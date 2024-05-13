与 PaaS 类似，基础设施即服务 (IaaS) 和软件即服务 (SaaS) 也是常见的云计算服务模式。事实上，一个组织通常会同时使用这三种服务，即使他们没有专门购买。以下略作阐明：

IaaS 是通过互联网访问由云供应商托管的“原始”IT 基础架构（物理服务器、虚拟机、存储、网络和防火墙）。IaaS 免除了拥有、管理和维护本地部署基础设施的成本和工作量。借助 IaaS，组织可提供自己的应用平台和应用程序。

任何 PaaS 产品都必然包括托管它所需的 IaaS 资源，即使这些资源没有单独列出或称为 IaaS。

SaaS 是您通过云使用的应用软件，就好像它安装在您的计算机上一样（有时，它的一部分确实安装在您的计算机上）。SaaS 使您的组织能够使用应用程序，而免除了设置运行所需的基础结构的开销，以及执行维护的工作量和人员（应用错误修复和更新、处理中断等）。Salesforce 和 Slack 是流行的 SaaS 产品的例子。大多数 Web 应用程序都被视为 SaaS。

每种 SaaS 产品都包括托管所需的 IaaS 资源，以及运行所需的 PaaS 组件。一些 SaaS 供应商还提供独立的 PaaS，允许第三方自定义 SaaS 产品。