量子加密利用量子力学原理来保护数据，从而不受传统密码系统许多漏洞的影响。与依赖数学原理的其他类型的加密不同，量子加密基于物理学，以理论上完全不受黑客攻击的方式保护数据。由于量子态在不改变的情况下不可能被观察到，因此任何秘密访问量子编码数据的尝试都将立即被识别。

量子加密最初是在 1984 年提出理论，其功能是使用通过光纤电缆发送的光子光粒子在发送者和接收者之间共享私钥。该光子流沿单一方向传播，每个光子代表一位数据，即 0 或 1。发送者一侧的偏振滤光器将每个光子的物理方向更改为特定位置，接收者使用两个可用的分光镜来读取每个光子的位置。发送者和接收者将发送的光子位置与解码的位置进行比较，匹配的集合就是密钥。

与传统加密技术相比，量子加密具备多项优势，因为它不依赖于可解的数学方程来确保加密数据的安全。该技术还可以防止窃听，因为量子数据在不被更改的情况下无法读取，并且量子加密还可以与其他类型的加密协议出色集成。此类加密技术使用户能够以数字方式共享在传输过程中无法复制的专用加密密钥。一旦共享此密钥，即可将其用于加密和解密更多消息，而这种方式几乎没有泄露风险。

然而，量子加密也面临着诸多尚未解决的挑战和限制，且眼下已阻碍了量子加密的实际应用。由于量子计算尚未从概念证明过渡到实际应用，量子加密仍易因质子极化的意外变化而出错。

量子加密还需要特定的基础设施。光纤线路是传输质子所必需的，并且其范围有限，通常约为 248 至 310 英里，而计算机科学研究人员正在努力扩大这一范围。此外，量子加密系统受到可以发送数据的目的地数量的限制。由于这些类型的系统依赖于独特光子的特定方向，因此它们无法随时向多个预期接收者发送信号。