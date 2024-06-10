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剖析当今组织面临的多种多样的网络安全威胁

网络威胁的类型
安全和 AI

了解不断发展的安全和身份识别技术背后的科技
深入了解如何使用生成式 AI 来降低风险

深入了解为了将生成式 AI 应用于网络安全，CEO 需要知道的三件事，以及他们需要立即去做的三件事。

 网络安全领域的 AI

向 Jeff 了解 AI 如何能发挥倍增的力量，以填补因缺乏网络安全专家而留下的空白，并通过知识图谱、ML 中的时间衰减、NLP、聊天机器人等来增强安全性。

如何构建安全的 AI+ 业务模型

随着 AI 采用率提高和创新不断发展，可以考虑这七种最佳实践，为在企业环境中安全部署 AI 做好准备。

网络安全用 AI 和自动化技术

了解安全领导者如何采用人工智能驱动的网络安全解决方案来提高可见性，减轻安全团队的压力，并提升其安全运营的工作效率。

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通过我们有关可持续发展的博客和讲解，获取最新洞察分析并丰富您的知识

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防止数据泄露的安全 AI 和自动化技术

了解 AI 和自动化技术如何能帮助零售和消费品行业减少网络安全数据泄露对财务和其他方面的影响。

什么是网络钓鱼？

揭示网络钓鱼如何诱骗用户泄露敏感数据、下载恶意软件并将自己或组织暴露于网络犯罪。

什么是网络安全？

持续了解网络安全技术、威胁类型和最佳实践，从而保护您的关键系统和敏感信息免受网络攻击。

什么是威胁管理？

了解网络安全专业人员如何使用威胁管理系统，以防止网络攻击、检测网络威胁以及应对安全事件。

什么是 CAPTCHA？

了解 CAPTCHA（即“全自动公共图灵测试）如何验证人类用户的身份，以防止恶意机器人构成的威胁。

研究报告

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数字身份的下一次演变

使用安全技术构建可信且可扩展的数字凭证平台，以更高效和防欺诈的方式管理个人身份。

在网络经济中繁荣发展

通过优先考虑安全投资，并将安全结果视为业务成果和业务转型的催化剂，来重新考量网络风险管理。

助力政府做好应对未来冲击的准备

探索扩大网络人才资源库、改善组织协作和协调公私部门网络安全优先事项的战略。

视频

从我们的讲解视频中了解安全保障的基本原理和热门话题

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攻击剖析

从“策略、技术和程序 (TTP)”以及“人员、流程和技术 (PPT)”方面了解 MITRE ATT&CK 以及如何防御攻击。

 什么是 SIEM？

与 Jaqueline Lehmann 一起使用 SIEM 系统对警报进行分类，以关联来自多个来源的数据，并找到准确、高精确度的警报。

什么是 SOAR（安全、编排、自动化和响应）

让 Jeff Crume 为您展示如何使用 SOAR（一种事件跟踪和编排系统，能够自动执行可自动化的任务）来应对安全漏洞。

网络钓鱼说明

我们都收到过内容为“请验证您的登录信息，否则您的帐户将被停用”，或者承诺您中奖了之类的短信。在这段视频中，安全专家 Jeff Crume 介绍了攻击者的策略（包括网络钓鱼、鱼叉式攻击和捕鲸式攻击等），以及如何避免落入他们的陷阱。

 什么是 ASM（攻击面管理）？

与 IBM 安全部门的 Sam Hector 一起了解什么是攻击面，以及如何使用 ASM 阻止威胁发生。

时间紧迫：业务发展速度下的安全性

观看 IBM Security 战略与产品管理副总裁 Kevin Skapinetz 讨论如何使用 AI 快速防御网络攻击，因为速度在网络安全中非常重要。

 社交工程：坏人如何对用户进行黑客入侵

观看 IBM 杰出工程师 Jeff Crume 介绍坏人/黑客使用的多种方法 – 您应该了解这些方法，以便保护自己。
课程

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培养技能 安全培训 购买个人或多用户数字学习订阅，即可访问 100 多门在线课程，以低廉的价格扩展您的技能。 探索提供的培训
IBM Research for Security

IBM Research 是由若干全球科学家和研究人员组成的团队，他们坚信科学方法的强大力量，并致力于为 IBM、我们的客户以及全球民众发明出新一代的新兴事物。深入了解我们在安全领域的工作和相关出版物。

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IBM 如何助您一臂之力
IBM® Security Randori Recon

使用持续的资产发现和基于风险的优先级划分，来了解当前的攻击面。



 查看攻击面 IBM Security MaaS360

采用 AI 驱动的统一终端管理 (UEM) 和威胁防御来管理和保护企业的移动员工团队。



 保护您的移动员工队伍 IBM Security QRadar

通过智能安全信息和事件管理 (SIEM) 解决方案改善您的安全状况。



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