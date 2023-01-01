主页 Services 威胁情报 IBM X-Force® Threat Intelligence Services  
全球安全情报专家提供行业领先的分析，帮助您识别和预测最新威胁
2024 年 X-Force Threat Intelligence 指数
威胁统计数据屏幕特写
概述

X-Force Threat Intelligence 利用世界一流的情报分析师团队，帮助企业了解威胁格局的变化、威胁行为者正在使用的最新技术，并从恶意软件逆向工程、暗网研究和漏洞跟踪中挖掘洞察力，以更好地保护环境安全。

X-Force Threat Intelligence 深入了解威胁参与者的思维方式、策略和攻击方式，可以帮助您预防、检测、应对事件和从事件中恢复，确保您专注于优先级更高的业务活动。
云威胁态势报告

了解云安全的最新趋势，了解网络犯罪团伙将云作为攻击目标的原因，并学习如何利用 IBM 威胁情报服务改善您的安全状况。

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2023 年《数据泄露的代价》报告
了解数据泄露原因以及增加或减少成本的因素，以便做好更充分的准备。浏览 2023 年《数据泄露的代价》报告的全面调查结果。从 550 多家遭遇数据泄露的组织中汲取经验。 阅读《数据泄露成本报告》
优势
Group 17
丰富威胁分析

使用威胁组概要文件、恶意软件分析报告、恶意软件检测规则以及从近乎实时的威胁情报中提取的威胁活动见解来集中管理威胁检测和响应。
Group 27
优化威胁情报检测和共享

通过安全工具集成和开源情报 (OSINT) 源的生态系统，自动从内部和外部数据源获取威胁情报，帮助您的团队更快地检测和共享威胁数据。
Group 19
将专业知识与威胁情报解决方案相结合

安全专业人员可以设计、构建和运营自动化网络威胁平台，提供最新的威胁数据，帮助您提前预防攻击，从而简化威胁情报管理。
功能 暗网分析

持续深入了解，以管理网络风险和数字风险。引入内部和第三方数据源，专门致力于深入了解、建立索引和跟踪运营商、恶意软件以及表面、深层和暗网上的数据。

 恶意软件逆向工程

深入介绍恶意软件的功能、入侵迹象、有效载荷、互斥和进程。

 

 战略威胁评估 

检查可能针对您的组织的威胁攻击者，包括他们的感染媒介、技术和程序。

 

 
我们希望通过提供威胁情报来帮助商界，我们意识到我们需要实现自动化，而且我们知道我们无法单独做到这一点。 约书亚·贝尔克 洛杉矶网络实验室执行主任
成功案例
洛杉矶创建首个网络实验室 为了在日益数字化的环境中帮助保护社区，洛杉矶市与 IBM 合作创建了一个网络共享小组，方便人们举报网上犯罪活动。通过汇集来自可信贡献者的威胁情报，可以将数据转化为有意义的洞察和果断的行动，从而预防网络犯罪。
专家团队 Robert Gates

Rob 拥有超过 13 年的经验，他持续监控、分析和解读来自各种来源的威胁情报数据，例如深网和暗网论坛、供应商资料库、行业报告和事件报告，以识别和评估组织面临的潜在威胁。

 Chris Caridi

Chris 在网络安全主题方面拥有超过 13 年的经验，为 X-Force 客户提供有关网络威胁形势战略转变的增值分析。Chris 是云威胁态势报告和 X-Force 威胁情报指数的主要作者。

Richard Emerson

Richard 拥有超过 12 年的经验，帮助组织和管理全球所有事件响应活动的情报支持。虽然 Richard 拥有研究和报告各种威胁参与者的经验，但他特别关注源自伊朗的威胁活动。

 Kevin Henson

Kevin 为 X-Force 恶意软件逆向工程团队带来超过 25 年的经验，他负责对样本进行静态和行为分析，以深入了解恶意软件样本的技术分析，并为 X-Force 客户生成可操作的威胁情报。

Rene Martinez

Rene 在 IBM 拥有超过 18 年的软件开发经验，目前专注于协助 X-Force 情报分析师进行网络威胁调查、事件响应支持以及向客户自动分发内容。Rene 设计、实施和部署了一系列云应用程序，其中包括暗网和 GitHub 监控、Mitre ATT&amp;CK 评估以及损害查找指标。

 Jeff Kuo

Jeff 拥有 18 年的经验，他分析公开披露的漏洞，为客户提供增值描述，并根据 X-Force 对威胁的理解计算 CVSS 分数。Jeff 的工作有助于客户了解漏洞的严重性，从而制定有效的补丁管理策略。
洞察
最新的 X-Force Threat Intelligence 研究集中管理 访问研究中心
2023 年威胁情报指数

了解威胁参与者如何实施攻击，以及如何主动保护您的组织

 2023 年勒索软件权威指南

深入了解勒索软件的最新趋势和研究

 2023 年云威胁态势

深入了解最新的威胁情报和云安全趋势
相关解决方案 IBM X-Force

我们的团队深谙威胁参与者的思维方式、策略和攻击方式，因此知道如何预防、检测、应对事件并迅速恢复，以便您能够专注于优先级更高的业务活动。

 了解有关 IBM X-Force 的更多信息 IBM X-Force Exchange

IBM® X-Force® Exchange 是一个基于云的威胁情报平台，支持使用、共享威胁情报并根据威胁情报采取行动。

 了解有关 X-Force Exchange 的更多信息 IBM 安全托管服务

作为您信任的咨询顾问，网络安全专家助您解决从最简单到最复杂的安全需求，全年无休 (24x7x365) 监测和管理安全事件。我们的员工、技术、设备和流程均拥有领先全球的卓越地位。

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