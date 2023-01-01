主页 Services 进攻性安全 X-Force Red 进攻型安全服务
我们的使命：通过黑进一切系统来保护所有事物
阅读《2023 年数据泄露成本》报告
缠绕红色电缆的特写镜头
概述

随着数据泄露成本达到 445 万美元的历史新高，组织需要了解他们的漏洞所在。黑客只需要一次机会就能入侵您的环境并智取那些攻击者 - 您需要像他们一样思考。

IBM X-Force Red 使用与攻击者相同的策略、工具、技术和思维方式，以发现并帮助组织修复这些漏洞。我们可以帮助您先发制人，防范攻击者，保护您最宝贵的数据。

X-Force Red 是一支 IBM 全球黑客团队，受雇入侵组织并发掘攻击者可能用来谋取私利的风险漏洞。团队的进攻型安全服务（包括渗透测试、漏洞管理和对手模拟）可帮助识别、优先处理和修复覆盖整个数字和物理生态系统的安全缺陷。

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2 分钟 X-Force Red 概述
X-Force Red 概述 网络安全漏洞可能随时发生在任何行业、任何组织。只要有一个漏洞就可能暴露您的网络、硬件、应用程序、设备和其他资产。了解 X-Force Red 是谁，以及他们如何帮助保护您的组织。
优势
Stroke 1
与一家供应商合作

X-Force Red 在全球拥有 200 多名黑客，可以管理您的整个进攻型安全计划。
Group 6
减少待修复的关键型漏洞

X-Force Red 帮助一家大型企业在四个月内将待修复的关键型漏洞减少了 60%。
Stroke 1
发现仅靠工具无法发现的漏洞

通过动手测试，X-Force Red 团队可以发现只有人类攻击者才能找到的漏洞。
功能 渗透测试

查找并修复影响最重要应用程序、网络、硬件和人员的可利用漏洞。包括针对 ATM、区块链、IoT、汽车和云平台的专门测试。

 了解更多信息 漏洞管理

使用 X-Force Red 团队和自动排名引擎，对需要修复的最高风险漏洞划分优先级。

 了解更多信息 对手模拟

通过红队、紫队、控制测试和调整以及威胁情报测试练习，发现并修复事件响应计划中的漏洞。

 了解更多信息
IBM 的表现完全符合我们的预期。他们非常灵活。他们听从我们的要求，提出了合适的解决方案。 Thomas Streider 集团 IT 安全和运营服务副总裁 Andritz
成功案例 Unisys 降低风险

这家全球技术解决方案公司利用 X-Force Red 的渗透测试服务来帮助降低入侵风险，先发制人，防范攻击者。

 ANDRITZ 团结起来抵御网络攻击

X-Force Red 漏洞管理服务使用通用漏洞评分系统 (CVSS) 扫描 ANDRITZ 的系统，按严重性对安全漏洞进行评级，以帮助划分事件响应的优先级。

洞察

最新 X-Force Red 研究集中在一处 访问研究中心
2023 年勒索软件权威指南

发现勒索软件的最新趋势和研究

 2023 年威胁情报指数

了解威胁参与者如何实施攻击，以及如何主动保护您的组织

 2023 年云威胁态势

了解最新的威胁情报和云安全趋势

资源 渗透测试：使用攻击者的思维方式保护关键型资产

使用犯罪分子使用的工具、技术和实践识别关键型漏洞

 X-Force Red Labs

X-Force Red Labs 是全球安全、最先进的安全测试设施。它们有助于识别和修复物联网 (IoT)、工业物联网 (IIoT) 和运营技术 (OT) 中的安全漏洞。

对您的事件响应计划进行测试

即使是拥有强大安全控制和流程的组织也可能无法快速检测和遏制漏洞。探索本电子书，了解对手模拟服务如何帮助测试、衡量和改进检测和响应功能。
相关解决方案 IBM X-Force Cyber Range

IBM X-Force Cyber Range 解决方案可创建沉浸式模拟，指导您的团队应对现实的入侵场景，帮助确保您能够响应企业级网络安全事件并从中恢复，并在组织中建立更强大的安全文化。

 IBM X-Force 事件响应

通过我们的全天候全球热线快速响应网络安全事件，帮助降低成本并减少对业务的不利影响。

 IBM X-Force 威胁情报服务

全球安全情报专家提供行业领先的分析，帮助您识别和预测最新威胁。
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