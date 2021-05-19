X-Force® Red 使用高级威胁仿真来评估您的安全运营蓝队的检测和响应能力。我们使用隐身和逃避技术来破坏您的组织并实现预定目标。演习结束后，我们的红队与您的蓝队会面，并提供所用流程的说明以及缩小差距的建议。