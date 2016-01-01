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AI 工具可以识别影子数据、监控数据访问异常，以及向网络安全专业人员发出有关任何恶意参与者访问数据或敏感信息而造成潜在威胁的警报，从而节省实时检测和修复问题的宝贵时间。
AI 驱动的风险分析可以生成高保真警报的事件摘要并自动进行事件响应，从而将警报调查和分类速度平均提高 55％。1 AI 技术还有助于识别不同威胁环境中的漏洞并防范网络罪犯和网络犯罪。
AI 模型可以分析每次登录尝试的风险，并通过行为数据对用户进行验证，简化已验证用户的访问并将欺诈成本降低多达 90%，从而有助于实现安全性与用户体验的平衡。2此外，AI 系统还有助于防范网络钓鱼、恶意软件和其他恶意活动，从而确保安全系统中的安全状况达到高水准。
Sutherland 通过咨询、服务、专有和第三方软件解决方案的实施以及 SaaS 和 PaaS 产品（包括实施 AI 来增强数据安全）相结合，为客户提供卓越的客户体验。
看到 IT 环境中网络安全事件增加之后，全球工业供应商 ANDRITZ AG 在虚拟平台上部署了一套集成式托管安全服务，能够提供 100% 的可视化效果和决策支持，每天可处理数百万个事件。
专业服务公司 Credico 利用基于 AI 的 UEM 解决方案 IBM Security MaaS360，实现了 100％ 的平板电脑政策合规性，并增强了端点安全， 从而支持他们为分布在美国、加拿大及其他地区的各个独立销售办事处 (ISO) 管理 2,000-3,000 台平板电脑。
为了更好地保护患者数据和应用程序并遵守相关法规，United Family Healthcare 借助 AI 技术，部署了 AI 安全运营平台，提高了可视化效果并加快了检测、遏制和响应勒索软件攻击的速度。