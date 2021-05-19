主页 Services 漏洞管理 X-Force Red 漏洞管理服务
采用漏洞管理计划来识别可能暴露最关键资产的漏洞，划定漏洞优先级并进行修复管理
德国柏林 EUREF 园区的创业者在开源实验室编程
概述

识别 IT 基础架构中的无数漏洞（无论是否有 CVE）、确定漏洞优先级并进行修复是一项艰巨而重要的任务。只需一个配置错误或默认密码就可能导致整个网络受损。

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IBM Security® Randori Recon

使用 IBM Security Randori Recon 发现未知漏洞并减少攻击面。

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优势 阅读白皮书
Stroke 1
对缺陷进行优先级划分，增强对攻击的抵抗力

借助攻击关联、情报源以及与 CIS 基准和美国国防部安全技术实施指南的整合，优先修复缺陷（错误配置、默认密码、弱权限），无论是否有 CVE。
Group 4
降低压力，缩短修复时间

无论团队规模如何，并行修复模型都有助于管理流程。将最严重的漏洞发送给修复者，修复后，下一批漏洞就会到达。
Group 19
保持监管合规性

漏洞管理促进组织遵守 GDPR、HIPAA 和 PCI DSS 等数据保护规定，并避免处罚和声誉受损的重大影响。
功能 漏洞扫描基础知识

X-Force Red 根据组织的首选扫描解决方案，提供部署、支持和高级扫描服务。团队与组织共同确定最重要的应用程序和系统，然后配置扫描工具、概要文件、排程和报告，按照所需深度识别漏洞，帮助组织满足安全与法规要求。

 漏洞数据验证

X-Force Red 验证可能被忽视的已确认漏洞，例如非可信来源的数据、故意或无意输入错误，这些都可能导致攻击。

 漏洞优先级划分

扫描结果被加载到 X-Force Red 黑客构建的自动排名引擎，引擎根据漏洞武器化和关键风险因素（例如资产价值和暴露）对结果进行优先排序。

 修复管理

X-Force Red 可以促进修复过程。如果需要主题专业知识，我们会确保修复最高风险的漏洞或应用补偿对策。

 随机扫描请求

X-Force Red 可以根据环境变化或公开发布的新漏洞，进行计划外扫描、报告并扫描概要文件更新。

 漏洞评估

X-Force Red 黑客可以用自己的语言向组织高管提交漏洞管理研究和发现。这有助于为确定并修补严重漏洞提供高管层支持。
成功案例
全球性银行发现大量漏洞 大量严重网络安全问题有可能压垮银行的漏洞管理团队。X-Force Red 黑客介入四个月后，银行的严重漏洞减少 60%，漏洞总量减少近 45%。 了解更多信息
资源 进攻性安全的最新信息

查看 X-Force Red 团队的博客、演示文稿、播客等。

 优先修复构成紧迫威胁的漏洞

了解当前漏洞优先级和修复的限制、最常见的目标漏洞以及 X-Force Red VMS 的策略。

解释进攻性安全服务

只需一个漏洞就可以暴露网络。了解进攻性安全的概念，即使用攻击者的工具、技术和心态来智胜攻击者。

 容器安全漏洞管理演示

了解 X-Force Red 漏洞管理可缓解云环境和容器中漏洞的自定义功能。

 混合云面临的漏洞管理挑战

组织往往发现很难识别并修复风险最高的漏洞。了解如何有效地应对这种漏洞。
相关解决方案 X-Force® Red 对手模拟服务

黑客通过模拟攻击，测试、衡量和改善安全团队对现实世界情形响应。

 X-Force 威胁管理 (XFTM) 服务

采用集成式安全服务，管理整个威胁生命周期。

 应用程序渗透测试

将我们的应用程序安全团队和 X-Force Red 结合起来，在任何地方安全地构建、测试、部署和迭代应用程序。
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