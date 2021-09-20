通过共享工具和实践，包括小而频繁的更新，软件开发变得更加高效、快速和可靠。

根据定义，DevOps，即开发运维，概述了软件开发过程和组织文化的转变，这种转变促进了开发和 IT 运营团队之间的协调与协作；这两个团队传统上是分开作业，或者各自为战的。

在实践中，最好的 DevOps 开发运维流程和文化超越了开发实践和运营，将所有应用程序利益相关者的意见纳入软件开发生命周期。这包括平台和基础架构工程师、安全、合规、治理、风险管理和业务线团队、用户和客户。

DevOps 开发运维原则代表了过去 20 多年来软件交付流程发展的现状。交付过程已从每隔几个月甚至几年发布一次大型应用程序范围的代码，发展到每天或每天数次发布迭代式较小特性或功能更新。

归根结底，DevOps 开发运维旨在满足软件用户对频繁创新的新功能以及不间断的性能和可用性不断增长的需求。