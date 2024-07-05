集成平台即服务 (iPaaS) 是一套自助式、基于云的工具和解决方案，用于集成来自托管在不同 IT 环境中的多个应用程序的数据。
利用 iPaaS，企业将能够构建和部署集成流程，用于连接公有云和私有云中以及云和本地数据中心之间托管的应用程序和数据。iPaaS 是解决现代企业中日益严重的软件即服务 (SaaS) 蔓延问题的新兴解决方案。
SaaS 应用程序通常易于设置、使用和部署，对于希望满足特定业务和管理需求的公司来说很有吸引力。然而，这种易用性也会鼓励业务团队和部门购买 SaaS 应用程序来满足团队和部门的需求，这可能会形成一个通常笨重的基于云的业务应用程序生态系统。现代企业级的公司（拥有 10,000 名或以上员工的公司）使用约 470 个 SaaS 应用程序。1
在 iPaaS 出现之前，各公司使用定制编程、企业中间件或企业应用程序集成 (EAI) 实施方式来集成应用程序和业务流程，例如企业服务总线 (ESB)（位于面向服务的架构 (SOA) 中）。
这些集成解决方案行之有效，但创建和维护起来常常昂贵且耗时。而且，还会使公司易于受到数据孤岛（组织的一部分不了解另一部分）和更广泛流程效率低下的影响，特别是随着云应用程序、微服务、边缘计算和物联网 (IoT) 设备的使用范围扩大，这种情况更甚。
iPaaS 云集成服务提供了一个解决方案，用于应对日益复杂的 IT 环境（例如 混合云 和 多云 环境）中的应用程序、数据源和服务集成日益严峻的挑战。它们通过提供预构建的连接器、映射和转换等工具来解决企业集成和 数据管理 挑战，帮助企业协调集成流程，并最大限度地提高不同系统之间的互操作性。
iPaaS 解决方案还可以促进 B2B 集成、IoT 集成、云集成、事件流集成、托管文件传输、各种业务平台之间的集成以及其他类型的集成。
iPaaS 服务可以帮助企业构建和维护自动化工作流程，并通过实时数据同步来保持数据集中并更新分析结果。利用它们，团队将能够简化集成和安全任务。支持集成专家和平民开发者的低代码工具有助于节省宝贵的时间并扩展集成。
iPaaS 解决方案依赖多个关键的集成功能和组件来在 IT 环境中共享数据。iPaaS 解决方案的常见特征包括：
iPaaS 平台提供预构建的连接器（或适配器）、模板和业务逻辑，可简化并实现系统和应用程序之间的连接，而无需自定义集成。
许多 iPaaS 解决方案提供具有直观拖放界面的低代码或无代码开发环境，这样，业务用户和非开发人员都能够构建和管理集成流程和工作流程。
iPaaS 平台通常支持数据转换和映射技术，以确保系统之间的数据一致性。用户还可以定义自定义规则和映射，在应用程序之间移动时转换数据的格式、结构和值，从而促进无缝数据兼容和集成。
iPaaS 通过协调跨多个应用程序的数据流来简化业务流程和工作流程自动化。
iPaaS 平台通常同时具有批处理和实时数据处理功能，以便团队能够满足各种集成要求。此外，还可以根据特定的业务事件或时间间隔安排或触发集成，从而实现跨环境的可定制数据处理。
借助 iPaaS 强大的监控和分析功能，各组织可以跟踪自己的集成的性能，并实时了解会对系统性能产生负面影响的数据流、错误率和瓶颈。
在选择和实施 iPaaS 解决方案之前，企业领导者会评估集成需求和目标。企业可以使用 iPaaS 平台进行一系列集成，包括应用程序、数据存储、微服务、事件流等。而且，由于企业拥有独特的 IT 架构，而不同的 iPaaS 服务旨在满足不同的集成需求，因此，很少有开箱即用的 iPaaS 解决方案适合所有人。
团队确定集成用例后，就可以选择能够满足企业需求的 iPaaS 供应商，并开始配置流程。初始 iPaaS 设置过程将根据团队使用的 iPaaS 服务和他们希望创建的集成类型而有所不同，以下是一个 iPaaS 数据集成如何工作的示例。
首先，用户需要使用 iPaaS 平台中可用的连接器和模板连接需要集成的系统。例如，零售商可能会选择连接企业资源规划 (ERP) 系统、客户关系管理 (CRM) 系统和云存储服务。
