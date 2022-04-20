SaaS (软件即服务) 是托管在云端的应用软件，由 Web 浏览器、移动应用程序或瘦客户端通过互联网连接使用。
SaaS (软件即服务) 提供商负责运营、管理和维护软件以及作为软件运行平台的基础架构。客户只需创建一个帐户并支付费用，即可开始工作。
某些行业历史学家将 SaaS 的起源追溯到 20 世纪 50 年代；当时，在大型机上运行的应用程序会提供给远程终端。然而，我们今天所知的 SaaS 则始于 1999 年；当时，Salesforce 推出其客户关系管理 (CRM) 系统以作为向 Web 浏览器提供的云托管软件。
如今，SaaS 是最常用的公有云计算服务，也是主流的软件交付模式。员工队伍使用的很多软件，从（用于消息传递的）Slack 和（用于文件存储和共享的）Dropbox 等日常工具，到企业资源规划 (ERP) 和人力资源或员工队伍优化平台等核心业务应用程序，都是通过 SaaS 模式交付的。
与本地安装的传统软件相比，SaaS 为各种规模的企业（从初创公司到大型全球组织）提供了很多优势，包括更短的实现价值的时间、几乎为零的管理费用以及可预测的成本。
SaaS 的受欢迎程度还在不断飙升。行业分析机构 Gartner 预测，到 2022 年年底，全球 SaaS 软件收入将超过 1,450 亿美元（ibm.com 外部链接）；而另一家分析机构 International Data Corporation (IDC) 预测，到 2025 年，全球 SaaS 市场将增长到 3,021 亿美元（ibm.com 外部链接）。
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SaaS 利用云计算基础架构和规模经济，为客户提供更简化的软件采用、使用和付费方法。所有 SaaS 应用程序都具有以下特征：
SaaS 应用程序专为托管在云端而构建。SaaS 软件供应商既可在自己的云基础设施上托管应用程序，也可与云服务提供商（如 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、IBM Cloud 或 Microsoft Azure）共同托管应用程序。由于可与成熟的云服务提供商共同进行托管，SaaS 提供商便可提供某些客户可能需要的可扩展性和全球可访问性。
只要拥有互联网和连接到互联网的用户设备（例如计算机、手机或平板电脑），任何客户都可以访问 SaaS 应用程序。SaaS 应用程序通常运行在任何 Web 浏览器中；在移动设备上，SaaS 应用程序能够更有效地（或者需要）在移动应用程序或平板电脑应用程序上运行。一些 SaaS 应用程序（例如 Adobe Acrobat）可以提供或要求使用用户下载并安装在计算机上的专用瘦客户端。
SaaS 应用程序使用多租户架构，在此架构中，应用程序的单个实例服务于每一个客户。为了保障安全性和数据隐私，每个客户的应用程序数据、用户数据、系统数据和自定义配置都与其他客户的相应内容隔离开来。
最重要的是，SaaS 应用程序几乎不需要客户管理，也不需要客户维护。SaaS 供应商负责
很多 SaaS 供应商还提供应用程序编程接口 (API)，客户可以使用此接口将 SaaS 应用程序与其他 SaaS 或传统软件应用程序集成在一起。
SaaS 应用程序支持各种订阅定价方案，而所有这些方案均不同于传统软件许可授权（它可提供在指定时间段内以固定价格（或固定价格菜单）访问软件和相关服务的权限）。
免费或“免费增值”定价
大多数 SaaS 供应商都提供免费版本的软件，以供客户试用一小段时间，通常是一星期或一个月。这些免费试用版通常允许使用软件的所有功能，但会限制这些功能的使用次数或范围，有些软件甚至不要求提供信用卡。
有些 SaaS 公司提供“免费增值”版本的应用程序：这些版本虽然始终免费，但只提供全部产品功能中数量有限但非常有用的功能，或者虽然不受任何限制，但要求用户定期点击所显示的广告才能继续使用。SaaS 提供商希望免费增值用户最终能够升级到软件的付费版本。
每月或每年订阅定价套餐
对于中小型企业，SaaS 产品通常根据功能集或使用级别提供定价“套餐”。例如，SaaS 电子邮件营销解决方案可能以每月 250 美元的价格为最多 5,000 个联系人提供“标准”套餐，以每月 500 美元的价格为最多 20,000 个联系人提供“专业”套餐，并以每月 600 美元的价格为最多 100,000 个联系人提供“商业”套餐以及登录页面设计和托管。
对于大型公司，SaaS 供应商可以提供“企业”套餐，允许使用更精细的一组功能、优先支持、特殊 SLA 条款甚至可协商的定价。
使用定价套餐，客户可以根据自己的功能需求和预算选择最佳方案，而且只需升级到下一级套餐即可获得可扩展性。大多数订阅定价套餐都为一次性支付全年费用的客户提供折扣，并为在订阅中期更改套餐的客户提供按比例的价格调整。
与本地基础架构上安装和管理的传统软件相比，SaaS 的好处和优势最容易理解：
潜在的挑战
尽管具有优势，但 SaaS 确实为客户（尤其是企业客户）带来了不容忽视的潜在风险和挑战。
SaaS 应用程序能够让用户轻松上手，因此它们可能在 IT 人员不知情的情况下在组织中流行开来。这种被称为“影子 IT”的现象可能构成安全风险。从基本层面上，如果 IT 人员不知道用户在使用哪些软件，他们就无法确保软件的安全性。
因此，影子 IT 还有可能让本就不太完善的现有安全实践（例如对多个应用程序使用同一个密码）进一步恶化，并导致组织整体防范攻击的能力削弱。
另一个潜在风险是供应商锁定，也就是说，在当前供应商的应用程序再也无法满足客户的性能、功能或业务需求时，难以转投另一家 SaaS 供应商的怀抱。例如，如果某个 SaaS 应用程序依赖专有的业务逻辑或专有的技术堆栈，在不进行重大权衡的情况下，可能很难甚至不可能抛弃此 SaaS 应用程序而改用另一个 SaaS 应用程序。
SaaS、PaaS 和 IaaS 是云服务提供商提供的三种主要“即服务”计算模式。每种模式都会吸引不同类型的云计算客户，并将不同程度的 IT 管理工作交由云服务提供商来完成。
正如上面详细讨论的，SaaS 适用于希望通过互联网连接购买和使用现成的云托管软件应用程序的客户。SaaS 将所有软件开发和基础架构管理工作交由云服务提供商来完成。
PaaS（平台即服务）通过互联网连接为希望自行开发应用程序的客户提供了一个完整、完全托管的云托管平台，包括硬件、软件、开发工具和基础架构。与必须在本地构建和管理自己的平台相比，使用 PaaS，软件开发团队能够多快好省地构建、测试、部署、运行、更新和扩展应用程序。
IaaS（基础架构即服务）以即用即付的方式提供对云托管计算、网络和存储资源的按需访问。如果客户想在内部控制他们的应用程序和平台，但又希望根据需要扩展和缩减基础架构资源，而不是付出高昂的代价构建和管理本地数据中心以适应高度可变或极不稳定的工作负载，IaaS 将是一个很好的选择。
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