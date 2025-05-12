在过去，组织通过建立受防火墙、虚拟专用网络 (VPN) 和防病毒软件等工具保护的安全网络边界来保护其系统和数据。这种“数字围栏”假设公司网络内部部署的一切都是值得信赖的，而外部的所有内容都必须被阻止。

但随着数字化转型，这种清晰的边界消失了。随着组织采用远程工作、混合和多云环境以及第三方软件即服务 (SaaS) 工具，企业网络变得过于分散，无法实现基于边界的安全。

安全策略也从确保网络资产安全转向确保访问安全，将数字身份置于网络安全的中心。问题不再是“你在哪个网络中？”，而变为“你是谁？你应该访问这个吗？”

攻击者也同步进化。他们不再强攻防火墙，转而通过钓鱼攻击、凭证窃取和会话劫持等手段直接瞄准身份，实施权限提升。据 IBM X-Force Threat Intelligence Index 显示，合法账户滥用已成为黑客入侵企业网络的主要途径（占网络攻击的 30%）。

在此背景下，身份安全作为独立的安全领域应运而生，专注于保护数字身份及其访问权限免遭窃取、滥用和恶意利用。

身份安全以身份与访问管理 (IAM) 为基础——该框架负责管理用户身份并控制系统与数据访问权限。新增针对数字身份的保护、检测与响应能力。

换句话说，身份安全并不能取代 IAM，而是通过持续监控、情境访问执行和对可疑活动的自动响应等能力对其进行了扩展。IAM 决定谁获得访问权限，而身份安全有助于确保访问保持安全。

身份安全与 IAM 共同构成现代身份安全解决方案的基石，助力企业保障数字身份安全、管理用户权限并抵御基于身份的网络威胁。