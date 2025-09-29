网上常有人问：“移动设备管理是一款软件吗？” 答案既是肯定的，又是否定的。 MDM 是一种解决方案，它使用软件作为组件来配置移动设备，同时保护组织的资产（如数据）。 组织通过将软件、流程和安全策略应用至移动设备及其使用环境，用以执行 MDM 方案。 除了管理设备库存和配置之外，MDM 解决方案还可以保护设备的应用程序、数据和内容。 从这层意义上来说，MDM 和移动安全具备相似性。 然而，MDM 是一种以设备为中心的方法，而移动安全和统一终端管理已逐渐发展成以用户为中心的态势。

在 MDM 计划中，员工可以获得专用的工作设备，如笔记本电脑或智能手机，或者远程注册个人设备。 个人设备可以基于具体的岗位来获得相应的权限，以访问企业数据和电子邮件、安全 VPN、GPS 跟踪、密码保护型应用程序和其他 MDM 软件，从而实现最佳的数据安全等级。

然后，MDM 软件可以监控这些注册设备上的行为和关键业务数据。 并且借助更为复杂成熟的 MDM 解决方案，采用机器学习和人工智能等工具对其进行深入分析。 这些工具可确保设备免受恶意软件的威胁和其他网络威胁。 例如，公司可能会将笔记本电脑或智能手机分配给员工或顾问，并使用数据配置文件、VPN 和其他必要的软件及应用程序预先编程。 在这种情况下，MDM 为雇主提供了最大的控制权限。 采用 MDM 工具，企业可以跟踪、监视、排除故障，甚至在设备数据被盗、丢失或检测到漏洞时擦除设备数据。

那么，什么是移动设备管理策略？ MDM 策略回答了有关组织将如何管理移动设备及其使用的问题。 为了配置和发布政策及流程，企业会提出问题，例如：

– 设备是否需要验证码保护？

– 默认情况下是否应禁用摄像头？

– Wi-Fi 连接是否重要？



–设备将提供哪些自定义选项？

– 某些设备是否需要地理围栏？