连接系统时，用户可以设计集成流程，每个集成流程都定义操作序列（例如从一个系统提取数据、转换数据并将其迁移到另一个系统）。在此阶段，用户还指定转换、聚合和扩充流程，这些流程将控制如何在系统之间转换和映射数据。
然后，iPaaS 平台会协调数据交换，确保将安全的端到端数据交付到消费应用程序，或交付到数据仓库和数据湖以供日后分析。如果集成依赖于应用程序编程接口 (API)，iPaaS 将管理 API 调用、处理身份验证并确保安全交换数据。
集成启动并运行后，团队可以查看仪表板、接收警报并分析数据日志，确保集成以最佳方式运行，并及时诊断和解决任何问题。此外，许多 iPaaS 解决方案旨在根据企业需求进行扩展；可将该平台配置为在数据量增长或添加新系统时部署新资源。
企业还可以选择让内部 IT 部门构建定制型集成。根据业务需求，可能需要一定程度的定制，但是，尽可能依赖第三方 iPaaS 产品通常更容易、更具成本效益。
iPaaS、ESB 和 API Management 技术都具有重要的企业集成功能。但是，ESB 和 API 管理的范围和集成方法有所不同。
ESB 是一种架构模型，用于在依赖服务来创建应用程序的旧版系统（如 SOA）中协调相互交互的软件应用程序之间的通信。它采用类似总线的基础设施，为应用程序和服务集成提供集中式平台。当今的 ESB 可以处理 SaaS 应用程序，例如 iPaaS，但它们最适合数据极少和外部工作负载极少的企业，用于集成内部的本地应用程序。
API 管理是在企业内部创建、发布、记录、监控和管理 API 的流程。其重点是管理和控制 API 的访问并优化 API 的性能；通过 API 端点公开数据和服务的企业最常使用 API 管理。API 管理本身最适合生态系统中所有应用程序共享同一 API 的少数业务环境。
然而，由于云计算几乎完全依赖 API 来进行数据传输和控制，因此，同时使用 iPaaS 解决方案和 API 管理解决方案来管理企业集成实践，可让大多数企业受益。许多 iPaaS 平台都包含 API 管理解决方案。
iPaaS 和平台即服务 (PaaS) 都是基于云的计算解决方案，但它们的用途却截然不同。
iPaaS 侧重于实现应用程序、设备和系统集成，而 PaaS 为各组织提供了用于构建、运行和管理应用程序的平台。它包括开发和部署应用程序所需的操作系统 (OS) 团队、开发工具（如调试器）、版本控制机制和代码编辑器以及中间件（如有必要），以促进操作系统和应用程序之间的通信。
PaaS 通常最适合寻求全面开发环境的小型组织，以及跨平台和跨区域运营的地理位置分散的团队。对于 IT 预算有限的企业来说，它也很有帮助，因为 PaaS 使团队能够构建应用程序，而无需花费创建内部开发平台的高昂成本。
一般而言，iPaaS 更适合运行复杂的动态架构的大型组织和企业。但是，iPaaS 服务通常与其他云服务（包括 PaaS）协同工作。
与 iPaaS 一样，嵌入式 iPaaS (EiPaaS) 为寻求高级集成解决方案的企业提供了无数优势。不过，EiPaaS 是专门为可扩展的客户集成的白标软件原生解决方案而设计的。
EiPaaS 服务促进了面向客户的第三方应用程序与供应商平台之间的集成，以便客户可以很容易地将其应用程序与供应商的服务链接起来。利用 EiPaaS，客户可以在提供商的软件中构建和部署自己的集成，供应商也可以代表客户构建集成，并允许客户选择采用哪些集成。
例如，应用程序开发人员可能会提供集成，使用户能够在 Slack 或团队用于通信的其他消息传递应用程序中接收来自应用程序的通知和更新。
IPaaS 要求 IT 团队构建和部署每个集成流程。它还完全专注于内部工作流程和集成自动化，是优先考虑内部架构优化的企业的首选解决方案。
iPaaS 解决方案旨在简化和加快跨环境的集成过程，使组织能够更轻松地管理复杂的集成场景，而无需大量的定制编码或基础设施投资。这些特征对于一系列用例中的数据可见性和 IT 集成非常有用。
iPaaS 可以跨环境连接应用程序并自动执行工作流程，而无论它们是位于云环境中还是本地基础设施中。
