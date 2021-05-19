使用 IBM Security Randori Recon 发现未知漏洞并减少攻击面。
借助攻击关联、情报源以及与 CIS 基准和美国国防部安全技术实施指南的整合，优先修复缺陷（错误配置、默认密码、弱权限），无论是否有 CVE。
无论团队规模如何，并行修复模型都有助于管理流程。将最严重的漏洞发送给修复者，修复后，下一批漏洞就会到达。
漏洞管理促进组织遵守 GDPR、HIPAA 和 PCI DSS 等数据保护规定，并避免处罚和声誉受损的重大影响。
X-Force Red 根据组织的首选扫描解决方案，提供部署、支持和高级扫描服务。团队与组织共同确定最重要的应用程序和系统，然后配置扫描工具、概要文件、排程和报告，按照所需深度识别漏洞，帮助组织满足安全与法规要求。
X-Force Red 验证可能被忽视的已确认漏洞，例如非可信来源的数据、故意或无意输入错误，这些都可能导致攻击。
扫描结果被加载到 X-Force Red 黑客构建的自动排名引擎，引擎根据漏洞武器化和关键风险因素（例如资产价值和暴露）对结果进行优先排序。
X-Force Red 可以促进修复过程。如果需要主题专业知识，我们会确保修复最高风险的漏洞或应用补偿对策。
X-Force Red 可以根据环境变化或公开发布的新漏洞，进行计划外扫描、报告并扫描概要文件更新。
X-Force Red 黑客可以用自己的语言向组织高管提交漏洞管理研究和发现。这有助于为确定并修补严重漏洞提供高管层支持。
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了解当前漏洞优先级和修复的限制、最常见的目标漏洞以及 X-Force Red VMS 的策略。
只需一个漏洞就可以暴露网络。了解进攻性安全的概念，即使用攻击者的工具、技术和心态来智胜攻击者。
了解 X-Force Red 漏洞管理可缓解云环境和容器中漏洞的自定义功能。
组织往往发现很难识别并修复风险最高的漏洞。了解如何有效地应对这种漏洞。