威胁何时发生，但您可以做好准备。应对网络事件是整个企业的责任。整个组织应该准备好快速、敏捷地应对，并且具有共同的目标和正确的安全服务。

IBM X-Force Cyber Range 解决方案创建沉浸式模拟，以指导团队应对真实的泄露场景，帮助确保您能够响应企业级网络安全事件并从中恢复、管理漏洞并在组织中建立更强大的安全文化。

自 2016 年推出以来，已有 17000 多名企业领导者接受了我们的沉浸式培训，他们采用行业最佳实践和真实的数据泄露案例，在安全的环境中找到了应对计划的发展思路。

 
数据泄露的损失成本会有多高？

阅读 2023 年数据泄露成本报告，从真实泄露事件中获取洞察分析。

阅读宣传册
获取网络靶场体验
IBM X-Force Cyber Range（旧称 IBM Security Command Centers）让组织沉浸在现实世界的网络模拟中，帮助组织评估安全状况和成熟度，以实现全面业务响应。这些游戏化模拟可以提高安全团队、管理团队和董事会的技术、领导和沟通技能，帮助组织降低网络风险。请观看视频短片。
优势 事件响应准备可节省 150 万美元

设立事件响应 (IR) 团队并定期测试 IR 计划可帮助组织将数据泄露成本平均降低 150 万美元。

 体验模拟网络事件

让跨职能融合团队有机会通过模拟事件中的沉浸式游戏化体验来感受现实数据泄露的强度和压力。

 加强整个组织的协作

参与 X-Force Cyber Range 体验时，您不仅能难得地与安全团队协作，还能与法务、公关、人力资源、运营和财务部门等多个业务线的高管协作。
功能 IBM Cyber Range 设施

在 IBM Cyber Range 设施中，IBM Consulting 在马萨诸塞州剑桥市、华盛顿特区、加拿大渥太华（与渥太华大学合作）和印度班加罗尔设有 X-Force Cyber Range 设施。每个设施都为组织提供沉浸式的刺激环境，让组织在基于融合团队模型的全面安全运营中心 (SOC) 中体验真实的网络响应场景。

 客户现场

针对性地引入 IBM X-Force Cyber Range 沉浸式游戏化体验。X-Force Cyber Range 团队将专门为组织设计半天或全天活动，让组织的技术和领导团队沉浸其中，以打磨组织的网络安全响应能力。

 

 虚拟

IBM X-Force Cyber Range 虚拟体验提供沉浸式模拟，可在世界任何地方加强组织的网络响应、提高弹性并修复漏洞。无论身在何处，均可与组织中的个人协作。我们可以根据您的行业、地点和结构定制 2-4 小时的体验。
与 X-Force 一起挖掘 2024 年的新威胁
凭借 2024 年威胁情报指数报告的洞察分析，我们的团队可以为您的企业保驾护航，防范网络威胁。我们的情报分析专家团队将提供简报，为您量身定制有关贵组织的洞察分析。 预约专家免费简报 阅读报告
当危机发生时，尽管制定了善意计划，但我们无法知道一切将如何发生。当 Finastra 获得这一千载难逢的机会时，我们抓住这个机会来实施我们的计划和流程。 Elona Ruka-Wright 高级副总裁兼首席风险官 Finastra
成功案例
Finastra 通过模拟网络安全漏洞来测试事件响应计划 走进模拟网络安全漏洞的幕后，了解金融科技公司在 IBM X-Force Cyber Range 中测试事件响应准备情况的体验。 观看视频 (2:52)

Insights

数据泄露成本 获取报告
X-Force 研究中心

X-Force 最新研究集中在此研究中心，这里每周都有新的博客

 2024 年威胁情报指数

了解威胁参与者如何实施攻击以及如何主动保护您的组织。

 2023 年勒索软件权威指南

深入了解勒索软件的最新趋势和研究。
专家团队 Stephanie Carruthers

Snow 在 X-Force 团队中担任双重角色，专注于通过网络靶场练习为高管、董事会和技术团队模拟事件，并为客户开展社会工程活动。

 Jennifer Szkatulski

具备黑客思维的 Jennifer 拥有 20 余年攻击者和防御者专业网络安全经验，在战术行动和战略要求之间提供平衡联系。

 Richard Moore

Richard 在网络安全领域拥有超过 7 年的经验，他是首席技术顾问兼网络兵棋架构师。他为 IBM 客户设计、构建和促进以技术为重点的取证体验。Richard 拥有跨行业和安全工具的广泛技术知识。

 Marco Simioni 博士

Marco 在软件开发、渗透测试、漏洞管理和研究方面拥有 20 余年经验。作为数字调查博士，IBM 发明大师，Marco 设计、开发和交付网络危机演习。

 Claire Nuñez

Claire 是 X-Force Cyber Range 的内容主管和沉浸式设计师，拥有 7 年内容和设计经验。目前负责 X-Force Cyber Range 的创意资产与场景开发。她还利用隐私和政治心理学经验，探索有关安全情报的安全议题。
资源 IBM X-Force 解决方案简介

详细了解 X-Force 可以提供哪些功能来防止组织遭受网络攻击。

 培训您的团队应对网络事件

详细了解网络靶场产品以及组织如何进行全面业务事件响应培训。

 在网络靶场中体验网络漏洞

网络漏洞发生后，每一秒都至关重要。让团队随时待命，应对组织最糟糕的时刻。
相关解决方案 X-Force Incident Response Services

做好突发事件响应团队、流程和控制措施的准备，帮助防御方改进事件响应计划并最大限度地减少违规行为的影响。

 X-Force Red 进攻型安全服务

利用 X-Force Red Offensive Security Services，识别整个数字和物理生态系统的安全缺陷，对缺陷进行优先级划分并予以修复。

 IBM X-Force Threat Intelligence Services

全球安全和威胁情报专家结合行业领先的分析，助力简化和自动化网络威胁平台。
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