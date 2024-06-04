迄今为止，网络安全研究人员已经发现了数千种不同的勒索软件变体或“家族”，即具有自己代码签名和功能的独特病毒。

有几种勒索软件病毒因其破坏程度、对勒索软件发展产生的影响或它们至今仍然构成的威胁而值得人们注意。

CryptoLocker



CryptoLocker 于 2013 年 9 月首次出现，被广泛认为开启了现代勒索软件时代。



CryptoLocker 通过僵尸网络（遭劫持的计算机网络）进行传播，是最早对用户文件进行强加密的勒索软件系列之一。在国际执法部门于 2014 年将其销毁之前，勒索软件谋取的赎金为约 300 万美元。

CryptoLocker 的成功催生了众多模仿者，并为 WannaCry、Ryuk 和 Petya 等变体的出现奠定了基础。

WannaCry



WannaCry 是第一个备受瞩目的加密蠕虫病毒，可以自行传播到网络上其他设备的勒索软件，攻击了 150 个国家或地区的 20 多万台计算机。受影响的计算机容易受到攻击，因为管理员未能及时修补 EternalBlue Microsoft Windows 漏洞。

除了加密敏感数据外，WannaCry 勒索软件还威胁受害者：如果 7 天内不支付赎金，就会擦除文件。它仍然是迄今为止最大的勒索软件攻击之一，估计损失高达 40 亿美元。

Petya 和 NotPetya



与其他加密勒索软件不同，Petya 会加密文件系统表而不是单个文件，导致受感染的计算机无法启动 Windows。

2017 年，经过大幅修改的版本 NotPetya 用于实施大规模网络攻击，主要针对的是乌克兰。NotPetya 是一个即使在支付赎金后也无法解锁系统的擦除式勒索软件。

Ryuk



Ryuk 首次出现于 2018 年，常见的是针对特定高价值目标的“大型勒索软件”攻击，其平均赎金要求超过 100 万美元。Ryuk 可以找到并禁用备份文件和系统恢复功能。2021 年出现了一种具有隐虫能力的新病毒。

DarkSide



DarkSide 是由一个疑似在俄罗斯境外运营的组织运行的勒索软件变体，它于 2021 年 5 月 7 日攻击了输油管道运营商 Colonial Pipeline，该变体被视为迄今为止针对美国关键基础设施的最严重网络攻击，因此，DarkSide 暂时关闭了为东海岸供应 45% 燃料的输油管道。

除了发起直接攻击外，DarkSide 组织还通过 RaaS 约定将其勒索软件授权给关联公司。

Locky



Locky 是一种加密勒索软件，具有独特的感染方法：它使用隐藏在电子邮件附件（Microsoft Word 文件）中的宏伪装成合法发票。当用户下载并打开 Microsoft Word 文档时，恶意宏会秘密地将勒索软件有效内容下载到用户的设备上。

REvil



REvil 也称为 Sodin 或 Sodinokibi，该团伙帮助普及了 RaaS 勒索软件分发方法。

REvil 以追寻大目标和双重勒索攻击而闻名，它是 2021 年针对 JBS USA and Kaseya Limited 发起攻击的幕后黑手。JBS 在黑客破坏了其整个美国牛肉加工业务后支付了 1100 万美元的赎金。Kaseya 的 1,000 多家软件客户受到了严重停机的影响。

俄罗斯联邦安全局报告称，其已于 2022 年初解散 REvil 并对其几名成员提出指控。

Conti



Conti 团伙于 2020 年首次被发现，他们实施了一项广泛的 RaaS 计划，定期向使用其勒索软件的黑客支付报酬。Conti 使用一种独特的双重勒索形式，即该团伙威胁如果受害者不付钱，他们就把受害者网络的访问权限卖给其他黑客。

Conti 在 2022 年该团伙的内部聊天记录泄露后解散，但许多前成员仍然活跃在网络犯罪世界中。根据 X-Force Threat Intelligence Index，Conti 曾与当今一些最普遍的勒索软件变体有关联，其中包括 BlackBasta、Royal 和 Zeon。

LockBit



根据 X-Force Threat Intelligence Index，LockBit 是 2023 年最常见的勒索软件变体之一，以其开发人员的高效行为方式而闻名。众所周知，LockBit 集团收购其他恶意软件病毒的方式与合法企业收购其他公司的方式大致相同。

尽管执法部门于 2024 年 2 月查封了 LockBit 的一些网站，且美国政府对该团伙的一名高层实施了制裁，但 LockBit 仍在继续攻击受害者。