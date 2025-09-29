近年来，移动设备已成为企业普遍使用的设备。 企业及其员工依靠智能手机、平板电脑和笔记本电脑等移动设备从事各种工作。 随着远程工作变得至关重要，移动设备已成为大多数组织必不可少的构成部分，是提高生产力和效率的重要工具。
但由于企业移动设备会访问关键业务数据，如果这些数据被黑客入侵、被盗或丢失，可能会威胁到企业安全。 移动设备管理如此重要，以至于现在 IT 和安全主管都肩负重任，要在各自的企业环境中提供、管理和保护移动设备。
借助 成熟的 MDM 平台，IT 和安全部门可以管理企业的全部设备，而不论设备类型或操作系统是什么样的。 有效的 MDM 平台可维护所有设备安全，同时 保持员工的灵活性和工作效率。
网上常有人问：“移动设备管理是一款软件吗？” 答案既是肯定的，又是否定的。 MDM 是一种解决方案，它使用软件作为组件来配置移动设备，同时保护组织的资产（如数据）。 组织通过将软件、流程和安全策略应用至移动设备及其使用环境，用以执行 MDM 方案。 除了管理设备库存和配置之外，MDM 解决方案还可以保护设备的应用程序、数据和内容。 从这层意义上来说，MDM 和移动安全具备相似性。 然而，MDM 是一种以设备为中心的方法，而移动安全和统一终端管理已逐渐发展成以用户为中心的态势。
在 MDM 计划中，员工可以获得专用的工作设备，如笔记本电脑或智能手机，或者远程注册个人设备。 个人设备可以基于具体的岗位来获得相应的权限，以访问企业数据和电子邮件、安全 VPN、GPS 跟踪、密码保护型应用程序和其他 MDM 软件，从而实现最佳的数据安全等级。
然后，MDM 软件可以监控这些注册设备上的行为和关键业务数据。 并且借助更为复杂成熟的 MDM 解决方案，采用机器学习和人工智能等工具对其进行深入分析。 这些工具可确保设备免受恶意软件的威胁和其他网络威胁。 例如，公司可能会将笔记本电脑或智能手机分配给员工或顾问，并使用数据配置文件、VPN 和其他必要的软件及应用程序预先编程。 在这种情况下，MDM 为雇主提供了最大的控制权限。 采用 MDM 工具，企业可以跟踪、监视、排除故障，甚至在设备数据被盗、丢失或检测到漏洞时擦除设备数据。
那么，什么是移动设备管理策略？ MDM 策略回答了有关组织将如何管理移动设备及其使用的问题。 为了配置和发布政策及流程，企业会提出问题，例如：
– 设备是否需要验证码保护？
– 默认情况下是否应禁用摄像头？
– Wi-Fi 连接是否重要？
–设备将提供哪些自定义选项？
– 某些设备是否需要地理围栏？
单击此处以了解 Android 设备管理、其重要性及工作原理。 同时，您还可以了解有关 Android 安全威胁和特定漏洞。
企业注册或发放的每台设备都可以配置安装 GPS 跟踪以及其他程序。 这些程序允许企业 IT 专业人员实时监控、更新设备并排除设备故障。 它们还可以检测和报告高风险或不合规的设备，甚至在设备丢失或被盗时远程锁定设备或擦除设备数据。
IT 部门为员工采购、部署和管理移动设备并提供技术支持，例如对设备功能进行故障排除。 他们确保每台设备都配备了用户所需的操作系统和应用程序，包括用于生产力、安全和数据保护、备份及恢复的应用程序。
应用安全可能涉及应用程序打包，即 IT 管理员将安全或管理功能应用于某个程序。 然后，该应用程序被重新部署为容器化程序。 这些安全功能可以确定打开应用程序是否需要用户身份验证，应用程序中的数据是否可以复制、粘贴或存储在设备上，以及用户是否可以共享文档。
