身份和访问管理（简称 IAM）是一种安全规程，它使正确的实体（人或事物）能够在需要时使用正确的资源（应用程序或数据），而不受干扰地使用他们想要使用的设备。 IAM 由允许 IT 管理员为每个实体分配单一数字身份、在登录时对其进行身份验证、授权他们访问指定资源以及在其整个生命周期中监控和管理这些身份的系统和流程组成。

IAM 不再仅适用于员工。 组织必须能够为承包商和业务合作伙伴、远程和移动用户以及客户提供安全访问。 随着数字化转型，身份也被分配给物联网 (IoT) 设备、机器人和代码片段，例如 API 或微服务。 多云混合 IT 环境和软件即服务 (SaaS) 解决方案使 IAM 环境进一步复杂化。

因为它介于用户和关键企业资产之间，所以身份和访问管理是任何企业安全计划的关键组成部分。 它有助于防止用户凭据泄露以及密码被轻松破解，这些是想要植入勒索软件或窃取数据的犯罪黑客的常见网络入口点。

如果实施得当，IAM 有助于确保业务生产力和数字系统的顺畅运行。 员工无论身在何处都可以无缝工作，而集中管理确保他们只访问他们工作所需的特定资源。 向客户、承包商和供应商开放系统可以提高效率并降低成本。