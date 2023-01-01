X-Force Threat Intelligence 利用世界一流的情报分析师团队，帮助企业了解威胁格局的变化、威胁行为者正在使用的最新技术，并从恶意软件逆向工程、暗网研究和漏洞跟踪中挖掘洞察力，以更好地保护环境安全。
X-Force Threat Intelligence 深入了解威胁参与者的思维方式、策略和攻击方式，可以帮助您预防、检测、应对事件和从事件中恢复，确保您专注于优先级更高的业务活动。
了解云安全的最新趋势，了解网络犯罪团伙将云作为攻击目标的原因，并学习如何利用 IBM 威胁情报服务改善您的安全状况。
使用威胁组概要文件、恶意软件分析报告、恶意软件检测规则以及从近乎实时的威胁情报中提取的威胁活动见解来集中管理威胁检测和响应。
通过安全工具集成和开源情报 (OSINT) 源的生态系统，自动从内部和外部数据源获取威胁情报，帮助您的团队更快地检测和共享威胁数据。
安全专业人员可以设计、构建和运营自动化网络威胁平台，提供最新的威胁数据，帮助您提前预防攻击，从而简化威胁情报管理。
持续深入了解，以管理网络风险和数字风险。引入内部和第三方数据源，专门致力于深入了解、建立索引和跟踪运营商、恶意软件以及表面、深层和暗网上的数据。
深入介绍恶意软件的功能、入侵迹象、有效载荷、互斥和进程。
检查可能针对您的组织的威胁攻击者，包括他们的感染媒介、技术和程序。
Rob 拥有超过 13 年的经验，他持续监控、分析和解读来自各种来源的威胁情报数据，例如深网和暗网论坛、供应商资料库、行业报告和事件报告，以识别和评估组织面临的潜在威胁。
Chris 在网络安全主题方面拥有超过 13 年的经验，为 X-Force 客户提供有关网络威胁形势战略转变的增值分析。Chris 是云威胁态势报告和 X-Force 威胁情报指数的主要作者。
Richard 拥有超过 12 年的经验，帮助组织和管理全球所有事件响应活动的情报支持。虽然 Richard 拥有研究和报告各种威胁参与者的经验，但他特别关注源自伊朗的威胁活动。
Kevin 为 X-Force 恶意软件逆向工程团队带来超过 25 年的经验，他负责对样本进行静态和行为分析，以深入了解恶意软件样本的技术分析，并为 X-Force 客户生成可操作的威胁情报。
Rene 在 IBM 拥有超过 18 年的软件开发经验，目前专注于协助 X-Force 情报分析师进行网络威胁调查、事件响应支持以及向客户自动分发内容。Rene 设计、实施和部署了一系列云应用程序，其中包括暗网和 GitHub 监控、Mitre ATT&CK 评估以及损害查找指标。
Jeff 拥有 18 年的经验，他分析公开披露的漏洞，为客户提供增值描述，并根据 X-Force 对威胁的理解计算 CVSS 分数。Jeff 的工作有助于客户了解漏洞的严重性，从而制定有效的补丁管理策略。
了解威胁参与者如何实施攻击，以及如何主动保护您的组织
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我们的团队深谙威胁参与者的思维方式、策略和攻击方式，因此知道如何预防、检测、应对事件并迅速恢复，以便您能够专注于优先级更高的业务活动。
IBM® X-Force® Exchange 是一个基于云的威胁情报平台，支持使用、共享威胁情报并根据威胁情报采取行动。
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