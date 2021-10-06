API 管理是创建、发布和管理应用程序编程接口 (API) 连接、共享连接、控制访问、跟踪其使用情况以及实施安全策略的可扩展过程，可在企业和多云环境中进行。
API 管理不仅仅是这些 API 连接的存储库，它还是一个可扩展的统一平台，允许企业分享其 API 配置并使之社交化，同时控制访问、收集和分析使用情况统计数据以及实施安全策略。
对于许多企业而言，API 在日常运营中的使用不是一个新概念。然而，对于需要管理跨更多系统和应用程序的 API 集成的组织来说，从头开始重建这些集成可能非常耗时、繁琐，并且会消耗内部资源。API 管理使企业在重用 API 集成方面更加灵活，有助于节省时间和金钱，同时又不牺牲安全性。
使用 API 管理解决方案的一个明显好处是能够快速高效地部署和重用集成资产。通过在一个统一、集中可见的平台上管理所有 API，企业可以在团队之间轻松分享 API 文档和编码结构。这种方法大大降低了开发成本，缩短了上市时间。API 管理平台也可以通过跟踪 API 的使用情况并集成最先进的安全协议，如 OAuth、JWT 和 OpenID，来帮助保护现有服务。
API 管理平台是一种工具，用于访问、分发、控制和分析开发人员在企业环境中使用的 API。API 管理平台通过集中控制 API 集成，使企业能够保持高性能和安全标准。API 管理解决方案包含一套端到端服务，可简化 API 集成的部署，并简化在开发团队之间记录和共享配置的流程。API 管理解决方案由以下组件组成：
API 管理已成为数字化转型战略的重要组成部分，使组织能够在其数字资产之间创建无缝连接。随着企业不断扩大日常运营规模，更有必要采用新的工具和服务来加强其数字生态系统。然而，如果没有正确的自动化，随着时间的推移，这些工具和服务很快就会变得繁琐且难以管理。企业可以通过整合 API 管理工具，从一个集中平台快速测试、部署、管理和监控其 API 连接来加速运营。
API Gateway 有效地满足了 GDPR 对数据隐私以及数据访问和大数据迁移合规性的诸多要求。网关旨在保护用户数据和接入点，因为信息是通过 API 传输的。用户信息也通过安全令牌和访问密钥得到保护，使管理员能够对其所有 API 集成保持精细的访问控制，满足严格的合规性标准。
API 管理解决方案已成为确保企业环境中 API 集成安全的黄金标准。使用托管解决方案，企业可以加密所有数据并要求签名，以确保正确的用户访问其数据。通过实时监控 API 活动，组织可以识别潜在漏洞，包括操作系统、网络、驱动程序和 API 组件，跟踪数据泄漏并提供增强 API 安全的洞察。
API 管理平台是一种工具，用于访问、分发、控制和分析开发人员在企业环境中使用的 API。API 管理平台通过集中控制 API 集成，使企业能够保持高性能和安全标准。API 管理解决方案包含一套端到端服务，可简化 API 集成的部署，并简化在开发团队之间记录和共享配置的流程。API 管理解决方案由以下组件组成：
API 网关是 API 管理解决方案中最重要的方面，它充当连接的系统和服务的网关。API 网关处理客户端与其第三方服务之间的所有路由请求、组合和协议转换。API 网关通过部署关键安全认证和执行协议，包括传输层安全 (TLS) 加密和 OAuth（开放授权）技术标准，来增强 API 连接的安全性。API 网关还允许开发人员轻松使用微服务作为托管 API。
API 开发者门户涵盖了多方面的用途，但它主要的优势在于为开发人员提供一个自助服务中心，以便他们可以访问和共享 API 文档。开发者门户是简化团队之间沟通不可或缺的一部分，使开发人员可以轻松浏览、构建和测试他们的 API。
API 管理解决方案的另一个关键方面是，它们允许组织以各种方式跟踪使用指标。API 平台使用综合方法来监控 API 的响应时间、可用性和整体性能。API 平台还可以集成分析程序，并使用旨在提取数据的协议，以便随着时间的推移进行自动报告和分析。这些分析工具在诊断和解决可能出现的集成问题方面发挥着关键作用，并帮助企业就其应用程序和服务做出更明智的决策。
API 集成是数字化转型战略的关键部分，也是帮助组织扩展运营的重要组成部分。API 管理平台允许企业管理其 API 的整个生命周期，从最初创建到所有开发阶段以及不可避免的退役，从而使企业受益。API 管理为构建、测试、上线和管理 API 提供了可持续的解决方案，同时确保每一步都有足够的版本控制。
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