API 允许开发人员集成来自其他应用程序的数据、服务和功能，而不是从头开始开发它们，从而简化和加速应用程序和 软件开发 。 API 还为应用程序所有者提供了一种简单、安全的方式，使其应用程序数据和功能可供组织内的部门使用。 应用程序所有者还可以将数据和功能共享或推销给业务合作伙伴或第三方。

API 允许仅共享必要的信息隐藏其他内部系统详细信息这有助于系统安全。 服务器或设备不必完全公开数据——API 支持共享与特定请求相关的小数据包。

API 文档就像一本技术说明手册，它提供了有关 API 的详细信息，并为开发人员提供了有关如何使用 API 及其服务的信息。 精心设计的文档可为用户带来更好的 API 体验，通常也会使 API 更为成功。