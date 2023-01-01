随着数据泄露成本达到 445 万美元的历史新高，组织需要了解他们的漏洞所在。黑客只需要一次机会就能入侵您的环境并智取那些攻击者 - 您需要像他们一样思考。

IBM X-Force Red 使用与攻击者相同的策略、工具、技术和思维方式，以发现并帮助组织修复这些漏洞。我们可以帮助您先发制人，防范攻击者，保护您最宝贵的数据。

X-Force Red 是一支 IBM 全球黑客团队，受雇入侵组织并发掘攻击者可能用来谋取私利的风险漏洞。团队的进攻型安全服务（包括渗透测试、漏洞管理和对手模拟）可帮助识别、优先处理和修复覆盖整个数字和物理生态系统的安全缺陷。