当谈到网络威胁时，您无法始终预测威胁何时发生，但您可以做好准备。应对网络事件是整个企业的责任。整个组织应该准备好快速、敏捷地应对，并且具有共同的目标和正确的安全服务。
IBM X-Force Cyber Range 解决方案创建沉浸式模拟，以指导团队应对真实的泄露场景，帮助确保您能够响应企业级网络安全事件并从中恢复、管理漏洞并在组织中建立更强大的安全文化。
自 2016 年推出以来，已有 17000 多名企业领导者接受了我们的沉浸式培训，他们采用行业最佳实践和真实的数据泄露案例，在安全的环境中找到了应对计划的发展思路。
阅读 2023 年数据泄露成本报告，从真实泄露事件中获取洞察分析。
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设立事件响应 (IR) 团队并定期测试 IR 计划可帮助组织将数据泄露成本平均降低 150 万美元。
让跨职能融合团队有机会通过模拟事件中的沉浸式游戏化体验来感受现实数据泄露的强度和压力。
参与 X-Force Cyber Range 体验时，您不仅能难得地与安全团队协作，还能与法务、公关、人力资源、运营和财务部门等多个业务线的高管协作。
在 IBM Cyber Range 设施中，IBM Consulting 在马萨诸塞州剑桥市、华盛顿特区、加拿大渥太华（与渥太华大学合作）和印度班加罗尔设有 X-Force Cyber Range 设施。每个设施都为组织提供沉浸式的刺激环境，让组织在基于融合团队模型的全面安全运营中心 (SOC) 中体验真实的网络响应场景。
针对性地引入 IBM X-Force Cyber Range 沉浸式游戏化体验。X-Force Cyber Range 团队将专门为组织设计半天或全天活动，让组织的技术和领导团队沉浸其中，以打磨组织的网络安全响应能力。
IBM X-Force Cyber Range 虚拟体验提供沉浸式模拟，可在世界任何地方加强组织的网络响应、提高弹性并修复漏洞。无论身在何处，均可与组织中的个人协作。我们可以根据您的行业、地点和结构定制 2-4 小时的体验。
Snow 在 X-Force 团队中担任双重角色，专注于通过网络靶场练习为高管、董事会和技术团队模拟事件，并为客户开展社会工程活动。
具备黑客思维的 Jennifer 拥有 20 余年攻击者和防御者专业网络安全经验，在战术行动和战略要求之间提供平衡联系。
Richard 在网络安全领域拥有超过 7 年的经验，他是首席技术顾问兼网络兵棋架构师。他为 IBM 客户设计、构建和促进以技术为重点的取证体验。Richard 拥有跨行业和安全工具的广泛技术知识。
Marco 在软件开发、渗透测试、漏洞管理和研究方面拥有 20 余年经验。作为数字调查博士，IBM 发明大师，Marco 设计、开发和交付网络危机演习。
Claire 是 X-Force Cyber Range 的内容主管和沉浸式设计师，拥有 7 年内容和设计经验。目前负责 X-Force Cyber Range 的创意资产与场景开发。她还利用隐私和政治心理学经验，探索有关安全情报的安全议题。
详细了解 X-Force 可以提供哪些功能来防止组织遭受网络攻击。
详细了解网络靶场产品以及组织如何进行全面业务事件响应培训。
网络漏洞发生后，每一秒都至关重要。让团队随时待命，应对组织最糟糕的时刻。