对于许多企业而言，API 在日常运营中的使用不是一个新概念。然而，对于需要管理跨更多系统和应用程序的 API 集成的组织来说，从头开始重建这些集成可能非常耗时、繁琐，并且会消耗内部资源。API 管理使企业在重用 API 集成方面更加灵活，有助于节省时间和金钱，同时又不牺牲安全性。

使用 API 管理解决方案的一个明显好处是能够快速高效地部署和重用集成资产。通过在一个统一、集中可见的平台上管理所有 API，企业可以在团队之间轻松分享 API 文档和编码结构。这种方法大大降低了开发成本，缩短了上市时间。API 管理平台也可以通过跟踪 API 的使用情况并集成最先进的安全协议，如 OAuth、JWT 和 OpenID，来帮助保护现有服务。