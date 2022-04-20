SaaS (软件即服务) 提供商负责运营、管理和维护软件以及作为软件运行平台的基础架构。客户只需创建一个帐户并支付费用，即可开始工作。

某些行业历史学家将 SaaS 的起源追溯到 20 世纪 50 年代；当时，在大型机上运行的应用程序会提供给远程终端。然而，我们今天所知的 SaaS 则始于 1999 年；当时，Salesforce 推出其客户关系管理 (CRM) 系统以作为向 Web 浏览器提供的云托管软件。

如今，SaaS 是最常用的公有云计算服务，也是主流的软件交付模式。员工队伍使用的很多软件，从（用于消息传递的）Slack 和（用于文件存储和共享的）Dropbox 等日常工具，到企业资源规划 (ERP) 和人力资源或员工队伍优化平台等核心业务应用程序，都是通过 SaaS 模式交付的。

与本地安装的传统软件相比，SaaS 为各种规模的企业（从初创公司到大型全球组织）提供了很多优势，包括更短的实现价值的时间、几乎为零的管理费用以及可预测的成本。

SaaS 的受欢迎程度还在不断飙升。行业分析机构 Gartner 预测，到 2022 年年底，全球 SaaS 软件收入将超过 1,450 亿美元（ibm.com 外部链接）；而另一家分析机构 International Data Corporation (IDC) 预测，到 2025 年，全球 SaaS 市场将增长到 3,021 亿美元（ibm.com 外部链接）。