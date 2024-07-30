事件响应规划

如上所述，事件响应计划用于指导组织的事件响应工作。 通常，这些计划由计算机安全事件响应团队 (CSIRT) 负责制定和执行，该团队由来自整个组织的各种利益相关方构成，包括首席信息安全官 (CISO)、安全运营中心 (SOC) 和 IT 人员，还包括最高管理层、法务、人力资源、法规合规性和风险管理等职能领域的代表。

事件响应计划通常包括

CSIRT 的每个成员的作用和职责；

要在整个企业中安装的安全解决方案 — 软件、硬件和其他技术。

业务连续性计划，概括介绍在发生中断事件时尽快恢复受影响的关键系统和数据的程序；

详细的事件响应方法，列出在事件响应流程（如下所示）的每个阶段要采取的具体步骤和执行人员；

沟通计划，用于向公司领导、员工、客户甚至执法机构通报有关事件的情况；

有关文档记录的指示信息，用于收集信息和记录事件，以供事后审查（如有必要）和法律诉讼之用。

CSIRT 针对各种不同类型的事件起草不同的事件响应计划的情况并不少见，因为每种类型都可能需要独特的响应方式。 根据 IBM 的《2021 年网络弹性组织调研》，大多数组织都制定了针对 DDoS 攻击、恶意软件和勒索软件攻击以及网络钓鱼攻击的具体事件响应计划，近一半的组织制定了针对内部威胁的计划。

一些组织采用外部合作伙伴来提供事件响应服务，以补充内部 CSIRT 的不足。 这些合作伙伴通常以收取定金的形式提供服务，协助执行事件管理流程的各个方面，包括准备和执行 IRP。

事件响应流程

大多数 IRP 还遵循相同的通用事件响应框架，该框架基于 SANS 研究所、 美国国家标准与技术研究院 (NIST) 以及美国网络安全和基础设施安全局 (CISA) 开发的事件响应模型。

准备。 事件响应的第一个阶段也是一个持续的过程，旨在确保 CSIRT 始终具有已实施的最佳程序和工具，尽快控制事件并从中恢复，最大程度减少业务中断。

通过定期的风险评估，CSIRT 确定网络漏洞，定义对网络构成风险的各种网络事件，并根据其对组织的潜在影响确定每种类型的优先级。 根据这种风险评估，CSIRT 可能会更新现有事件响应计划或起草新的计划。

检测和分析。 在此阶段，安全团队成员监控网络以发现可疑活动和潜在威胁。 他们分析从设备日志和通过安装在网络上的各种安全工具（反病毒软件、防火墙等）收集的数据、通知和警报，过滤掉假警报，按照严重性对实际警报进行分类。

目前，大多数组织都使用一个或多个安全解决方案，例如 SIEM（安全信息和事件管理）以及 EDR（终端检测和响应），帮助安全团队实时监控和分析安全事件，自动执行事件检测和响应流程。 （有关更多信息，请参阅下面的“事件响应技术”。）

沟通计划也在这个阶段发挥作用。 一旦 CSIRT 确定自己正在处理的威胁或违规的类型，他们将在进入事件响应流程的下个阶段之前，通知相应的人员。

遏制。 事件响应团队采取措施，防止违规对网络造成进一步的危害。 遏制活动可分为两类：

短期遏制措施的重点是通过隔离受影响的系统，例如让被感染的设备下线，防止当前威胁进一步扩散。

长期遏制措施的重点是通过对未受影响的系统实施更强有力的安全控制，例如将敏感数据库与网络的其他部分分开，保护这些未受影响的系统。

在此阶段，CSIRT 还可创建受影响和未受影响的系统的备份，以防止更多数据丢失，并捕捉事件的取证证据以供进一步研究。

根除。 威胁得到遏制之后，团队就开始执行完整的补救措施，彻底将威胁从系统中移除。 这包括积极根除威胁本身，例如摧毁恶意软件，从网络中移除未经授权的用户或流氓用户；还包括检查受影响和未受影响的系统，以确保彻底消除违规。

恢复。 当事件响应团队确信威胁已完全根除之后，他们负责将受影响的系统恢复至正常运行状态。 这可能涉及部署补丁、根据备份重建系统，以及让修复后的系统和设备重新上线。

事后审查。 在事件响应流程的每个阶段，CSIRT 收集违规的证据，记录用于遏制威胁所采取的步骤。 在此阶段，CSIRT 审查这些信息以更好地了解事件。 CSIRT 努力确定攻击的根本原因，确定威胁是如何成功攻破网络的，并解决漏洞，确保将来不再发生此类事件。

CSIRT 还会审查行之有效的方面，寻找改进系统、工具和流程的机会，以加强事件响应计划，有效应对未来攻击。 根据违规情况，执法机构也可能参与到事后调查。