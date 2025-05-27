软件即服务 (SaaS) 是托管在云端的应用软件，由 Web 浏览器、移动应用程序或瘦客户端通过互联网连接使用。SaaS 模式之所以得到广泛应用，在很大程度上是因为它具备易用性和可扩展性等优势。

SaaS 提供商负责管理和维护软件并支持基础设施。组织不必针对个别设备安装程序，也无需确保其硬件能够处理日益增加的工作量。更新软件也不再是需要担忧的问题；这些任务均由 SaaS 提供商远程处理，以确保 SaaS 应用程序及时更新。客户只需订阅并访问软件即可。

根据 Zylo 的一份报告，SaaS 是现代组织中越来越重要的组成部分，组织每年在 SaaS 方面的平均支出约为 4,900 万美元。Gartner 预测，2025 年全球在 SaaS 方面的支出将达到近 3,000 亿美元。

SaaS 工具的类型各不相同；Zoom、Slack、Salesforce、Adobe、Trello、Microsoft、Google、Box 和 Amazon 等企业都能提供 SaaS 产品。这些产品可用于完成多种任务，涵盖高级聊天功能、视频通话、项目管理、IT 管理、文件管理以及创意服务等环节。

SaaS 应用程序访问通常是分层形式：许多提供商提供免费版本、免费增值版本（支持免费访问基本功能并允许用户付费获取升级功能）或具有不同功能、用户席位和其他差异化的高级套餐。许多提供商还提供企业套餐，可为不同规模的企业量身定制。

然而，这一访问便捷性可能会导致组织过度依赖 SaaS，如同池塘里的浮萍般在不同平台间跳跃切换。那么，组织如何识别、解决和防止 SaaS 蔓延的恶性循环呢？

