COM 是一种二进制接口标准与中间件服务层，允许将独立的模块化组件暴露给彼此及应用程序进行交互，且不受底层编程语言限制。例如，使用 C++ 开发的 COM 对象可轻松与 .NET 应用程序对接，使开发者能有效集成多样化软件模块。DCOM 是一种远程技术，使 COM 客户端能够通过进程间通信 (IPC) 或远程过程调用 (RPC) 与 COM 服务器通信。许多 Windows 服务都实现了可本地或远程访问的 DCOM 组件。

COM 类通常注册并保存在 Windows 注册表中。客户端程序通过创建 COM 类的实例（即 COM 对象）与 COM 服务器交互。该对象提供指向标准化接口的指针。客户端利用该指针访问对象的方法与属性，从而实现客户端与服务器间的通信和功能交互。

COM 对象常作为评估漏洞暴露面和发掘可利用功能的研究目标。受困 COM 对象属于一类缺陷：当 COM 客户端在进程外 DCOM 服务器中实例化 COM 类时，客户端通过按引用封送的对象指针控制该 COM 对象。根据具体条件，这种控制向量可能引发与安全相关的逻辑缺陷。

Forshaw 的博客描述了一种 PPL 绕过用例：通过操控 WaaSRemediation COM 类暴露的 IDispatch 接口，实现受困 COM 对象滥用与 .NET 代码执行。WaaSRemediation 在 WaaSMedicSvc 服务中实现，该服务以 NT AUTHORITY\SYSTEM 身份在受保护的 svchost.exe 进程上下文中运行。Forshaw 详尽的演练为我们开展应用研究及开发概念验证无文件横向移动技术构建了基础。