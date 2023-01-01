随着数据泄露成本达到 445 万美元的历史新高，组织需要了解他们的漏洞所在。黑客只需要一次机会就能入侵您的环境并智取那些攻击者 - 您需要像他们一样思考。
IBM X-Force Red 使用与攻击者相同的策略、工具、技术和思维方式，以发现并帮助组织修复这些漏洞。我们可以帮助您先发制人，防范攻击者，保护您最宝贵的数据。
X-Force Red 是一支 IBM 全球黑客团队，受雇入侵组织并发掘攻击者可能用来谋取私利的风险漏洞。团队的进攻型安全服务（包括渗透测试、漏洞管理和对手模拟）可帮助识别、优先处理和修复覆盖整个数字和物理生态系统的安全缺陷。
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X-Force Red 在全球拥有 200 多名黑客，可以管理您的整个进攻型安全计划。
X-Force Red 帮助一家大型企业在四个月内将待修复的关键型漏洞减少了 60%。
通过动手测试，X-Force Red 团队可以发现只有人类攻击者才能找到的漏洞。
查找并修复影响最重要应用程序、网络、硬件和人员的可利用漏洞。包括针对 ATM、区块链、IoT、汽车和云平台的专门测试。
使用 X-Force Red 团队和自动排名引擎，对需要修复的最高风险漏洞划分优先级。
通过红队、紫队、控制测试和调整以及威胁情报测试练习，发现并修复事件响应计划中的漏洞。
这家全球技术解决方案公司利用 X-Force Red 的渗透测试服务来帮助降低入侵风险，先发制人，防范攻击者。
X-Force Red 漏洞管理服务使用通用漏洞评分系统 (CVSS) 扫描 ANDRITZ 的系统，按严重性对安全漏洞进行评级，以帮助划分事件响应的优先级。
使用犯罪分子使用的工具、技术和实践识别关键型漏洞
X-Force Red Labs 是全球安全、最先进的安全测试设施。它们有助于识别和修复物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT) 和运营技术 (OT) 中的安全漏洞。
即使是拥有强大安全控制和流程的组织也可能无法快速检测和遏制漏洞。探索本电子书，了解对手模拟服务如何帮助测试、衡量和改进检测和响应功能。