iPaaS 提供内置转换器，可促进无缝数据转换（无论数据源或格式如何），从而确保优化数据流和互操作性。
领先的 iPaaS 解决方案可以高效集成单个微服务，从而帮助开发人员提高应用程序的敏捷性和可扩展性。iPaaS 平台还支持容器化部署，以实现更灵活、可移植的可跨多个 IT 环境部署的集成解决方案。
iPaaS 平台可以与 DevOps 开发运维工具和管道集成，促进集成工作流程的持续集成和持续部署 (CI/CD)，创建可以测试、部署和更新的集成，而不会产生摩擦或性能波动。
iPaaS 解决方案通过提供可自动执行 B2B 集成流程的统一平台来应对 B2B 集成挑战，例如，协调业务合作伙伴的不同 IT 系统和标准，满足数据安全性和合规性要求，以及满足实时数据处理、监控和适应性需求。
iPaaS 解决方案支持不同的数据格式（X12、EDIFACT、ACH、xml、json）、协议（API、AS2、SFTP、FTPS）和系统，促进无缝互操作性和实时数据交换。它们通过强大的加密和治理功能提高安全性和合规性，提供可扩展性、持续监控并简化适应性。这些特征使 B2B 集成更易于管理且效率更高。
iPaaS 平台包括托管文件传输解决方案，更适合处理现代数据量和格式、文件协议以及安全要求。与传统 FTP 相比，这些解决方案提供更安全、更规范的传输。
托管文件传输支持用于 SFTP 的 SSH 密钥、用于 HTTPS/FTPS 的 SSL/TLS 证书，以及数据在静态和动态时的加密。此外，托管文件传输还降低了 FTP 的高故障率。这有助于确保成功交付、提高可见性并实现自动化和调度，以满足 SLA、防止中断并减少手动工作。
iPaaS 提供的数据、应用程序和云集成功能可通过更直观的界面、更好的可视化工具和增强的协作功能帮助改善用户体验。
许多 iPaaS 供应商，例如 Oracle、SAP、Microsoft 和 IBM，也提供 无代码或低代码 解决方案，允许非开发人员和平民集成人员在没有编码专业知识的情况下构建、配置和管理集成。换句话说，iPaaS 可以为用户提供自助服务集成功能，减少对 IT 部门的依赖并加速集成项目。
iPaaS 解决方案可以提供单一平台来满足企业的所有数据交换和集成需求。这些平台由云提供商托管和管理，并以服务形式提供，用户只需订购平台，选择集成所需的工具和服务，即可开始使用。服务提供商处理其余工作，包括集成工具配置、数据治理、安全性、多租户、硬件维护和功能更新。
但实施 iPaaS 并非没有挑战。
iPaaS 部署通常需要大量时间和深思熟虑，尤其是在错踪复杂的企业级环境中。如果 IT 环境足够大，可以保证 iPaaS 服务，则企业通常必须依靠熟练的员工以及全方位的设置和维护实践来优化集成。企业使用的应用程序和服务越多，IT 团队需要执行的数据和协议转换工作就越多。
尽管很复杂，但业务技术人员、平民和专业开发人员以及集成专家都可以使用 iPaaS 解决方案来构建集成流程，以便在组织内部或与多个公司共享数据。
与旧版系统相比，iPaaS 解决方案为企业提供了其他一些好处：
利用 iPaaS，各组织能够在一个集中位置编译数据，并帮助最大限度地减少系统之间的应用程序和数据不兼容导致的服务中断。
流程和数据在整个组织范围内的应用程序之间得到更新和同步，因此，用户可以在需要时获取所需的数据。
iPaaS 解决方案可用于创建工作流程以连接应用程序、简化流程和自动执行重复性任务，因此，团队可以将更多时间花在更高价值的工作上。
通过提供集中式虚拟平台来连接跨 IT 环境的应用程序、服务、API 和数据资源，iPaaS 可以更容易地快速采用和部署数字化转型计划。
利用 iPaaS，将无需发布定制 API 或组合来自其他服务的 API。一切都在 iPaaS 平台上进行，因此，企业可以获得一个可扩展性更强且安全的解决方案，用于管理 API 的整个生命周期。
iPaaS 服务通常依赖于基于订阅的定价模式，用户根据使用量或集成次数付费，因此，iPaaS 比传统集成解决方案具有更高成本效益和可扩展性。
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