安全移动管理要求强有力的身份和访问管理 (IAM)。 IAM 允许企业管理与设备关联的用户身份。 通过单点登录 (SSO)、多因子认证和基于角色的访问，组织内每个用户的访问均可被完全监管。
自携设备
自携设备 (BYOD) 是指员工使用自己的个人移动设备（而非公司发放的设备）来工作。 将企业安全应用于个人移动设备比单纯提供此类设备更具挑战性。 但 BYOD 很受欢迎，尤其是在年轻员工群体中。 组织做出这种妥协是为了提高员工满意度和工作效率。 此外，BYOD 还可以使移动办公更加经济实惠，因为企业不需要购买额外硬件。
企业移动化管理
企业移动化管理 (EMM) 涵盖更广泛的移动设备管理形式。 除了设备本身、用户及数据之外，EMM 还包括应用程序和终端管理以及 BYOD。 EMM 解决方案具有高度可扩展性，并且包含由 AI 分析提供支持的新安全功能，这些解决方案可以同时提供 来自多个来源的数千种行为和活动的实时洞察分析及警报。
统一终端管理
统一终端管理 (UEM) 意味着 MDM 和 EMM 的相互集成与演化。 它解决了与物联网、桌面或其他移动设备安全相关的更多难题。 UEM 解决方案可以帮助企业保护和控制整个 IT 环境及其终端，如智能手机、平板电脑、笔记本电脑和台式机等。 UEM 还可以帮助保护用户的个人数据、应用程序、内容和企业数据等。 借助敏捷的 UEM 系统，企业可以根据需求选择可扩展的解决方案，无论这些企业面对的是单一操作系统还是跨多个平台 （例如 Apple iOS iPhone、Android、Microsoft Windows、macOS 和 Chrome OS）的各种设备。 复杂成熟的 UEM 解决方案还可由机器学习和 AI 提供支持，可以帮助企业 IT 部门根据实时数据和分析迅速做出安全决策。
无论是基于云的模型还是本地模型，MDM 解决方案都应允许组织查看终端、最终用户以及介于两者之间的所有内容。 一款出色的移动设备管理软件解决方案能够：
以下是在选择 MDM 解决方案时要考虑的三个最佳实践：
确保报告和库存工具将所有注册的设备和相关信息整合至简单易懂的报告中。 每日更新应自动生成，无需手动输入。
除了云 MDM 提供的即时可访问优势之外，您应当不必购买、安装或维护硬件，也无需支付相关费用。 平台应自动更新可供企业使用的新功能。
是否能搜索任何内容是云端解决方案的关键。 组织应该能够轻松访问其设备、集成、报告、应用程序和安全文档。
获得运行 iOS、macOS、Android 和 Windows 的完整可视化效果、可管理性及安全性。 同时，利用无缝运行的无线 (OTA) 设备顺畅注册，轻松、快速进行部署。
无论是单一操作系统类型，还是拥有多种混合类型的设备，IBM 移动安全解决方案都能为您提供市场上最安全、最高效、最直观的解决方案。 IBM 利用人工智能技术的强大功能，助您快速做出更明智的决策。
借助人工智能和分析，并与现有 IT 基础架构相集成，IBM 简化并加速了对复杂多样的终端和移动环境的支持。 简化智能手机、平板电脑、笔记本电脑、可穿戴设备以及物联网的管理和安全。
EMM 将用户、应用程序和内容管理与强大的数据安全相结合，以简化您管理设备环境的方式。 利用 IBM EMM 解决方案，在用户工作效率和移动安全性之间取得适当的平衡。
当员工可以使用个人设备办公时，企业会为员工赋能，让大家在办公室内外都会尽其所能，努力工作。 BYOD 方案可通过将硬件成本转移给用户来节省预算，以获得额外收益。 但员工需要知道企业在保护他们的隐私和个人使用环境。 通过 IBM 保护远程工作的员工。
身份和访问管理解决方案对于保护混合多云企业至关重要。 使用 IBM 身份和访问管理解决方案可将每个用户安全地连接到正确的访问权级别。