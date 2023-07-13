什么是应用程序集成？

应用程序集成是支持因其自身的特定目的而设计的个别应用程序彼此协作的过程。 通过合并和优化多个软件应用程序之间的数据和工作流程，组织可以实现集成，从而完成其基础架构的现代化转型，支持敏捷业务运营。
应用程序集成有助于缩小现有本地部署系统和快速演进的基于云的企业应用程序之间的差距。 通过无缝互联互通的流程和数据交换，应用程序集成使企业能够跨整个基础架构编排各项功能，从而让业务运营更加有效且高效。
组织考虑通过应用程序集成谋求发展时，将需要各种组件来成功编排两个或更多应用程序之间的流程。
API 是一组功能和过程，指定软件组件如何进行交互。 API 支持开发人员通过明确定义的数据结构轻松、快速地访问其他软件的功能，因此，近年来已成为集成应用程序、数据和服务的一种主流方式。
事件互连应用程序中的一个事例 ，如收到付款。 之后，事件会触发一个操作或一系列操作，可能包括诸如创建、检索或更新数据集一类的标准功能，也可能是应用程序特定操作，如在 Salesforce 中创建新案例。
数据映射指定要使用信息交换。 例如，当您在一个应用程序中填写并提交联系表单后，此事件可触发将这些表单字段映射至其他应用程序上其他对应数据集的操作，并将输入的信息分类为名、姓、职位等。 这简化了导出数据以便于分组和分析的过程。
在有关企业环境中集成应用程序和服务的重要性的讨论中，术语"应用程序集成"和"数据集成"有时可以互换使用。 然而，其各流程背后的概念和用例却大不相同。
数据集成是从各种来源查找和检索信息，并将此类信息组合到统一结构和视图中的做法。 数据集成也称为批量数据处理，其中包括随时间推移收集大量广泛的数据、存储数据，最后批量处理数据。 数据集成不一定实时开展。 通常在流程完成后使用，因此可为管理员提供所需的数据可移植性，供其分析应用程序长期以来的性能表现、消除冗余，同时确保数据一致性和质量。
应用程序集成与数据集成的不同之处在于，它实现了多个应用程序在功能层面的直接链接。 应用程序数据可近乎实时地相互链接，使组织能够创建动态且适应性极高的应用程序和服务。
存在多个可单独使用或组合使用且经验证的应用程序集成方式，包括现代 API 主导的集成，其中可快速安全地公开和发现企业 IT 资产，以及较为传统的面向服务的架构 (SOA)， 可通过在不同应用程序之间建立通信层或"总线"将这些应用程序相集成。 这支持企业编排集成流，从而在一个应用程序中发生事件后触发另一个应用程序中的事件。 由于这些实时交互，企业能够保持敏捷，在出现新数据订阅源 或性能问题时及时响应，而不是后知后觉。
集成可解决许多复杂问题，但到底有哪些优势？ 如果选择了合适的集成工具，集成可在组织级别和运营级别都带来价值。
集成各种云间的应用程序是同步数据的重要步骤。 但是，您需要一种集成工具，以在多个云中部署集成运行时。 这让您能够靠近应用程序进行部署，因而流程可直接在云中运行，缩短了等待时间，同时也无需将数据移入和移出平台，从而降低了成本。
这一合适的应用程序工具同时也能带来节省时间、削减成本和提高性能等重要的运营优势：
越来越多的组织专注于部署敏捷集成策略，因此实现原有系统现代化成为主要关注点。 行业特定的示例包括以下：
任何行业中的组织都可以通过集成利用任务关键型系统：
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