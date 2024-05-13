平台即服务 (PaaS) 是一种云计算模型，可为客户提供完整的云平台（硬件、软件和基础架构），用于开发、运行和管理应用程序，而无需应对构建和维护本地部署平台时通常会遇到的成本、复杂性和不灵活性。
PaaS 提供商在其数据中心托管所有内容，包括服务器、网络、存储、操作系统软件、数据库和开发工具。通常客户可以支付固定费用为指定数量的用户提供指定量的资源，也可以选择“即用即付”定价方式仅为他们使用的资源付费。
无论哪种选择，较之必须构建和管理自己的本地部署平台，PaaS 客户都能够更快、更经济地构建、测试、部署、运行、更新和扩展应用程序。
每家领先的云服务提供商（包括 Amazon Web Services (AWS)、Google Cloud、IBM Cloud 和 Microsoft Azure）都有自己的 PaaS 产品。流行的 PaaS 解决方案也可作为开源项目（例如 Apache Stratos、Cloud Foundry）或从软件供应商（例如 Red Hat OpenShift 和 Salesforce Heroku）获取。
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与本地部署平台相比，PaaS 最常被提及的优点包括：
一般来说，PaaS 解决方案有三个主要部分：
由于 PaaS 通过 GUI 在线界面提供所有标准开发工具，因此开发人员可以从任何位置登录以协作开展项目、测试新应用程序或推出已完成的产品。使用中间件在 PaaS 中设计和开发应用程序。通过简化的工作流，多个开发和运营团队可以同时处理同一个项目。
PaaS 提供商管理您的大部分云计算服务，例如服务器、运行时和虚拟化。作为 PaaS 客户，您的公司负责管理应用程序和数据。
与 PaaS 类似，基础设施即服务 (IaaS) 和软件即服务 (SaaS) 也是常见的云计算服务模式。事实上，一个组织通常会同时使用这三种服务，即使他们没有专门购买。以下略作阐明：
IaaS 是通过互联网访问由云供应商托管的“原始”IT 基础架构（物理服务器、虚拟机、存储、网络和防火墙）。IaaS 免除了拥有、管理和维护本地部署基础设施的成本和工作量。借助 IaaS，组织可提供自己的应用平台和应用程序。
任何 PaaS 产品都必然包括托管它所需的 IaaS 资源，即使这些资源没有单独列出或称为 IaaS。
SaaS 是您通过云使用的应用软件，就好像它安装在您的计算机上一样（有时，它的一部分确实安装在您的计算机上）。SaaS 使您的组织能够使用应用程序，而免除了设置运行所需的基础结构的开销，以及执行维护的工作量和人员（应用错误修复和更新、处理中断等）。Salesforce 和 Slack 是流行的 SaaS 产品的例子。大多数 Web 应用程序都被视为 SaaS。
每种 SaaS 产品都包括托管所需的 IaaS 资源，以及运行所需的 PaaS 组件。一些 SaaS 供应商还提供独立的 PaaS，允许第三方自定义 SaaS 产品。
通过提供集成且随时可用的平台，并使组织能够将基础架构管理工作转交给云供应商，从而专注于构建、部署和管理应用程序，PaaS 可以简化或推进多种 IT 计划，包括：
许多云、软件和硬件供应商提供 PaaS 解决方案来构建特定类型的应用程序，或可与特定类型的硬件、软件或设备交互的应用程序。
实现现代化、构建新应用程序、降低成本并最大限度提高投资回报率。
一键部署高度可用、完全托管的集群。