利用 iPaaS，企业将能够构建和部署集成流程，用于连接公有云和私有云中以及云和本地数据中心之间托管的应用程序和数据。iPaaS 是解决现代企业中日益严重的软件即服务 (SaaS) 蔓延问题的新兴解决方案。

SaaS 应用程序通常易于设置、使用和部署，对于希望满足特定业务和管理需求的公司来说很有吸引力。然而，这种易用性也会鼓励业务团队和部门购买 SaaS 应用程序来满足团队和部门的需求，这可能会形成一个通常笨重的基于云的业务应用程序生态系统。现代企业级的公司（拥有 10,000 名或以上员工的公司）使用约 470 个 SaaS 应用程序。1

在 iPaaS 出现之前，各公司使用定制编程、企业中间件或企业应用程序集成 (EAI) 实施方式来集成应用程序和业务流程，例如企业服务总线 (ESB)（位于面向服务的架构 (SOA) 中）。

这些集成解决方案行之有效，但创建和维护起来常常昂贵且耗时。而且，还会使公司易于受到数据孤岛（组织的一部分不了解另一部分）和更广泛流程效率低下的影响，特别是随着云应用程序、微服务、边缘计算和物联网 (IoT) 设备的使用范围扩大，这种情况更甚。

iPaaS 云集成服务提供了一个解决方案，用于应对日益复杂的 IT 环境（例如 混合云 和 多云 环境）中的应用程序、数据源和服务集成日益严峻的挑战。它们通过提供预构建的连接器、映射和转换等工具来解决企业集成和 数据管理 挑战，帮助企业协调集成流程，并最大限度地提高不同系统之间的互操作性。

iPaaS 解决方案还可以促进 B2B 集成、IoT 集成、云集成、事件流集成、托管文件传输、各种业务平台之间的集成以及其他类型的集成。

iPaaS 服务可以帮助企业构建和维护自动化工作流程，并通过实时数据同步来保持数据集中并更新分析结果。利用它们，团队将能够简化集成和安全任务。支持集成专家和平民开发者的低代码工具有助于节省宝贵的时间并扩展集成。