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发光的霓虹蓝球，周围环绕着类似土星的行星环

生成式 AI 的安全保障：当务之急

只有 24% 的生成式 AI 项目安全得到了保障。进一步了解 AI 计划在安全保障方面面临的挑战。

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AI 提升安全防御

当今的安全团队面临着许多挑战：老练的黑客、不断扩大的攻击面、数据爆炸和日益增长的基础设施复杂性。这些挑战阻碍了他们保护数据管理用户访问以及快速检测和响应安全威胁的能力。

IBM Security 提供具有变革意义的 AI 驱动解决方案，通过加快 AI 威胁检测和缓解措施、提高响应速度以及保护用户身份和数据集，优化分析人员的时间，同时让网络安全团队随时了解情况并掌控全局。
生成式 AI 如何改变网络安全态势

获得有关 AI 在网络安全领域未来发展的宝贵洞察分析，并了解如何提前防范不断变化的威胁。

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优势 保护各种混合云环境的数据

AI 工具可以识别影子数据、监控数据访问异常，以及向网络安全专业人员发出有关任何恶意参与者访问数据或敏感信息而造成潜在威胁的警报，从而节省实时检测和修复问题的宝贵时间。

 生成更准确、优先级更高的威胁警报

AI 驱动的风险分析可以生成高保真警报的事件摘要并自动进行事件响应，从而将警报调查和分类速度平均提高 55％。1 AI 技术还有助于识别不同威胁环境中的漏洞并防范网络罪犯和网络犯罪。

 

 平衡用户访问需求和安全性

AI 模型可以分析每次登录尝试的风险，并通过行为数据对用户进行验证，简化已验证用户的访问并将欺诈成本降低多达 90%，从而有助于实现安全性与用户体验的平衡。2此外，AI 系统还有助于防范网络钓鱼、恶意软件和其他恶意活动，从而确保安全系统中的安全状况达到高水准。

最新产品演示

使用 IBM Security QRadar 加速响应 观看演示，了解 QRadar Suite 如何在连接现有工具的开放平台上提供统一的分析师体验、高级 AI 和自动化功能，以此缩短响应时间。 探索 Qradar 预约实时演示
IBM Security Maas360：管理和保护设备、用户和数据 如今，员工远程工作日益普及，公司在管理和保护其已分发的设备时，常常焦头烂额，疲于应对。IBM MaaS360 可帮助管理这些设备，监控针对设备的恶意活动并部署安全措施。了解如何借助 MaaS360 在确保安全的同时提高生产力。 探索 MaaS360 申请免费现场演示
IBM Security Guardium Insights：专为数据安全专家而设计 凭借自动化合规、审计、报告和近乎实时的监控等一流功能，Guardium Insights 可以帮助用户满足数据合规法规要求，同时缩短审计准备时间。Guardium Insights 可以补充并增强现有的 IBM Security Guardium Data Protection 部署，也可以单独安装，以帮助保护客户数据和敏感信息，并解决数据合规和云数据活动监控难题。 探索 Guardium 申请免费现场演示
IBM Security Verify：智能身份和访问管理解决方案 现代化、模块化的 IBM Security Verify 解决方案为消费者和员工身份和访问管理 (IAM) 提供深入的 AI 环境。此解决方案通过低摩擦、云原生、软件即服务 (SaaS) 方法来保护企业内外部的用户和应用程序。 深入了解 Verify 申请免费现场演示
IBM Security Trusteer：落实身份，建立信任 IBM 明白，客户的痛点已经从以欺诈为中心转变为现在必须在提供无缝用户体验和确保这些数字交互安全之间找到平衡。Trusteer 有助于在整个全渠道客户旅程中无缝建立身份信任。通过基于云的智能（由 AI 和已获专利的机器学习功能提供支持），Trusteer 可提供一种整体方法来识别新客户和现有客户，而不会对用户体验产生负面影响。 深入了解 Trusteer
成功案例 Sutherland Global Services

Sutherland 通过咨询、服务、专有和第三方软件解决方案的实施以及 SaaS 和 PaaS 产品（包括实施 AI 来增强数据安全）相结合，为客户提供卓越的客户体验。

 ANDRITZ AG

看到 IT 环境中网络安全事件增加之后，全球工业供应商 ANDRITZ AG 在虚拟平台上部署了一套集成式托管安全服务，能够提供 100% 的可视化效果和决策支持，每天可处理数百万个事件。

 Credico

专业服务公司 Credico 利用基于 AI 的 UEM 解决方案 IBM Security MaaS360，实现了 100％ 的平板电脑政策合规性，并增强了端点安全， 从而支持他们为分布在美国、加拿大及其他地区的各个独立销售办事处 (ISO) 管理 2,000-3,000 台平板电脑。

United Family Healthcare

为了更好地保护患者数据和应用程序并遵守相关法规，United Family Healthcare 借助 AI 技术，部署了 AI 安全运营平台，提高了可视化效果并加快了检测、遏制和响应勒索软件攻击的速度。

资源 2024 年 IBM® Security X-Force Threat Intelligence 指数

了解如何保护员工和数据免受网络攻击。深入分析攻击者的策略和建议，以主动保护您的组织。

 2023 年数据泄露成本报告

了解数据泄露原因以及增加或减少成本的因素，以便做好更充分的准备。提示：AI 和自动化正在发挥变革作用。

 AI 的力量：安全

研究表明，全面部署安全 AI 和自动化的组织的数据泄露成本平均减少了 300 万美元。

 IBM AI Academy

了解企业 AI 的要素，包括信任、透明度和治理。
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脚注

1. Charles，理学学士（2016 年，10 月 16 日）。Forrester 研究报告强调，一家公司使用 IBM Trusteer 解决方案将欺诈成本降低了 90%

 