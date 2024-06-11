API 即应用程序编程接口，是一组规则或协议，支持软件应用程序相互通信以交换数据、特性和功能。API 为应用程序所有者提供了一种简单、安全的方式，可让组织内的部门使用他们的应用程序数据和功能。应用程序所有者还可以将数据和功能共享或推销给业务合作伙伴或第三方。API 允许仅共享必要的信息，隐藏其他内部系统详细信息，这有助于保证系统安全。

由于 API 可提供对敏感数据的访问权限，因此，API 必须能够验证发出请求的应用程序是否被授权这样做，这一点非常重要。使用 API 密钥，应用程序开发者可以对调用 API 后端的应用程序进行身份验证，确保它们被授权这样做。

虽然 API 密钥是确保企业 API 及其处理的数据安全的一个方面，但它们并不是确定的 API 安全解决方案。值得注意的是，API 密钥不如身份验证令牌或 OAuth（开放授权）协议安全。这些措施更适合对特定人类用户进行身份验证，这样，各组织将能够更精细地控制对特定 API 功能的访问，并且可以设置为过期。

OAuth 可以与 API 密钥一起使用，也可以单独使用。有时，企业可能会对某些用户使用 API 密钥，而对其他用户使用 OAuth。还有其他方法来验证对 API 的调用，如 JSON Web 令牌 (JWT)，但它们并不常用。



API 密钥仍然是 API 安全的一个有用方面，因为它们可以帮助组织监控对 API 的调用并管理 API 消耗，从而提高安全性并确保这些程序具有足够的带宽。