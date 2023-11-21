您将使用哪种类型的设备或服务来备份数据？一般来说，您有四种选择。

磁带机



磁带是目前使用的最古老的备份介质。它实现了低成本、高容量的数据存储，但读/写性能相对较慢，因此不太适合增量备份、连续数据保护 (CDP) 或者用来在数据发生变化时更新备份的任何其他备份方法（请参阅下面的“常用方法和解决方案”部分）。与其他存储介质相比，磁带也更容易出现物理磨损和损坏，因此需要对其执行严格管理并不断测试，以确保它能够在恢复时正常工作。鉴于上述原因，磁带更适合每晚或每周进行备份，或者以经济实惠的方式对您的组织希望或需要保留，但无需在发生断电或灾难时迅速恢复业务的那些数据进行归档。

传统硬盘 (HDD) 或固态硬盘 (SSD)



如今的大多数数据都备份到传统硬盘 (HDD) 或固态硬盘 (SDD)，无论这样的硬盘是独立的外部驱动器还是备份服务器的一部分（见下文）。这两种硬盘都提供了比磁带更快的读/写性能，因此非常适合持续更新的备份以及需要很短 RTO/RPO 的备份场景。

SDD 越来越受欢迎，因为它们提供了比 HDD 更快的读/写速度，减小了存储相同数量的数据所需的物理空间，而且消耗的电量也更少（尽管每 GB 的购买成本更高）。如果说 HDD 和 SDD 还有美中不足的话，那就是它们的可扩展性不是很高 – 如果需要更大的备份容量，必须购买并安装新的物理磁盘。

备份服务器



备份服务器是指为了备份存储在同一个网络上的多台客户端计算机上的文件而专门构建的专用服务器。这种服务器具有强大的磁盘存储能力以及用来计划和管理备份的专用软件。备份服务器的磁盘通常采用冗余配置，以保护备份数据并确保在发生磁盘故障时能够继续进行备份。对于小型办公室，现场备份服务器可能是一种经济高效的备份解决方案，但无法保护备份数据免受当地断电或物理灾难事件的影响。

云备份



云备份利用公司网络或互联网连接，将您的数据和应用程序备份到由贵公司、托管提供商或云服务提供商运营的远程数据中心的物理备份服务器或（更有可能是）虚拟备份服务器。

云备份通常是最灵活的备份方式。可以利用这种方式备份文件、应用程序数据或者整个物理服务器或虚拟服务器。可以根据需要安排频繁备份或偶尔备份。云备份服务器通常是虚拟化的，因此可以根据需要以经济实惠的方式轻松进行扩展。云备份无需将备份介质实际移动到另一个位置（并消除了可能因此显著变长的 RTO 和 RPO），即可在当地发生断电或灾难事件时提供保护。