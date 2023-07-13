什么是应用程序集成？

应用程序集成是支持因其自身的特定目的而设计的个别应用程序彼此协作的过程。 通过合并和优化多个软件应用程序之间的数据和工作流程，组织可以实现集成，从而完成其基础架构的现代化转型，支持敏捷业务运营。

应用程序集成有助于缩小现有本地部署系统和快速演进的基于云的企业应用程序之间的差距。 通过无缝互联互通的流程和数据交换，应用程序集成使企业能够跨整个基础架构编排各项功能，从而让业务运营更加有效且高效。